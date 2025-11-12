এতিয়াও অসুস্থ ! কিয় হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰক ? ডাক্তৰৰ উত্তৰ
ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত থকা অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ খবৰ পাই সকাহ পাইছে অনুৰাগীসকলে ।
হায়দৰাবাদ : ঘৰলৈ উভতি আহিল ধৰ্মেন্দ্ৰ । বুধবাৰে পুৱা মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হয় প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক । ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত থকা অভিনেতাগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অনুৰাগীসকল ।
চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি, আজি যাবলৈ দিয়া হয় প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ঘৰত এখন এম্বুলেন্স দেখা গৈছে । অৱশ্যে অভিনেতাগৰাকীৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো আপডেট দিয়া হোৱা নাই । ‘শ্বোলে’ অভিনেতাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ঘৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
৮৯ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকী কেইসপ্তাহমানৰ পৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল । ডাঃ প্ৰীত সমদানীয়ে সংবাদ সংস্থা পিটিআইক জনাইছে, "ধৰ্মেন্দ্ৰজীক পুৱা প্ৰায় ৭.৩০ বজাত চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় । পৰিয়ালে তেওঁক ঘৰতে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
বুধবাৰে পুৱা ববী দেওলক এম্বুলেন্সত ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ পৰা ওলাই অহা দেখা যায় । জানিব পৰা মতে, ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ সমীপৰ জুহু অঞ্চলত এতিয়া আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । বিগত সপ্তাহত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৮৯ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীক। তেতিয়াৰ পৰা তাতেই আছিল তেওঁ ৷ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটাত অভিনেতাজনক আই চি ইউলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
তেওঁৰ পত্নী হেমা মালিনী আৰু কন্যা ঈশা দেওলে অভিনেতাজনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে । মঙলবাৰে অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হেমা, ঈশা আৰু ছানী দেওলৰ দলটোৱে ৰাজহুৱা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে ধৰ্মেন্দ্ৰই চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে ।
ইফালে, ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ উৰাবাতৰিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে হেমা মালিনীয়ে । তেওঁ লিখে, "যি হৈ আছে সেয়া ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় ! এজন ব্যক্তিয়ে চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে, সুস্থ হৈ উঠিছে । কোনোবাই তেওঁৰ বিষয়ে কেনেকৈ ভুৱা খবৰ বিয়পাব পাৰে ? এইটো অত্যন্ত অসন্মানজনক আৰু দায়িত্বহীন । অনুগ্ৰহ কৰি পৰিয়ালৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰক ।"
১১ নৱেম্বৰত ছানী দেওলৰ দলে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত এক আপডেট দিয়ে । বলীউডৰ হি-মেনে চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
