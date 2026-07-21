ETV Bharat / entertainment

দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক সমৰ্থন দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ: পুনৰ 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা পোৱাৰ আশংকা!

যন্তৰ-মন্তৰৰ ৰণক্ষেত্ৰ পৰিস্থিতি: ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত মাতৃভাষাত কি লিখিলে দিলজিৎ দোছাঞ্জে ?

Labeled a 'traitor' many times! Diljit vocal about the student protests in Delhi.
দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক সমৰ্থন দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 11:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত যেতিয়া ছাত্ৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত তথা ৰণক্ষেত্ৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, ঠিক সেই সময়তে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পক্ষত থিয় দি সৰৱ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় পঞ্জাবী গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জ ।

নীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ প্ৰথমটো দিনতেই ৰাজধানী দিল্লীত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । নীট আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত হোৱা ব্যাপক অনিয়ম আৰু কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ছাত্ৰ সমাজ সৰৱ হৈ পৰিছে । কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰা 'চলো সংসদ' কাৰ্যসূচীয়ে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি খবৰৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ।

Delhi student movement and Diljit Dosanjh's comments: The context of being repeatedly labeled 'traitor'
ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত মাতৃভাষাত কি লিখিলে দিলজিৎ দোছাঞ্জে? (Photo : Instagram)

দিল্লীৰ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে জনপ্ৰিয় গায়ক তথা অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জে পুনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । পূৰ্বতে কৃষক আন্দোলনক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনা আৰু ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে এতিয়া পুনৰ মুখ খুলিছে ।

মতামত প্ৰকাশৰ বাবে 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনলৈ দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ সমৰ্থন

কেৱল নিজৰ স্বাধীন মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই তেওঁক কেনেকৈ পূৰ্বে 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন আইনী লেঠাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল, সেই কথা দিলজিতে উল্লেখ কৰে । অভিনেতা তথা গায়ক দিলজিতে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এটা বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ইয়াৰ লগতে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দাবীসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে শুনিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনায় ।

দিলজিতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মাতৃভাষাত এই মতামত প্ৰকাশ কৰি কয়— "আজি যি ঘটিলে সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এনে ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত হোৱা নাছিল । মই কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দাবীসমূহ শুনে । কাৰণ ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰেই ভগৱানৰ কণ্ঠস্বৰ ।"

বাৰে বাৰে 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা আৰু আইনী সমস্যাৰ প্ৰসংগ

দিলজিতে কয়— "মোক ইতিমধ্যে বহুবাৰ 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা দিয়া হৈছে । আনকি এতিয়াও সম্ভৱতঃ মোক আকৌ দেশদ্ৰোহী বুলি কোৱা হ’ব ।" পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা সুঁৱৰি তেওঁ কয়— "কৃষক আন্দোলনক সমৰ্থন কৰাৰ পাছত মই এনে বহু প্ৰত্যাহ্বান আৰু আইনী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, যিবোৰৰ বিষয়ে মই মুকলিকৈ আলোচনাও কৰিব নোৱাৰোঁ ।" শেষত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়— "বাকী সকলো কথা এতিয়া ঈশ্বৰৰ হাতত । ভগৱানে সকলোৰে মংগল কৰক ।"

ছাত্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ মন্তব্য আৰু ২০২০ চনৰ কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰসংগ

চলি থকা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ এই মন্তব্য পোহৰলৈ আহিছে । য'ত অভিনেতাগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ সংঘাত বা হিংসাৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে । তেওঁ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি একাত্মতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই কথাও স্বীকাৰ কৰে যে, দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অথচ বিতৰ্কিত বিষয়সমূহৰ ওপৰত মুকলিকৈ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰায়েই তীব্ৰ সমালোচনাৰ মুখামুখি হ’বলগীয়া হয় ।

যিসকলে নাজানে, তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে- দিলজিতে উল্লেখ কৰা কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰসংগটো ২০২০ চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনা তিনিখন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা দেশজোৰা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত ।

কংগনা ৰনৌতৰ সৈতে বাকযুদ্ধ

সেই আন্দোলনৰ সময়ত দিলজিৎ দোছাঞ্জ ছ’চিয়েল মিডিয়াত অভিনেত্ৰী কংগনা ৰনৌতৰ সৈতে এক তীব্ৰ বাকযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল । দিলজিতে তেতিয়া স্পষ্টকৈ কৈছিল যে, তেওঁৰ এই সমৰ্থন কেৱল দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবেহে আছিল, ইয়াৰ আঁহত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাছিল ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰতিবাদত ভাগ ল'লে শ্বাবানা আজমীয়ে: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিছিল জাভেদ আখটাৰে

TAGGED:

দিলজিৎ দোছাঞ্জ ছাত্ৰ আন্দোলন
যন্তৰ মন্তৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
নীট পৰীক্ষা কেলেংকাৰী আন্দোলন
দিলজিৎ দোছাঞ্জ দেশদ্ৰোহী
DILJIT DOSANJH STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.