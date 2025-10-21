প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীপিকা-ৰণবীৰ সিঙে দেখুৱালে কন্যা চেহেৰা, ইনষ্ট্ৰাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ দীপাৱলীৰ সুন্দৰ ছবি
দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে কন্যা দুৱাৰ মুখ প্ৰকাশ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত ।
By ANI
Published : October 21, 2025 at 11:40 PM IST
মুম্বাই : অৱশেষত তাৰকা দম্পতী দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে নিজৰ কন্যা দুৱাৰ মুখখন সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰে ।দীপিকা পাডুকনে ইনষ্ট্ৰাগ্ৰামৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে দুৱাৰ মুখ ৰিভিল কৰে । দুৱাৰ মুখমণ্ডল দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙৰ বন্ধুবৰ্গ সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে ।
দীপাৱলীৰ আনন্দৰ মাজতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অকণমানি দীপিকা(দুৱা)ৰ চেহেৰা দেখি আনন্দিত হৈ অনুৰাগীয়েও ফটোত কমেণ্ট কৰিছ, লগতে সকলোৱে দীপিকা-ৰণবীৰক শুভেচ্ছা বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিছে ।
দীপিকাই ইনষ্ট্ৰাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা দীপাৱলীৰ ফটোত দেখা গৈছে যে তিনিওজনে ভাৰতীয় সাজ-পোছাক পিন্ধিছে । দুৱা আৰু দীপিকাই ৰঙা ৰঙৰ সাজ পিন্ধি টুইনিং কৰাও দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দীপিকা পাডুকনে এটি কন্যা সন্তানক জন্ম দিয়ে আৰু সেই কন্যা সন্তানটিৰ নাম দুৱা ৰাখে । প্ৰায় এটা বছৰৰো আধিক সময় দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু পাপাৰাজীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ মৰমৰ দুৱাক ।
এই সময়খিনিত ৰণবীৰ বা দীপিকাই দুৱাৰ সৈতে এখনো ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিল । কেৱল তেওঁলোকে দুৱাৰ ভৰি দুখনহে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল । অৱশ্যে এইবাৰৰ দীপাৱলীত ৰণবীৰ আৰু দীপিকাই নিজৰ কন্যাৰ মুখ মণ্ডল সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰে ।
দীপিকা পাডুকনে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা ফটোকেইখনত দেখা গৈছে যে মাক দেউতাকৰ লগত হাঁহি মুখে ফটো উঠিছে দুৱাই । দীপিকাই কোচত লৈ থকা দুৱাই পিতৃৰ ৰণবীৰৰ লগতো ধেমালি কৰি থকা দেখা গৈছে । আনকি এখন ফটোত দীপিকাই দুৱাক কোলাত লৈ দীপাৱলীৰ পূজা কৰি থকাৰ দৃশ্য় দেখা গৈছে ।
অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দীপিকা পাডুকনে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা ফটোকেইখনত আটাইতকৈ বেছি লাইক আহিছে ।