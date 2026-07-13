শৈশৱতে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল এইসকল বলীউড চেলেব্ৰিটী
বলীউড তাৰকাৰ শৈশৱৰ ক’লা অধ্যায়: উন্মোচন হ’ল সমাজৰ এক ভয়ংকৰ স্বৰূপ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : চলচিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন উদ্যোগটো বাহিৰৰ পৰা দেখাত অতি চমকপ্ৰদ আৰু আকৰ্ষণী যেন লাগে যদিও ইয়াৰ অন্তৰালত থকা কিছুমান ক’লা সত্যই বহুতৰে হৃদয় কঁপাই তোলে ।
এই গ্লেমাৰ জগতখনৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠিত তাৰকাই শৈশৱত নিৰ্যাতনৰ দৰে এক ভয়াবহ মানসিক আৰু শাৰীৰিক যন্ত্ৰণাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷
অক্ষয় কুমাৰকে ধৰি এই বহু তাৰকাৰ সৈতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৰুতে ঘটিছিল। হিন্দী ছবি আৰু দূৰদৰ্শন জগতৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে শৈশৱত নিৰ্যাতনৰ বলি হ’বলগীয়া হৈছিল । তেওঁলোকৰ মাজৰ একাংশই পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ এই যন্ত্ৰণাদায়ক অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ৰাধিকা আপ্তে: অভিনেত্ৰী ৰাধিকা আপ্টেই এক সাক্ষাৎকাৰত জনাইছিল যে, সৰুতে তেওঁ নিজৰ চিনাকি মানুহৰ পৰাই কেইবাবাৰো ভুল ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
আৰতি সিং: বলীউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা গোবিন্দাৰ ভাগিনী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰতি সিঙে বাস্তৱসন্মত অনুষ্ঠান 'বিগ বছ ১৩'ত এক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ চকুৰ পানী টুকি জনাইছিল যে, অতি কম বয়সতে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰে এজন ঘৰুৱা সহায়কৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন আৰু যৌন উৎপীড়নৰ বলি হ’বলগীয়া হৈছিল ।
সোণম কাপুৰ: বলীউডৰ ‘ফেশ্বন কুইন’ সোণম কাপুৰেও এক সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ শৈশৱৰ এক তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । সোণমে জনোৱা মতে, যেতিয়া তেওঁৰ বয়স প্ৰায় ১৩-১৪ বছৰ আছিল, তেতিয়া ছবিগৃহৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰিছিল ।
অক্ষয় কুমাৰ: বলীউড অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে এটি অনুষ্ঠানত শিশু সুৰক্ষাৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ নিজৰ শৈশৱৰ এক ঘটনা প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ জনাইছিল যে, তেওঁ যেতিয়া খুব সৰু আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰতে থকা এজন লিফ্ট অপাৰেটৰে তেওঁক আপত্তিজনকভাৱে স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । অক্ষয় কুমাৰে লগে লগে তাৰ পৰা পলাই গৈ নিজৰ দেউতাকক এই বিষয়ে জনাই, যাৰ পিছত সেই ব্যক্তিজনক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল ।
দীপিকা পাডুকন: বলীউড অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনো শৈশৱত এনে এক ঘটনাৰ বলি হৈছিল । তেওঁ এক সাক্ষাৎকাৰত জনাইছিল যে, যেতিয়া তেওঁৰ বয়স প্ৰায় ১৪ বছৰ আছিল, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা সংগীত অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল । তাত ভিৰৰ সুযোগ লৈ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক যৌন নিৰ্যাতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । দীপিকাই প্ৰকাশ কৰা মতে, সেই সময়ত তেওঁ ভয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে উভতি ধৰি সেই ব্যক্তিজনক এটা চৰ শোধাইছিল ।
কংকনা ৰনৌত: প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্ৰী কংকনা ৰনৌতে সদায় সকলো বিষয়তে অতি সাহসেৰে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ নিজৰ আত্মজীৱনী উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ লগতে কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰত জনাইছিল যে, তেওঁ যেতিয়া খুব সৰু আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰে এজন দূৰৈৰ আত্মীয়ই তেওঁৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰিছিল । কংকনাই কৈছিল যে শৈশৱত শিশুসকলে 'গুড টাচ' (ভাল স্পৰ্শ) আৰু 'বেড টাচ' (বেয়া স্পৰ্শ) ৰ পাৰ্থক্য বুজি নাপাই, যাৰ সুযোগ এনেকুৱা লোকে গ্ৰহণ কৰে ।
অনুৰাগ বসু: একেদৰে, বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অনুৰাগ বসুৱেও শিশুৰ ওপৰত হোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ কথা পাতিছে । এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে, শৈশৱত তেওঁৰ সৈতেও এজন আপোন মানুহে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
কল্কী কেকলাঁ: প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্ৰী কল্কি কেকলাঁই জনাইছিল, যে যেতিয়া তেওঁৰ বয়স মাত্ৰ ৯ বছৰ আছিল, তেতিয়াই তেওঁ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল । কল্কিৰ মতে, এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত শিশুসকল প্ৰায়েই আতংকিত হৈ পৰে আৰু নিজকে অকলশৰীয়া বুলি ভাবিবলৈ লয়, সেয়েহে এই বিষয়ত মুকলিকৈ কথা পতাটো অতি জৰুৰী ।
নীনা গুপ্তা: একেদৰে, প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী নীনা গুপ্তাই নিজৰ আত্মজীৱনী 'সচ কহুঁ তো'ত নিজৰ জীৱনৰ বহু অজান কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কিতাপখনত উল্লেখ কৰিছিল যে, শৈশৱত যেতিয়া তেওঁ দৰ্জীৰ ওচৰলৈ কাপোৰ চিলাই কৰিবলৈ গৈছিল বা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে গৈছিল, তেতিয়া একাংশ লোকে তেওঁৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ তেওঁক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল । সেই বয়সত তেওঁ ইমানেই ভয় খাইছিল যে কাৰো আগত একো ক’ব পৰা নাছিল ।
লগতে পঢ়ক : বিৰহৰ বেদনাত কিদৰে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল কল্কি ?