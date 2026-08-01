ETV Bharat / entertainment

বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই

"বানপীড়িতক খাদ্য-কাপোৰতকৈও এতিয়া ঘৰৰ বেছি প্ৰয়োজন ৷" ১০০ টা পৰিয়ালক ঘৰ সাজি দিবলৈ ৰাইজক সহায়ৰ আহ্বান ৷

Deeplina Deka will provide houses for 100 flood-affected families asks for help from people
বানপীড়িতৰ কাষত দীপলিনা ডেকা (Photo : Deeplina Deka Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ ‘দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বন’ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ যোগাত্মক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চলিত বানপানীৰ ফলত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ বাবে ফাউণ্ডেশ্বনে ১০০ টা নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

এই বৃহৎ আৰু মহান কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ফাউণ্ডেশ্বনে জনসাধাৰণৰ সহায়-সহযোগিতা আৰু দান-বৰঙণি বিচাৰিছে । আপোনাৰ এক ক্ষুদ্ৰ সহায়েও বিপদে গৰকা এটা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব পাৰে ।

বানাক্ৰান্তৰ কাষত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা

বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা । তেওঁ নিজে বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ গৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ উপৰি, তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে যে ‘দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বন’ৰ তৰফৰ পৰা বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ’ব । শিল্পীগৰাকীৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপে এতিয়া সকলোৰে প্ৰশংসা বুটলিছে ।

উজনিৰ বান পৰিস্থিতি

উজনিত বানৰ তাণ্ডৱ এতিয়াও অব্যাহত আছে । পানী কমিছে যদিও বানপীড়িত লোকসকল এতিয়া অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ সংকটত ভুগিছে । বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ দল-সংগঠন, সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী আৰু অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ বহু লোক আগবাঢ়ি আহিছে । জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকায়ো বানাক্ৰান্ত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ দুখ-কষ্টৰ বুজ লৈছে । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিল্পীগৰাকীয়ে জনাইছে যে, ‘দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বন’ৰ উদ্যোগত ১০০ টা বানপীড়িত পৰিয়ালক নতুনকৈ ঘৰ সাজি দিয়া হ’ব ।

"বানপীড়িতক খাদ্য-কাপোৰতকৈও এতিয়া ঘৰৰ বেছি প্ৰয়োজন"

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই কয়, "বিগত ৪-৫ দিন ধৰি আমি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ভুক্তভোগী ৰাইজক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ । তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ জৰুৰী প্ৰয়োজনসমূহ কি, সেই বিষয়েও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । খাদ্য, কাপোৰ বা দৈনিক ব্যৱহাৰ্য প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে । কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘূৰি আমি এটাই কথা অনুভৱ কৰিলোঁ যে— বানপীড়িত লোকসকলক এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হৈছে থকা ঘৰৰ ।"

শিল্পীগৰাকীয়ে আগলৈ কয়, "সেইবাবেই আমি ১০০ টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে ১০০ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ এক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । এই বৃহৎ অভিযানটো আমাৰ অকলে কৰা সম্ভব নহয়, ইয়াৰ বাবে আমাক ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন । ইতিমধ্যে ৰাইজে পঠোৱা সাহায্যৰ ধনেৰে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত ৬ টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ । কিন্তু আমি কেৱল এই ৬ টা ঘৰতে সীমাবদ্ধ থাকিব নিবিচাৰোঁ । বাকী থকা ঘৰসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজৰ আৰ্থিক সহায় কামনা কৰিছোঁ ।"

প্ৰতিগৰাকী দাতাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অহা প্ৰতিটো বৰঙণি তথা জমা হোৱা ধনৰ সকলো তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানপীড়িতলৈ কাৰ্তিক আৰিয়ানৰ ১ কোটি টকাৰ সাহায্য: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

TAGGED:

দীপলিনা ডেকা ফাউণ্ডেশ্বন
দীপলিনা ডেকা বান সাহায্য
অসমৰ বানপানী ২০২৬
ASSAM FLOODS RELIEF
DEEPLINA DEKA FOUNDATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.