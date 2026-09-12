ETV Bharat / entertainment

ধৰ্মেন্দ্ৰই অভিনয় কৰিছিল ‘বি’ গ্ৰেড ছবিত, পুত্ৰ ছানীয়ে মাৰপিট কৰিছিল পৰিচালকক

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দৰে এগৰাকী সফল অভিনেতাইও ‘বি’ গ্ৰেড ছবিত অভিনয় কৰিবলগীয়া হৈছিল! আঁৰত আছে পৰিচালকে ঘটোৱা এটা আমোদজনক ঘটনা-

Dharmendra acted in a 'B' grade film, Sunny deol beats director, kanti shah transforms action scene into romantic
ধৰ্মেন্দ্ৰ (Photo : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কিহে ধৰ্মেন্দ্ৰক বি গ্ৰেড ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে, সেয়া বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন? ছবি এখনৰ এটা ৰোমাণ্টিক দৃশ্য দেখি ছানী দেওল খঙাল হৈ পৰিছিল ৷ আনকি তেওঁ পৰিচালকজনকো মাৰপিট কৰিছিল !

ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী লেখক ৰণবীৰ পুষ্পই বি গ্ৰেড চিনেমাত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অভিনয়ৰ আঁৰৰ সত্যতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ পৰিচালক কান্তি শ্বাহে কেনেকৈ এক্সন দৃশ্য এটাক ৰোমাণ্টিক দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল সেই কথা তেওঁ মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।

উদ্যোগটোৰ ‘হি-মেন’ ধৰ্মেন্দ্ৰক লৈ শেহতীয়াকৈ এটা তথ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে । কেৰিয়াৰৰ এটা সময়ত অভিনেতাগৰাকীয়ে বি আৰু চি গ্ৰেডৰ ছবিত কাম কৰিবলৈ লৈছিল বুলি এটা খবৰ বিয়পি পৰিছে । উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল যে, তেওঁ এই ভূমিকাসমূহৰ বাবে প্ৰতিদিনে ১ লাখ টকাকৈ লৈছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক ৰণবীৰ পুষ্পই এই দাবীৰ আঁৰৰ সত্যতা দাঙি ধৰিছে ।

গোটেই কেৰিয়াৰত ৫০ খন ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ কাহিনী লিখা ৰণবীৰে অমিতাভ বচ্চন, ধৰ্মেন্দ্ৰ, কমল হাছানৰ দৰে শীৰ্ষস্থানৰ তাৰকাৰ সৈতে কাম কৰিছে ।

ছানীয়ে খঙত মাৰপিট কৰিলে পৰিচালকক

সিদ্ধাৰ্থ কাননৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰণবীৰ পুষ্পই হি-মেন ধৰ্মেন্দ্ৰক লৈ চলি থকা এটা খবৰ সন্দৰ্ভত সত্যতা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে, ধৰ্মেন্দ্ৰই ৰূপায়ন কৰিবলগীয়া এটা দৃশ্য শ্বুটিঙৰ সময়ত সালসলনি কৰাৰ বাবেই ইয়াৰ অৰ্থ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ পায় ৷ তাৰ পিছত ছানী দেওলৰ খং উঠাত কেনেকৈ ছানীয়ে পৰিচালক কান্তি শ্বাহক আক্ৰমণ কৰে, সেই কথাও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।

ৰণবীৰে কয়, "কান্তি শ্বাহে এটা এক্সন দৃশ্যক ৰোমাণ্টিক দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পেলায় । এই কথা গম পাই ছানী দেওলে গৈ কান্তি শ্বাহক আক্ৰমণ কৰে । ছানীয়ে পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰক ক'লে, "আপুনি এনেকুৱা ছবি নকৰিব ।"

ৰণবীৰ পুষ্পই আৰু কয়, "মই নাজানো কিহে ধৰ্মেন্দ্ৰক বি- আৰু চি গ্ৰেডৰ ছবি কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে । এনে কৰাৰ কোনো যুক্তি নাছিল । তেওঁ আছিল এজন ভদ্ৰ অভিনেতা । তেওঁৰ সুনাম আছিল । তেওঁ সদায় ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ এই কাহিনীটো আনকি বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ পাইছিল ।"

ধৰ্মেন্দ্ৰই কিয় কৰিছিল বি গ্ৰেড ছবি?

ৰণবীৰে কয়, "হয়তো যেতিয়া ছবিখনৰ কাহিনীটো তেওঁৰ আগত উপস্থাপন কৰা হৈছিল, তেতিয়া দৃশ্যটো বেলেগ ধৰণে বৰ্ণনা কৰা হৈছিল । কিন্তু যেতিয়া ছবিখন নিৰ্মাণ হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় উপলব্ধি কৰে যে, এইখন সেই শ্ৰেণীৰ ছবি নহয়, যেনেকৈ তেওঁৰ আগত বৰ্ণনা কৰা হৈছিল । পৰিচালকে নিশ্চয় কথাবোৰ অতিৰঞ্জিত কৰিছে । তেওঁ নিশ্চয় এটা আভাৰ সৃষ্টি কৰিছে । কিন্তু যেতিয়া শ্বুটিং হৈছিল, তেতিয়া ই নিশ্চয় বেলেগ ধৰণৰ হৈছিল ।"

ৰণবীৰে ক’লে যে, সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ ধৰম জীৰ লগত বিশেষ কথা হোৱা নাছিল । তেওঁ কয়, "কেতিয়াবা, এজন ব্যক্তিয়ে সৰলতাৰ বাবেই এনে কাম কৰে । কোনোবা বয়োজ্যেষ্ঠ এজনে যদি তেওঁক ২-৪ টা দৃশ্য কৰিবলৈ কৈছিল, তেন্তে তেওঁ নিশ্চয় কৰিছিল ।"

কান্তি শ্বাহ কোন?

কান্তি শ্বাহ এগৰাকী সুপৰিচিত পৰিচালক, প্ৰযোজক, চিত্ৰনাট্যকাৰ । তেওঁ মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে বি গ্ৰেড ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে । তেওঁ মাৰ ধাড়, বসন্তী টাংগেৱালি, মুন্নী বাই, জৰুৰত, দৰৱাজা আদি ছবি পৰিচালনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : কেৱল একশ্যনেই নহয়, পৰ্দাত তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্তয়ো দৃষ্টি নিৱদ্ধ কৰি ৰাখে দৰ্শকৰ

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বি গ্ৰেড ছবিত অভিনয়
বি গ্ৰেড ছবি
পৰিচালক কান্তি শ্বাহ ধৰ্মেন্দ্ৰ
ছানী দেওলৰ পৰিচালকক মাৰপিট
DHARMENDRA B GRADE FILMS NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.