ETV Bharat / entertainment

দিল্লীৰ চলন্ত বাছত কিশোৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণক লৈ ক্ষোভিত ভূমি পেডনেকাৰ

দিল্লী চলন্ত বাছ ধৰ্ষণ কাণ্ড: ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ওপৰত হোৱা জঘন্য অপৰাধক লৈ সমাজ আৰু ব্যৱস্থাক প্ৰশ্ন ভূমি পেডনেকাৰৰ

Delhi Moving Bus Gang-Rape: Actress Bhumi Pednekar Questions System and Society Over Horrific Abuse of 16-Year-Old Girl
ভূমি পেডনেকাৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউড অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে শেহতীয়াকৈ দিল্লী-এনচিআৰত চলন্ত শ্লীপাৰ বাছৰ ভিতৰত এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয়, "আমি বাৰে বাৰে এনে ঘটনা ঘটি থকা কেনেকৈ চাই থাকিব পাৰোঁ?" তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাটোক অত্যন্ত লজ্জাজনক বুলি আখ্যা দি সমাজ আৰু ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

ভূমি পেডনেকাৰে সোমবাৰে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ এই কৰুণ ঘটনাটোৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু গভীৰ বেদনা প্ৰকাশ কৰিছে । মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ ইমান চৰ্চা হোৱাৰ পিছতো কিয় এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনা বাৰে বাৰে ঘটি থাকিবলৈ পাইছে, তাক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । ভূমি পেডনেকাৰে লিখিছে, "আমি বাৰে বাৰে এনে ঘটনা ঘটি থকা কেনেকৈ চাই থাকিব পাৰোঁ! এয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা!" অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এই পোষ্টটো বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।

ঘটনাটো কি ?

খবৰ অনুসৰি, দিল্লীৰ এখন চলন্ত বাছত এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া ছোৱালীৰ সৈতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ ঘটনাৰ সময়ত বাছখনে প্ৰায় ৪৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে ৷ তাৰ পিছত ছোৱালীজনীক মাজবাটতে এৰি থৈ গুচি যায় ৷

৪ আগষ্টৰ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা ছোৱালীজনীয়ে নয়ডা ছেক্টৰ ৬৩ ত নমাই দিয়াৰ আশাত গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ পাৰি চ’কত বাছত উঠিছিল; পিছে চলন্ত বাছখনৰ ভিতৰতে চালক আৰু কণ্ডাক্টৰজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

পিছত ভুক্তভোগীক দিল্লীৰ কাশ্মীৰ গেটৰ ওচৰত নমাই দিয়া হয় । দিল্লী আৰক্ষীয়ে কাশ্মীৰ গেট থানাত এফআইআৰ ৰুজু কৰাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে দুই অভিযুক্ত — বাছ চালক কুলদীপ (৩৯) আৰু কণ্ডাক্টৰ সন্দীপ (২৬) ক তিমাৰপুৰৰ পাৰ্কিং এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ দুয়োজনেই কানপুৰৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ভূমি পেডনেকাৰৰ ৱৰ্ক ফ্ৰণ্ট

ভূমি পেডনেকাৰক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল ৱেব ছিৰিজ ‘দলদল’ত । ইয়াত তেওঁ ডিচিপি ৰীতা ফেৰেৰিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, যিয়ে মুম্বাইত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত কৰাৰ লগতে নিজৰ অতীতৰ আঘাতৰ সৈতেও যুঁজি থাকে । বিশ্ব ধমিজাৰ বহু বিক্ৰী গ্ৰন্থ ভেণ্ডি বজাৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ধাৰাবাহিকখন অ’টিটি প্লেটফৰ্ম আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’ত উপলব্ধ ।

লগতে পঢ়ক : হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ নায়িকা ভূমিয়ে কেৱল কথাৰে নহয়, হাতে কামে সহায় কৰিছে অসমৰ বানাক্ৰান্তক

TAGGED:

DELHI MOVING BUS GANG RAPE
চলন্ত বাছ ধৰ্ষণ কাণ্ড ভূমি পেডনেকাৰ
দিল্লী এনচিআৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ
১৬ বছৰীয়া কিশোৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ
DELHI RAPE CASE BHUMI PEDNEKAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.