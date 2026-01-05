দীপিকাৰ হাতৰ আখৰক উপহাস কৰিছিল বিগ বিয়ে, প্ৰিয়ংকা হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী

দীপিকাৰ হাতৰ আখৰক উপহাস কৰিছিল বিগ বিয়ে, প্ৰিয়ংকা হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী
দীপিকা পাডুকনে আজি ৪০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ তেওঁৰ ছবিবোৰৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ ধেমেলীয়া মুহূৰ্তবোৰ চাওঁ আহক, যিয়ে তেওঁৰ চঞ্চল আৰু ধেমেলীয়া দিশটো প্ৰকাশ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনৰ ৫ জানুৱাৰীত দীপিকা পাডুকনে ৪০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিছে ৷ এই বিশেষ দিনটোত অভিনেত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ গ্লেমাৰাছ ৰেড কাৰ্পেট লুক আৰু চলচ্চিত্ৰৰ শক্তিশালী ভূমিকাৰ উৰ্ধত জানো আহক । পিকু, চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ, বাজিৰাও মস্তানীৰ দৰে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ছবিবোৰৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ ভিডিঅ’বোৰে তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাই দিছে য’ত তেওঁক এগৰাকী কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু ধেমেলীয়া ব্যক্তি হিচাপে চিনি পাব পাৰি ।
পিকুৰ নিৰ্মাতাসকলে ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰা এটা বি টি এছ ভিডিঅ’ত ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ দৈনন্দিন মুহূৰ্তবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সুজিত সিৰকাৰৰ পৰিচালনাত পিকুত অভিনয় কৰিছিল অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাডুকন আৰু ইৰফান খানে । এই ভিডিঅ’টোত দীপিকা সম্পূৰ্ণ সহজ ৰূপত থকা দেখা গৈছে । ক্ৰু মেম্বাৰৰ সৈতে বেডমিণ্টন খেলা, শ্বটৰ মাজত হাঁহি থকা, আনকি পৰিচালকৰ সৈতে টেনিছ খেলাও দেখা যায় ।
ছবিখনত পিকু বেনাৰ্জীৰ চৰিত্ৰটো অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অন্যতম মৰমলগা অভিনয় । পিতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অমিতাভৰ সৈতে তেওঁৰ অন স্ক্ৰীণ উপস্থাপনক কেৱল দৰ্শকেই নহয়, সমালোচকেও ভাল পাইছিল ।
আন এটা ফুটেজত অমিতাভে দীপিকাক তেওঁৰ হাতৰ আখৰক লৈ জোকাই থকা দেখা গৈছে । সোঁহতীয়া যদিও তেওঁৰ লিখনিবোৰ বাওঁহতীয়া যেন অনুমান হয় । কেমেৰা ৰোল নকৰাৰ সময়তো অমিতাভ চৰিত্ৰত সোমাই থাকে । ছেটত দীপিকাক জোকাই থকাটো অভিনেতাই সহ-অভিনেতাৰ সৈতে ধেমালি কৰাতকৈ পিতৃয়ে নিজ কন্যাৰ সৈতে কথা পতাৰ দৰেহে অনুভৱ হয়, যাৰ ফলত সেই মুহূৰ্তটো অধিক বাস্তৱ আৰু স্বাভাৱিক হৈ পৰে ।
ৰোহিত শ্বেট্টী পৰিচালিত চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ (২০১৩)ৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ ক্লিপবোৰৰ আমেজ সুকীয়া । "চেন্নাই এক্সপ্ৰেছৰ ছেটত দীপিকাৰ শেষ দিন... ৰোহিত শ্বেট্টী ষ্টাইল !", শীৰ্ষক এটা ভিডিঅ'ত, দীপিকাই পাঞ্চ মাৰিবলৈ শিকা আৰু তাৰ পিছত ধেমালিৰ সুৰেৰে শ্বাহৰুখ খান আৰু পৰিচালকৰ ওপৰত এই পদক্ষেপ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে । ম’হৰ গাড়ীত উঠি চৌপাশ উপভোগ কৰাও দেখা যায় দীপিকাক ।
চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ ছবিখনৰ ওপৰত মতামত মিশ্ৰিত আছিল, তথাপিও ই বক্স অফিচত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছিল । আন এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে একেখন ছবিৰে এটা বহুল জনপ্ৰিয় গীত ‘টিটলী’ৰ বাবে এছ আৰ কেৰ সৈতে নৃত্য ভংগীমা অনুশীলন কৰি আছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । দীপিকাক সজীৱ আৰু ছবিখনৰ চঞ্চল আমেজৰ সৈতে সম্পূৰ্ণকৈ সুৰ মিলাই থকা দেখা গৈছে ।
আন এটা গীত, বেলেগ এটা ভাইব । বাজিৰাও মস্তানী (২০১৫)ৰ ‘পিংগা’ৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ ভিডিঅ'টোত একেবাৰে বেলেগ এটা দিশ দেখা গৈছে । আখৰাৰ গোটেই সময়ছোৱাত দীপিকা আৰু প্ৰিয়ংকা আছিল এজন আনজনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুৰাগী ৷ পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ছবিতহে এই পৰিৱেশ সম্ভৱ । দুয়ো অভিনেত্ৰীয়ে একেলগে গীতটো কৰি কিমান ভাল পাইছিল আৰু কিমান ধেমালি কৰিছিল সেই বিষয়ে তেওঁলোকে কথা পাতিছিল ।
দীপিকা-প্ৰিয়ংকা যুটীয়া প্ৰচেষ্টাৰ শেষ ফলাফলে এটা স্মৰণীয় গীত সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিলে, যিটো কেৱল সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়েহে সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ডোলা ৰেত মাধুৰী দীক্ষিত আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ যুটি বান্ধিছিল ।
ইয়াৰ পিছত উল্লেখ কৰিব পাৰি গোলিয়োন কি ৰাসলীলা ৰাম-লীলা (২০১৩) ছবিখনৰ আন এটা গীত Ishqyaun Dhishqyaunৰ নিৰ্মাণৰ ভিডিঅ’ । Ishqyaun Dhishqyaunৰ আখৰাত অভিনেত্ৰী দীপিকা আৰু তেওঁৰ সহ-অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙক কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, অনুশাসিত ৰূপত দেখা যায় । ক্লীপসমূহ দীপিকাৰ প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰমাণ ।
অভিনেত্ৰী, মডেল আৰু বক্তা হিচাপে তেওঁ সদায়ে অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব ৷ মহিলাসকলে নিজে কৰি থকা কামটোত আবেগ ঢালি কেনেকৈ সফলতা লাভ কৰিব পাৰে, দীপিকা তাৰ এক ডাঙৰ উদাহৰণ ।
লগতে পঢ়ক : বলীউডৰ আইকন মাধুৰী দীক্ষিতে স্মৰণ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ‘জুনিয়ৰ’ হিচাপে কাম কৰাৰ কথা