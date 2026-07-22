নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে খালে লাঠী, ৰবি-জুবলী-যতীনৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ

নিজৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে খালে লাঠী, ৰবি-জুবলী-যতীনৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ
কথাৰেই বহুত কথা সমাধান হয়, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই কথাই ক’লে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনয়-কণ্ঠ শিল্পীয়ে...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী : শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীত অব্যাহত আছে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে দিনে-নিশাই দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। দেশৰ ভৱিষ্যত উদ্ধাৰৰ বাবে চলা এই প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওচৰত থিয় দিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ লগতে আন বহুতো শিল্পীয়ে ।
অসমৰ বহুকেইগৰাকী শিল্পীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে । এই প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে নিশা অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ’ৰ যোগে প্ৰকাশ কৰে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।
অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, "আজি ২০-২২ দিনৰ পৰা সকলোবোৰ কথাবোৰ দেখি আছোঁ । শিক্ষাৰ্থীসকল অনশনত বহিল । মই ভাবো চৰকাৰে সেই সময়তে আলোচনাত বহি গোটেই কথাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । কিন্তু তেওঁলোকে সেই কামটো নকৰিলে । মই এই কথাটো এগৰাকী পিতৃ আৰু এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে কৈছোঁ । এই প্ৰতিবাদক লৈ বহুতে বহুত কথা মন্তব্য কৰিব । ২০-২২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে যে চৰমপন্থা লবলগীয়া হ'ল এই সত্যটো আমি মানিবই লাগিব । তেওঁলোকে ভৱিষ্যতক লৈ সংকীৰ্ণ হৈছে ৷"
লগতে অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু কয় ,"কেৱল নীটেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈ আহিছে । কেৱল এইয়াই নহয়, বহু স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল । আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যে সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো আমি সকলোৱে ভালদৰে বুজি পাওঁ । চৰকাৰে এই সকলোবোৰ দায়িত্ব সহকাৰে চম্ভালিব লাগিছিল, ইয়াকে নকৰি যিটো বৰ্বৰতাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰি যি ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত হাত দিয়া হ'ল এই কথাটোত মই দুখ আৰু বেয়া পাইছোঁ । চৰকাৰে এই কথাটোক লৈ সজাগ হওক, ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিব ।"
ইফালে দিল্লী প্ৰতিবাদৰ কেইখনমান ফটো সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰি কণ্ঠশিল্পী জুৱলী বৰুৱাই উল্লেখ কৰে, "ইণ্টাৰনেটত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প’ষ্ট, ফটো আৰু ভিডিঅ' চাই মনটো বেয়া লাগিছে । বিশ্বাস যেন নকৰিম, যেন এয়া এটা বেয়া সপোনহে । যন্তৰ মন্তৰত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা ঘটনা দুখজনক, লজ্জাজনক । গণতান্ত্রিক দেশত নিজৰ অধিকাৰ আৰু দাবীৰ বাবে শান্তিপূর্ণভাৱে মাত মতাটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ । সেই অধিকাৰৰ প্ৰতি সম্মান জনোৱাটো সকলোৰে দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বল প্রয়োগে, নির্মম নির্যাতন বা যি অমানৱীয় ব্যৱহাৰ সংঘটিত হৈছে, তেন্তে সেয়া গণতন্ত্ৰ আৰু মানৱাধিকাৰৰ ওপৰত এক জঘন্য আঘাত ।"
জুবলীয়ে আৰু লিখে, "এই ঘটনাৰ সময়ত মহিলা আৰু কিশোৰীসকলৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা অসভ্য আৰু অমানৱীয় আচৰণ গভীৰভাৱে লজ্জাজনক আৰু তীব্ৰভাৱে নিন্দনীয় । আৰু এই ঘটনাক অপপ্ৰচাৰ, বিভ্রান্তিকৰ তথ্য বা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটোও সমানেই গৰিহণাজনক আৰু নিন্দনীয় । সত্য উদ্ঘাটিত হওক আৰু যিয়েই দোষী নহওক, নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ তদন্তৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আইনৰ কঠোৰতম ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন কৰা হওক । মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা এই ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত আৰু মানসিকভাৱে বিপর্যস্ত সকলো ব্যক্তিৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ । এনে ঘটনা পুনৰ কেতিয়াও নঘটক -এইয়েই মোৰ আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা ।"
অসমীয়া ছবিজগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই লিখে, "ভাৰতবৰ্ষৰ এজন সচেতন নাগৰিক আৰু দুজন সন্তানৰ পিতৃ হিচাপে এই গোটেই ঘটনাক্ৰমটো গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰি আছোঁ । আজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেই আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত । তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষা আৰু ভৱিষ্যৎক লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হোৱাটো অত্যন্ত চিন্তাজনক বিষয় ৷ যিবোৰ বিষয় আলোচনা আৰু সংবেদনশীলতাৰে সমাধান হ’ব পাৰিলেহেঁতেন, সেইবোৰ ৰাজপথলৈ গুচি যোৱাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ বিষয় ।"
তেওঁ আৰু লিখে, "মই বিশ্বাস কৰোঁ—কাৰোবাৰ কথা শুনাটো কেতিয়াও দুৰ্বলতা নহয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্বেগ, আশা আৰু দাবীবোৰ সহানুভূতিৰে শুনি ইতিবাচক সমাধান বিচাৰি উলিওৱাটোৱেই এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজৰ শক্তি । আমাৰ সকলোৰে লক্ষ্য একেই হ’ব লাগে—এটা উন্নত, স্বচ্ছ আৰু বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষা ব্যৱস্থা, য’ত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে । মই আশা কৰোঁ চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিব, এক ইতিবাচক সমাধানলৈ আগবাঢ়িব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মংগল হওক । শিক্ষাৰ জয় হওক আৰু এনে এখন ভাৰত গঢ়ি উঠক, য’ত কোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে ৰাজপথত থিয় দিবলগীয়া নহয় ৷"
লগতে পঢ়ক : যন্তৰ-মন্তৰত সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ ২০ দিন: সমৰ্থনত অসমৰো বহু তাৰকা-শিল্পী