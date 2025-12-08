ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী: নষ্টাল'জিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পুত্ৰ-কন্যাৰ আৱেগিক পোষ্ট

ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী: নষ্টাল'জিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পুত্ৰ-কন্যাৰ আৱেগিক পোষ্ট
ছানী, ঈশা, অভয় আৰু কৰণ দেওলে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৯০ বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁৰ মৰম আৰু পথ প্ৰদৰ্শনক স্মৰণ কৰি তেওঁৰ বাবে আন্তৰিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ।
হায়দৰাবাদ : কিংবদন্তি অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই জীয়াই থকাহেঁতেন আজি ৯০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিলেহেঁতেন । বিশেষ দিনটোত দেওল পৰিয়ালে তেওঁক আৱেগিক পোষ্টেৰে স্মৰণ কৰিছে । শ্বোলে অভিনেতাগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ছানী দেওল, কন্যা ঈশা দেওল আৰু তেওঁৰ ভতিজা অভিনেতা অভয় দেওলে বিশেষ দিনটোত বলীউডৰ কিংবদন্তিগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ।
ছানী দেওলে কৈছে যে তেওঁ দেউতাকক কিমান মনত পেলায় । তেওঁ লিখিছে, "আজি মোৰ দেউতাৰ জন্মদিন । পাপা মোৰ লগত সদায় থাকে, মোৰ মাজত, লাভ ইউ পাপা । মিছ ইউ ।" তেওঁ ধৰ্মেন্দ্ৰই পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি থকা এটা পুৰণি ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰে য’ত তেওঁ কৈছিল, “মই সঁচাকৈয়ে উপভোগ কৰিছো মোৰ ল’ৰা, ই মৰমলগা ।”
ঈশা দেওলে তেওঁৰ পিতৃৰ বাবে এটি হৃদয়স্পৰ্শী টোকা লিখে । তেওঁ লিখিছে, "মোৰ মৰমৰ দেউতা... আমাৰ চুক্তি, আটাইতকৈ শক্তিশালী বন্ধন । 'আমি' সকলো জীৱনত, সকলো জগত আৰু তাৰ পিছতো... আমি সদায় একেলগে আছোঁ দেউতা । স্বৰ্গ হওক বা পৃথিৱী হওক, আমি এক ।"
পিতৃৰ মৰম আৰু শিক্ষাৰ কথা মনত পেলাই ঈশাই তেওঁক চিৰদিনৰ বাবে নিজৰ হৃদয়ত নিৰাপদে ৰাখিছে বুলি কয় । লগতে কয়, "আই ছ' পেইনফুলি মিছ ইউ পাপা... ইউৰ ৱাৰ্ম প্ৰটেকটিভ হাগছ... ইউৰ ভইচ কলিং আউট মাই নেম..." ঈশাই টোকাটো শেষ কৰি কয়, "মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আপোনাৰ লিগেচিক গৌৰৱ আৰু সন্মানেৰে আগবঢ়াই নিম ।
আৰু মই মোৰ দৰে আপোনাক ভালপোৱা লাখ লাখ লোকৰ মাজত আপোনাৰ মৰম বিয়পাই দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম ।"
অভয় দেওলে বৰদেউতাক ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে শৈশৱৰ ফটো এখন পোষ্ট কৰে । ছবিখনৰ পৰিঘটনাবোৰৰ কথা মনত পেলাই অভয়ে লিখিছে, "সম্ভৱতঃ ১৯৮৫ বা '৮৬ চনৰ কথা । মোক গালি পাৰিছিল গতিকে মই বিচলিত হৈ আছিলোঁ । তেওঁ মোক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতি তেওঁৰ কাষত বহিবলৈ দিছিল আৰু কৈছিল, 'লাইটটোলৈ চোৱা', আৰু ফটোগ্ৰাফাৰক এই ফটোখন ক্লিক কৰিবলৈ দিছিল ।" অভয়ে আৰু লিখিছে, "মই আগ্ৰহী সেই মুহূৰ্তটোলৈ যিটো মুহূৰ্তত তেওঁ মোক আকৌ সেই কথাবোৰ কোৱা শুনিবলৈ পাম, যেতিয়া মোৰ সময় আহিব । আজি তেওঁৰ জন্মদিন আছিল ।"
ছানী দেওলৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কৰণেও আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ককাকৰ সৈতে এখন পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কৰণে লিখিছে: "বড়ে পাপা মই আপোনাক চাই ডাঙৰ হৈছো, আপুনি কেনেকৈ নিজকে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল, আপুনি মানুহৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, জীৱনে আপোনাৰ ওপৰত যিয়েই নিক্ষেপ নকৰক কিয় আপুনি কেনেকৈ মজবুত হৈ থিয় হৈ আছিল । আজি মই যিখিনি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো... এটা শান্ত মন, এখন দয়ালু হৃদয়, এজন শক্তিশালী ব্যক্তি... এই সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰাই আহিছে । আপোনাৰ দৰে কেতিয়াও কোনো হ’ব নোৱাৰে, বড়ে পাপা । ডাঙৰ হৈহে বুজি পোৱা ধৰণে মোক গঢ় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । মোক সামৰ্থ অনুসৰি ভাল পোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত ধৰ্মেন্দ্ৰই ঘৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া মুম্বাইত সম্পন্ন হয় ।
