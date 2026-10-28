'হাই ঐ ধাবা'ৰ টিজাৰে দিলে ৰোলাৰ ক'ষ্টাৰ ৰাইড
১১ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি 'হাই ঐ ধাবা'ই । সামাজিক মাধ্যমযোগে মুক্তি দিয়া হৈছে আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ টিজাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 5:14 PM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক ১১ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া চিনেমা, নাম 'হাই ঐ ধাবা'। শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে নিৰ্মাতাই মুক্তি দিছে আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ টিজাৰ ।
ধাবা এখনৰ কাহিনী এটাৰে সম্যক ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে দেৱ প্ৰসন্নই । ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ত্ৰিদ্বীপ লাহনৰ । সম্যক ফিল্মছ আৰু ৰ'ল অন এণ্টাৰটেইনমেণ্টে প্ৰযোজনা কৰিছে ছবিখন ৷
ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে জনোৱা অনুসৰি 'হাই ঐ ধাবা' এখন হাস্যমধুৰ ছবি, য'ত অসমৰ মাটিৰ গোন্ধৰ লগতে আৱেগো জড়িত হৈ আছে । পৃথিৱীৰ য’তেই নাথাকক কিয়, অসম বুলি ক’লে অসমীয়া মানুহৰ মনটো উগুল-থুগুল কৰি উঠে ৷ বাহিৰত থকা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে অসমৰ মানুহ বা অসমৰ মাটিৰ প্ৰতি এটা বেলেগ আৱেগ থাকে । সেই আৱেগ এই ছবিখনৰ জৰিয়তে দর্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
এটা উল্লেখ কৰিবলগীয়া কথা হ’ল যে, ছবিখনৰ সংগীতৰ কাম কৰাৰ কথা আছিল জুবিন গাৰ্গে । লগতে এটা গীতত কণ্ঠদান কৰাৰো কথা আছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে । আনহাতে, ছবিখনৰ আইটেম নাম্বাৰটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ দিনা জ্যোতিচিত্ৰবনতো উপস্থিত আছিল জুবিন । বিগত বৰ্ষৰ ২০ জুনত সেই গানটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
'হাই ঐ ধাবা'ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ তেওঁ সাজসজ্জা কৰিছে ছবিখনৰ । আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনত অভিনয় কৰিছে পংকজ মহন্ত, যশশ্ৰী ভূঞা, অৰুণ নাথ, গুণাকৰদেৱ গোস্বামী, ত্ৰিদ্বীপ লাহন, অসীম শৰ্মা, সুদীপ্ত উপাধ্যায়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে জ্ঞান গৌতমে । ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, কুসুম কৈলাশ, সম্যক প্ৰসন্ন আৰু নীল আকাশে । সংগীত কৰিছে বিনোদ ভৰদ্বাজে । গানৰ কথা ইবচন লাল বৰুৱাৰ আৰু দেৱ প্ৰসন্নৰ ।
কাজিৰঙাত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে 'হাই ঐ ধাবা' ছবিখনৰ ৷ লগতে যোৰহাটৰ পাশ্বৱৰ্তী অঞ্চলতো ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । পূৰ্বে ‘বাঁহী’ নামৰ এখন চুটি ছবি পৰিচালনা কৰা দেৱ প্ৰসন্ন পৰিচালিত এইখন প্ৰথম পূৰ্ণ্যদৈঘ্যৰ ছবি ।
লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল মেলব’ৰ্নলৈ নিৰ্বাচিত 'ডিয়েৰ আৱা'