আকৌ এবাৰ পিতৃ-মাতৃ হ’ল দীপিকা-ৰণবীৰ: বলীউড দম্পতীৰ ঘৰলৈ আহিল দ্বিতীয় কন্যা
এই নতুন কনমানি ছোৱালীজনীৰ আগমনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সংখ্যা এতিয়া চাৰিজন হ’ল ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 8:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত বলীউড তাৰকা দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় সন্তানক আদৰণি জনাইছে । তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ এক কনমানি কন্যা সন্তানৰ আগমন ঘটিছে ।
দীপিকা আৰু ৰণবীৰ আকৌ এবাৰ পিতৃ-মাতৃ হৈছে । তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ এইবাৰো এজনী কনমানি ছোৱালী আহিছে, এতিয়া দুয়োগৰাকী তাৰকা দুগৰাকী কন্যা সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ । এই খবৰটো পোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকৰ অনুৰাগী আৰু বলীউডৰ সতীৰ্থসকলে দম্পতীটোক অভিনন্দন জনাইছে ।
শনিবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ইনষ্টাগ্ৰামত এটা সাধাৰণ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকে এই সুখবৰটো শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁলোকে কোনো হৈ চৈ নকৰাকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা অতি সহজ পোষ্টৰ জৰিয়তে নতুন সদস্যৰ আগমনৰ কথা অনুৰাগীসকলক জনায় ।
প্ৰথম কন্যা সন্তান 'দুৱা'ৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী কন্যাৰ জন্মৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো এতিয়া চাৰিজনীয়া হ’ল ৷ তেওঁলোকে শনিবাৰে অনুৰাগীসকলক এই সুখবৰটো দিয়ে । এই খবৰটো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছৰে পৰা সতীৰ্থ শিল্পী আৰু অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকক শুভেচ্ছাৰে ওপচাই পেলাইছে ।
সেই পোষ্টটোত তেওঁলোকে “Welcome baby girl” বুলি লিখাৰ লগতে শিৰোনামত এটা নজৰ ইম’জী ব্যৱহাৰ কৰিছে । পৰিয়ালটোত এতিয়া আছে পিতৃ ৰণবীৰ, মাতৃ দীপিকা, তেওঁলোকৰ প্ৰথম কন্যা সন্তান দুৱা আৰু এই সদ্যোজাত দ্বিতীয় কন্যা সন্তানগৰাকী ।
এই তাৰকা দম্পতীটো ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিতৃ-মাতৃ হৈছিল, যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ প্ৰথম কন্যা সন্তান 'দুৱা' আহিছিল । সেই সময়তো দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে দুৱাৰ জন্মৰ খবৰ দিওঁতে ঠিক একেদৰেই “Welcome baby girl” ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷
সন্তান জন্মৰ সুখবৰটো ঘোষণা কৰাৰ ঠিক এদিন পূৰ্বে, দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে মুম্বাইৰ বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল ।
দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০১৩ চনত ‘গোলিয়োঁ কী ৰাসলীলা ৰাম-লীলা’ ছবিখনৰ কাম কৰাৰ সময়ত পৰস্পৰক লগ পাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এই পেছাদাৰী সম্পৰ্ক প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । ইয়াৰ পিছত, ২০১৮ চনৰ ১৪ নৱেম্বৰত ইটালীৰ বিখ্যাত লেক ক'ম' ত তেওঁলোকে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।
লগতে পঢ়ক : চেহেৰা ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা- দুৱা দেখিবলৈ কাৰ নিচিনা ?