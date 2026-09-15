ETV Bharat / entertainment

বন্ধু দেৱ কুমাৰ বৰকটকীয়ে ৰোমন্থন কৰিলে জুবিনৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ

ব্যতিক্ৰমী সাজ-পোচাক, চকুত গোল চছমা আৰু কণ্ঠত অপূৰ্ব মায়া—এজন যুৱকক প্ৰথম দেখাৰ সেই স্মৃতি আজিও সজীৱ দেৱ কুমাৰ বৰকটকীৰ মনত ।

Debo Kumar Borkotoky shares early days of Zubeen Garg, their friendship and singer's life in mumbai
জুবিনৰ বন্ধু দেৱ কুমাৰ বৰকটকী (Photo : ETV Bharat Assam/ Roopkar Cine Enterprise)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 3:28 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এটা সাধাৰণ আড্ডা, এটা নাম আৰু তাৰ পাছত আৰম্ভ হোৱা এক আজীৱন বন্ধুত্বৰ কাহিনী । ১৯৯২ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘জুবিন’ নামটো শুনিছিল দেৱ কুমাৰ বৰকটকীয়ে ।

তেতিয়া কোনেও হয়তো ভবা নাছিল, সেই নামটোৱেই এদিন অসমীয়া সংগীত জগতত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব । পৰৱৰ্তী সময়ত কেছেটৰ দোকানৰ চকুৰ চিনাকিৰ পৰা ষ্টুডিঅ’ত প্ৰথম সাক্ষাৎ, ‘অনামিকা’ৰ ঐতিহাসিক সফলতাৰ পৰা মুম্বাইত জুবিনৰ সংগ্ৰাম—প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ নীৰৱ সাক্ষী হৈ ৰ’ল দেৱ কুমাৰ বৰকটকী ।

আড্ডাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল জুবিনৰ সৈতে পৰিচয়ৰ কাহিনী

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে প্ৰথম চিনাকীৰ সন্দৰ্ভত দেৱ কুমাৰ বৰকটকীয়ে কয়, “১৯৯২ চনৰ আগষ্ট মাহৰ কথা । সেই সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মই প্রথম শুনিছিলোঁ মোৰ অন্তৰংগ বন্ধু, বর্তমান মুম্বাইৰ এগৰাকী ব্যস্ত সংগীত ব্যৱস্থাপক উৎপল শৰ্মাৰ পৰা । আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান এন কে প্ৰডাকশ্বনৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ বহু শ্রব্য কেছেটৰ সংগীতৰ কাম উৎপলে কৰিছিল । এদিন উৎপলৰ লগত এলবাম এটাৰ কাম শেষ কৰি আমি কেইজনমানে বহু ৰাতিলৈকে আড্ডা মাৰি আছিলোঁ । উৎপলে সিদিনাৰ আড্ডাত কথাৰ প্রসংগত তেওঁৰ এজন সম্পর্কীয় ভায়েকৰ কথা কৈছিল- ল'ৰাজনে বোলে খুব ভাল সুৰ কৰে, ভাল লিখে আৰু গানো গায় । ল'ৰাজনৰ নাম 'জুবিন' । তেনেদৰে মই প্ৰথম জুবিনৰ নামটো শুনিছিলোঁ ।”

নামটো শুনাৰ কিছুদিন পিছতেই কেছেটৰ দোকানত প্ৰথম দেখা

বৰকটকীয়ে কয়, “এদিন মই আমাৰ যোৰহাটত এন কে প্ৰডাকশ্বনৰ কেছেট বিপণীখনত বহি থাকোতে আমাৰ বিপনীলৈ প্ৰায়ে অহাৰ দৰে সিদিনাও যুৱক এজন সোমাই আহিছিল । যুৱকজনৰ চেহেৰাটো আছিল মনত ৰাখিবলগীয়া । তেওঁৰ সাজ-পোছাকবোৰ আছিল অসাধাৰণ, চকুত গান্ধীৰ গোল চছমা, চুলিখিনিও আছিল ব্যতিক্ৰমী । ইয়াৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ লগত কথা-বতৰা হোৱা নাছিল যদিও প্রায়ে এখন ব্যতিক্রমী চাইকেলত উঠি আমাৰ দোকানলৈ আহি বিভিন্ন কেছেটৰ লগতে প্রায়ে ইংলিছ কেছেটবোৰ চাই থকা, কেতিয়াবা দুই-এটা কেছেট কিনি নিয়া সেই সময়ৰ গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা কলেজৰ ৰসায়ন বিভাগত পঢ়া ল'ৰাজনৰ লগত মোৰ চকুৰ চিনাকি এটাহে আছিল । সিদিনা আমাৰ দোকানৰ কেছেটৰ ছেল্ফত চকু ফুৰাই থকা যুৱকজনক দেখিয়েই মোৰ উৎপল দাই কোৱা কথাটোলৈ মনত পৰিল । উৎপল দাই মোক জুবিনৰ বিষয়ে দিয়া বৰ্ণনাৰ পৰাই মই জুবিন গাৰ্গক চিনি পোৱাত সহজ হৈছিল । কিন্তু যুৱকজনৰ লগত চিনাকি হ'ম বুলি ভাবোঁতেই তেওঁ দোকানৰ পৰা ওলাই গৈছিল । মই লগে লগে দোকানৰ কৰ্মচাৰী এজনক যুবকজনক মাতিবলৈ পঠিয়াই দিছিলো যদিও কৰ্মচাৰীজনে যুৱকজনক লগ নাপাই উলটি আহিল । সেইদিনা আৰু জুবিনৰ লগত পৰিচয় নহ’ল ।”

জুবিনৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ আৰম্ভণি

তেওঁ জনাই, “ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছতে ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম এটাত মই যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ ভূপেন উজীৰৰ অডিটেক ষ্টুডিঅ'লৈ । ভূপেন উজীৰৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি তেতিয়া উৎপল শর্মা আৰু অনুৰাধা পড়োবালক কণ্ঠশিল্পী হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা 'অনুৰাধা' নামৰ শ্রব্য কেছেটটোৰ কাম কৰি আছিলোঁ । এদিন ভূপেন দাৰ ষ্টুডিঅ’ৰ কণ্ট্ৰ’ল ৰূমলৈ সোমাই যাওঁতেই দেখিলোঁ মোৰ দোকানলৈ আহি থকা উৎপল দাই কোৱা সেই যুৱকজনে গান এটা গাই আছিল । গানটো আছিলে-

জোনাকে কাণে কাণে আহি ক'লে

নিবিড় অবুজ ভাষাৰে..'

সেই সময়ত তেওঁৰ অপূর্ব কণ্ঠ আৰু সুন্দৰ গায়কীত মই মুগ্ধ হৈছে তেওঁ গানটো গাই শেষ নকৰালৈকে মই ষ্টুডিঅ'তে অপেক্ষা কৰিছিলোঁ । গীতটো গাই শেষ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ । যুৱকজনৰ নাম আছিল জুবিন গার্গ । সেই চিনাকিয়েই আছিল তেওঁৰ লগত থকা গভীৰ বন্ধুন্ত্বৰ আৰম্ভণি ।”

অনামিকাৰ আঁৰৰ কাহিনী

দেৱ বৰকটকীয়ে জনাই, “সেই সময়ত আমি দুটা মিউজিক এলবাম কৰি আছিলোঁ । এটা উৎপল শর্মা আৰু অনুৰাধা পড়োবালক লৈ কাম চলি থকা 'অনুৰাধা' আৰু আনটো জুবিন আৰু কবিতা কৃষ্ণমূর্তিক লৈ এটা এলবাম । এলবাম সম্পর্কীয় কাম লৈ অনুৰাধা পড়োবাল আৰু কবিতা কৃষ্ণমূর্তিৰ ভয়চ ডাবিঙৰ বাবে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ কথা ঠিক কৰিলোঁ । আমাৰ কেছেটৰ ফাইনেল আর্টিষ্টৰ কাম ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হৈছিল । শেষত আমি জুবিনৰ ভয়চ ডাবিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ । কেছেটটোৰ নাম ৰাখিছিলোঁ 'অনামিকা'। তাত জুবিনৰ আঠটা গান আছিল । জুবিনৰ এই আঠটা গীত গাওঁতে সময় লাগিছিল চল্লিশ মিনিটমানহে । তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ । তাত উপস্থিত ব্যক্তিজনেও জুবিনক প্রশংসা কৰিছিল আৰু আমিও জুবিনৰ প্ৰতিভাৰ উমান পাইছিলোঁ ।"

"১৯৯২ চনৰ শাৰদীয় বতৰত 'অনামিকা'ই মুক্তি পালে । দুর্গা পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনা মুক্তি পোৱা কেছেটটোৰ জৰিয়তে দশমীৰ বিসর্জন নৌহওঁতেই জুবিন সমগ্র অসমৰ গুণগ্রাহী শ্রোতাৰ নয়নৰ মণি হৈ পৰিল । 'অনামিকা' ছুপাৰহিট হ'ল । জুবিন গার্গে গঢ়িলে অসমীয়া সংগীতৰ নতুন এটা ধাৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে জুবিনৰ লগত বন্ধুত্বও আৰু গভীৰ হ'ল । শ্রোতাৰ মৰমৰ দাবীত আমি 'অনামিকা'ৰ মুক্তিৰ এবছৰৰ পাছত জুবিনৰ কণ্ঠত অন্য এটি ৰোমাণ্টিক গীতৰ এলবাম বনোৱাৰ কথা ভাবিলোঁ । কেছেটটোৰ নাম আছিল 'মায়া' । মায়াৰ কামত আমি আকৌ মুম্বাইলৈ গ'লোঁ । মুম্বাইলৈ গৈ মায়াৰ ৰেকর্ডিঙৰ কাম কৰি থাকোঁতে বহুজনে জুবিনক মুম্বাইত থাকি কাম কৰাৰ পৰামর্শ দিছিল । এনেকুৱা পৰামৰ্শই জুবিনৰ লগতে আমাকো স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছিল । ইফালে মায়া'ৰ মুক্তিৰ লগে লগেই অসমৰ সংগীত জগতত তুমুল আলোড়নৰ সৃষ্টি হ'ল । অসমৰ চুকে-কোণে, চহৰে-নগৰে 'মায়া'ই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ কৰিছিল । 'অনামিকা'ৰ দবে 'মায়া'ও হ'ল ছুপাৰহিট । 'মায়া'ৰ জনপ্রিয়তাই আমাক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট সাহস দিলে ।”

জুবিনৰ মুম্বাই যাত্ৰা

তেওঁ জনাই, “জুবিনৰ প্রতিভা আৰু জনপ্রিয়তাৰ কথা অসমৰ সর্বত্রে আলোচনা হ'বলৈ ধৰিলে । আমাৰ আড্ডাতো প্রায়ে জুবিনে ৰাষ্ট্রীয় পর্যায়ত কাম কৰাৰ কথা আলোচনা হ'বলৈ ধৰিলে । কিয়নো জুবিনৰ প্ৰতিভাৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছিল । এটা সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা জুবিনৰ মাতৃও আছিল এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী । শিল্পীসত্তাৰ জুবিন মাতৃৰ সপোন আছিল তেওঁৰ ল'ৰাই গৈ মুম্বাইত কাম কৰক, সৰ্বভাৰতীয় পর্যায়ত স্বীকৃতি পাওক । ইয়াৰ পাছত এন কে প্ৰডাকশ্বনৰ 'আশা' নামৰ শ্ৰব্য কেছেটটোৰ কাম কৰিবলৈ মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই জুবিন মুম্বাইত থাকি আহিছিল ।”

“সেয়া আছিল ১৯৯৫ চনৰ কথা । 'আশা'ৰ কাম শেষ কৰি মই জুবিনক মুম্বাইতে এৰি গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিলোঁ । জুবিনক এৰি অহা সেই ৰাতিপুৱাটো আছিল জুবিন আৰু মোৰ বাবে এটা পাহৰিব নোৱৰা বেদনা গধুৰ দিন । মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত দুই-তিনি দিনৰ মূৰে মূৰে জুবিনৰ খবৰ লওঁ । মুম্বাইত জুবিনে লাহে লাহে দুই-এটা কাম পাবলৈ ল'লে যদিও জুবিনৰ প্রতিভাক মুম্বায়ে চিনি পাবলৈ, দেশে জানিবলৈ বাৰ বছৰ লাগিল । প্রকৃততে নিজৰ ওপৰত থকা প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাসৰ বাবেই জুবিনে আনৰ ওচৰত সৰু হ'বলৈ বেয়া পায় । প্রযোজক-পৰিচালকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই ঘূৰি ফুৰাহেঁতেন 'য়া আলী'ৰ দৰে বহু গান মুম্বাইত বাজি উঠিলহেঁতেন, জুবিনৰ সৌভাগ্য বহু পূর্বেই আহিলহেঁতেন । 'য়া আলী' হিট হোৱাৰ পাছত জুবিন গার্গে পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহ'ল ।"

"জুবিন যেতিয়া প্রথম বোম্বেলৈ গৈছিল তেতিয়া জুবিনৰ বাবে কোনো স্থায়ী ঠিকনা নাছিল । বোম্বেত সেই সময়ত 'ইউনিটি কম্পাউণ্ড' বুলি এটা হোষ্টেল আছিল । তাত সকলো সংগ্ৰামী লোক আছিল । বোম্বেলৈ কাম বিচাৰি গৈ তাত থাকে । খোৱা-বোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । জুবিনো তাত আছিল আৰু আমি ফোন কৰি খবৰ কৰিলে জুবিনে প্রায়েই খং কৰিছিল, কৈছিল- 'ক'ত থৈ গ'লা মোক, ক'ত সোমাই আছোঁ, এই মুৰ্গীৰ গৰালটোত' ৷ 'আশা' এলবামৰ কাম চলি থকাৰ সময়ত মই গৈছিলোঁ জুবিনৰ ওচৰলৈ । সেইদিনা ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা আছিল । ৰমক-জমক বোম্বেত গোটেই নিশা আমি ফুৰিছিলোঁ । পুৱতি নিশা জুবিনে চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল- 'এই বোম্বেখন আমাৰ হাতত থাকিব লাগিব । আমি 'কল' কৰিম ।' মনত পৰে কথাটো । তাৰ পাছত জুবিনে এটা একোঠলীয়া ফ্লেট লৈছিল য'ত ১০/১২জনকৈ ল'ৰা থাকিছিল । পাছত আন্ধেৰী ইষ্ট (শ্বেৰ এ পাঞ্জাব)ত জুবিনে এটা নিজাকৈ ঘৰ লয় ৷ জুবিনে প্রায়েই কৈছিল- 'বোম্বেত এজোপা গছ নাই, ইয়াত থাকে নেকি? মই অসমতে ৰজাৰ দৰে থাকিম ৷' কোনোবাই বিচাৰিলে মোক অসমলৈকে বিচাৰি আহিব বুলি কোৱা জুবিন গুচি আহিল অসমলৈ । পাছত অসমৰ পৰাই এ আৰ ৰহমানৰ ছবিৰ বাবে কাম কৰাই নহয়, বলীউড আৰু কলকাতাৰ ছবি, এলবামতো অসমৰ পৰাই কাম কৰিলে । বাহিৰৰ পৰা আহি পৰিচালকে ডাবিং কৰাই লৈ যায় । এনেকৈ বহুত কাম কৰিলে ।"

জুবিনৰ গায়কী শুনি কান্দি দিছিল মিচিং শিল্পীয়ে

"এবাৰ এন কে প্ৰডাকশ্বনৰ জোনালীত থকা ডি জি মিউজিক ষ্টুডিঅ’ত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ 'পানৈ-জংকী' নামৰ চিনেমাখনৰ গীতৰ কাম চলি আছিল । সেই ছবিখনৰ গীত গাবৰ বাবে প্রযোজকে জুবিনকো মাতিছিল । মিচিং ভাষাটো আয়ত্ত কৰি সেই ভাষাত গীত গোৱাটো যথেষ্ট কঠিন আছিল আৰু জুবিনৰ গীতটো শিকাবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত বহুকেইজন মিচিং শিল্পী উপস্থিত আছিল, যিহেতু এই গীতটো আছিল জুবিনৰ কণ্ঠৰ প্রথম মিচিং গীত । জুবিনে গীতটো শুনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আয়ত্ত কৰি ইমান সুন্দৰকৈ গীতটো গালে যে তেতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ কণ্ট্ৰ’ল ৰূমত উপস্থিত থকা মিচিং শিল্পীকেইজনে আনন্দতে কান্দি দিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বহু ভাষাতে গীত গাইছিল জুবিনে । ৰাভা, বড়ো, কার্বি, অৰুণাচলী, মণিপুৰী, নেপালী, পঞ্জাবী, তেলুগু, তামিল, বেংগলী, কন্নড় আদি ভাষাৰ গীত গোৱাৰ লগতে অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ প্রায়বিলাক গীতেই তেওঁ গাইছে । নাগাৰা নাম, বৰগীত, টোকাৰী গীত, দিহানাম, হোলীগীত, গোৱালপৰীয়া, কামৰূপীয়া, বিহুগীত ইত্যাদি সকলো গীতেই জুবিন গার্গে গাইছে ।"

এটা সময়ত যিজন জুবিনক লৈ আড্ডাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ সপোন দেখা হৈছিল, সেই জুবিনেই পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সমগ্ৰ দেশৰ সংগীতপ্ৰেমীৰ হৃদয় জয় কৰিলে ।

লগতে পঢ়ক : সংগীত শিল্পীদ্বয় ছেলিম-ছুলেইমানৰ চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প 'ভূমি 2026'ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা

TAGGED:

EARLY DAYS OF ZUBEEN GARG
DEBO KUMAR BORKOTOKY ZUBEEN GARG
জুবিন দেৱ কুমাৰ বৰকটকীৰ মনৰ কথা
জুবিনৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ
EARLY DAYS OF ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.