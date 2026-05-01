মনোৰঞ্জন জগতত হিন্দী ভাষাৰ অৱনতি: শেখৰ সুমনৰ গভীৰ উদ্বেগ
প্ৰবীণ অভিনেতা শেখৰ সুমনে মনোৰঞ্জন জগতত হিন্দী ভাষাৰ চৰ্চা হ্ৰাস পোৱাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 7:54 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অভিনেতা শেখৰ সুমনে বৰ্তমানৰ মনোৰঞ্জন উদ্যোগত হিন্দী ভাষাৰ ক্ৰমান্বয়ে ঘটা অৱনতিক লৈ নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, যিটো উদ্যোগৰ মূল আধাৰেই হিন্দী ভাষা, তাতে আজিকালি ভাষাৰ শুদ্ধ ব্যৱহাৰ আৰু মৰ্যাদা কমি আহিছে ।
বৰ্তমানৰ বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰী বা কলা-কুশলীয়ে হিন্দী ভাষা শুদ্ধকৈ ক’বলৈ বা উচ্চাৰণ কৰিবলৈ বেয়া পায় । কামৰ থলীত হিন্দীতকৈ ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰয়োগ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত হিন্দী ভাষাৰ যি স্বকীয়তা, সেয়া হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে । নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলে ভাষাৰ গভীৰতা বুজি পোৱাতকৈ কেৱল গ্লেমাৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, যাৰ ফলত সংলাপৰ যি প্ৰাণ আছিল, সেয়া ম্লান পৰিছে । শেখৰ সুমনৰ মতে, মনোৰঞ্জন জগতখন জীয়াই ৰাখিবলৈ হ’লে হিন্দী ভাষাৰ শুদ্ধ প্ৰয়োগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।
প্ৰখ্যাত ধাৰাবাহিক 'দেখ ভাই দেখ'-ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা শেখৰ সুমনে শেহতীয়াকৈ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান 'IANS'-ৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাক লৈ নিজৰ চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে ।
হিন্দী ছবি জগতত ভাষাৰ সংকট: শেখৰ সুমনৰ অনুভৱ
শেখৰ সুমনে আক্ষেপেৰে কয় যে, বৰ্তমান হিন্দী ছবি জগতত কাম কৰা বহু লোকে অতি সাধাৰণ হিন্দী শব্দবোৰো ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰে । তেওঁ সোঁৱৰাই দিয়ে যে, এইটো সেইটোৱেই উদ্যোগ য’ত দিলীপ কুমাৰ আৰু অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে মহান শিল্পীসকলে নিজৰ ভাষাৰ ওপৰত থকা অসাধাৰণ দখলৰ বাবে পৰিচিত আছিল । তেওঁলোকৰ তুলনাত বৰ্তমানৰ শিল্পীসকলৰ ভাষাজ্ঞান অতি দুৰ্বল । উদ্যোগটোৰ এই দুৰৱস্থা দেখি তেওঁ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে । এই অভাৱ দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁ শেহতীয়াকৈ 'শেখৰ সুমন ফিল্ম একাডেমী' (Shekhar Suman Film Academy) মুকলি কৰিছে, যাতে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক সঠিক প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যায় । শেখৰ সুমনে বিচাৰে যে নতুন শিল্পীসকলে কেৱল অভিনয়তে নহয়, ভাষাৰ শুদ্ধ প্ৰয়োগ আৰু উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সমানেই গুৰুত্ব দিয়ক ।
কেৱল ভাৰততে নহয়, তেওঁ ৰবাৰ্ট ডি নিৰো, আল পাচিনো আৰু এন্থনী হপকিন্সৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতাৰ উদাহৰণ দি কয় যে, তেওঁলোকৰ সফলতাৰ অন্যতম কাৰণ হ’ল তেওঁলোকৰ ভাষাৰ জ্ঞান । তেওঁৰ মতে— অভিনয়, কথা কোৱাৰ ধৰণ (Speech) আৰু আচৰণ, এই সকলোবোৰ সংলগ্ন, এটা অবিহনে আনটো আধৰুৱা ।
নিজৰ ফিল্ম একাডেমীৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ তেওঁ জনাই যে, তেওঁ এনেকুৱা এটা 'কম্প্ৰিহেন্সিভ' বা সৰ্বাত্মক পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰে, য’ত অভিনয়ৰ লগতে ভাষা আৰু উচ্চাৰণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰ বিতংকৈ শিকোৱা হ’ব । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে বৰ্তমানৰ বহু শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ স্ক্ৰীপ্টত লিখা শব্দবোৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থই নাজানে । অৰ্থ নুবুজাকৈ কেৱল সংলাপ মুখস্থ মতাৰ বাবে অভিনয় প্ৰাণহীন হৈ পৰে ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আপত্তি দৰ্শাইছে । তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে যিটো উদ্যোগৰ আধাৰেই হ’ল হিন্দী, সেই হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰে জড়িত লোকসকলে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানবোৰত কিয় কেৱল ইংৰাজীত কথা পাতে ?
অভিনেতাগৰাকীয়ে আঙুলিয়াই দিছে যে উদ্যোগটোত ভাষাৰ যি অৱনতি ঘটিছে, সেয়া শুধৰোৱাটো সকলোৰে এক যুটীয়া দায়িত্ব । কোনো ধৰণৰ সংকোচ নকৰাকৈ শেখৰ সুমনে কয় যে, হিন্দী চিনেমাৰ স্ক্ৰীপ্টসমূহ দেৱনাগৰী লিপিৰ পৰিৱৰ্তে ৰোমান (ইংৰাজী) লিপিত লিখা কাৰ্যই তেওঁক অতিশয় ব্যথিত কৰে । তেওঁ জনাই যে, তেওঁ সদায় এটা কথা নিশ্চিত কৰে যাতে তেওঁক দিয়া স্ক্ৰীপ্টসমূহ কেৱল দেৱনাগৰী লিপিতহে থাকে । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে নিজৰ ভাষাটো নিজৰ লিপিত পঢ়িলেহে তাৰ প্ৰকৃত ভাৱ আৰু উচ্চাৰণ শুদ্ধকৈ প্ৰকাশ পায় ।
