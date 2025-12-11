ETV Bharat / entertainment

ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত ছলমান খানৰ আবেদন: আদালতে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মলৈ জাৰি কৰিলে জাননী

বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিছিল ।

Delhi HC Issues Notice To Social Media Platforms On Salman Khan’s Plea Over Personality Rights
ছলমান খান (Photo :File/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 4:13 PM IST

নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা বিচৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত ছ’চিয়েল মিডিয়া মধ্যস্থতাকাৰীক তিনিদিনৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ন্যায়াধীশ মনমীত প্ৰীতম সিং অৰোৰাই কয় যে তেওঁ বিষয়টোত প্ৰয়োগ কৰা অন্যান্য কথাসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিশদ অন্তৱৰ্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাৰ আদেশ প্ৰদান কৰিব । উচ্চ ন্যায়ালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ মধ্যস্থতাকাৰীসকলক তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা (Intermediaries Guidelines and Digital Media Ethics Code) নিয়ম, 2021 ৰ অধীনত খানৰ গোচৰক অভিযোগ হিচাপে গণ্য কৰি তিনিদিনৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

আদালতে কয় যে যদি খানে দিয়া যিকোনো ৱেবলিংকৰ প্ৰতি ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ সংশয় আছে তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁক অৱগত কৰিব লাগে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটসমূহে ছলমানৰ নাম, ছবি, ব্যক্তিত্ব আৰু উপমা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিবলৈ আৰু নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ খান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ।

তেওঁৰ আবেদনত বলীউডৰ তাৰকাগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আৰু ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আৰু নাম প্ৰকাশ নকৰা ব্যক্তিকে ধৰি কেইবাটাও সংস্থাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যিয়ে তেওঁৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে জড়িত ফটো, কণ্ঠ আৰু অন্যান্য বিষয়বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।

ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ বুলি জনাজাত প্ৰচাৰৰ অধিকাৰ হ’ল নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি, নাম বা উপমা ৰক্ষা, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু লাভৰ অধিকাৰ । মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বেও দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেইবাগৰাকীও চলচ্চিত্ৰ চেলেব্ৰিটীৰ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তুৰ অকৰ্তৃত্বশীল ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল ।

২৭ নৱেম্বৰত আদালতে অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ জাৰি কৰি চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা অজয় ​​দেৱগণৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু ব্যক্তিত্বৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বিষয়বস্তুৰ অকৰ্তৃত্বশীল ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও আদালতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু ডিপফেক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰা কণ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

শেহতীয়াকৈ আদালতে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী জয়া বচ্চন, সাংবাদিক সুধীৰ চৌধুৰী, আৰ্ট অফ লিভিঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰ, অভিনেতা নাগাৰ্জুন, অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়, অভিষেক বচ্চন আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰকো একেধৰণৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে তেলুগু অভিনেতা জুনিয়ৰ এন টি আৰেও নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা বিচাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । তেওঁৰ আবেদন সন্দৰ্ভত এতিয়াও আদালতে কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই ।

