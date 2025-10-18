দংগল খ্যাত জাইৰা ৱাছিমৰ বিয়া, প্ৰথম ফটো শ্বেয়াৰ
জাইৰা ৱাছিমে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ বিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে যদিও জীৱন সংগীৰ পৰিচয় প্ৰকাশ নকৰিলে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 2:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছয় বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে মনোৰঞ্জন উদ্যোগ ত্যাগ কৰা বলীউডৰ প্ৰাক্তন অভিনেত্ৰী জাইৰা ৱাছিমে শুকুৰবাৰে নিশা বিবাহৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীক আচৰিত কৰি তোলে ।
জাইৰাই ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ বিয়াৰ দুখন ফটো পোষ্ট কৰে ৷ অৱশ্যে স্বামীৰ নাম আৰু মুখ প্ৰকাশ নকৰিলে । সোণালী এম্ব্ৰয়ডাৰীৰ সৈতে গভীৰ ৰঙা সাজ পিন্ধে দংগল আৰু ছিক্ৰেট ছুপাৰষ্টাৰ তাৰকাগৰাকীয়ে ৷ এখন ফটোত দেখা গৈছে যে মেহেন্দী থকা হাতেৰে তেওঁ নিকাহ নামাত চহী কৰিছে । দ্বিতীয় ফটোত কেমেৰাৰ ফালে পিঠি দি থিয় হৈ নিশাৰ আকাশৰ চন্দ্ৰলৈ চাই থকা দম্পতীক দেখা গৈছে । পোষ্টটোৰ কেপশ্যনত সহজভাৱে লিখিছে, “Qubool Hai x3।”
ফটোবোৰ দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে, অনুৰাগীসকলে অভিনন্দন বাৰ্তা যাচে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, “সকলো আল্লাহৰ ওপৰত এৰি দিয়াটো এটা বিৰল ধৰণৰ শক্তি, আৰু আপুনি ইয়াক সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে । এই নতুন অধ্যায়টোৱে আপোনাৰ জীৱনলৈ শান্তি আৰু আনন্দ কঢ়িয়াই আনক ।” আন এজনে মন্তব্য কৰিছে, “আল্লাহুমমা বাৰিক, বাইদেউ । আল্লাহে আপোনাৰ বিবাহত আশীৰ্বাদ কৰক আৰু জান্নাহলৈকে তোমাক একেলগে ৰাখক ।”
জীৱন সংগী সন্দৰ্ভত কোনো সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই জাইৰাই । বৰ্তমান ২৪ বছৰীয়া জাইৰাই ২০১৬ চনত আমিৰ খানৰ দংগল ছবিৰ জৰিয়তে অভিনয়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ছবিখনত যুৱতী গীতা ফোগাটৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে তেওঁ । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ছিক্ৰেট ছুপাৰষ্টাৰ (২০১৭) ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল, য’ত তেওঁ গায়িকা হোৱাৰ আকাংক্ষিত এগৰাকী কিশোৰীক চিত্ৰিত কৰিছিল । প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু ফাৰহান আখতাৰ সহ অভিনীত দ্য স্কাই ইজ পিংক (২০১৯)ত তেওঁৰ চুটি অথচ আকৰ্ষণীয় অভিনয় যাত্ৰাৰ অন্ত পৰে ।
দ্য স্কাই ইজ পিংক মুক্তি পোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে জাইৰাই চলচ্চিত্ৰ জগত এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে আৰু কয় যে তেওঁৰ পেছা তেওঁৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সৈতে সংঘাতপূৰ্ণ ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছিল, “মই স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰো যে মই এই পৰিচয় অৰ্থাৎ মোৰ কামৰ লাইনত সঁচাকৈয়ে সুখী নহয় । বহুদিনৰ পৰাই এনে লাগিছে যেন মই আন কোনোবা হ’বলৈ সংগ্ৰাম কৰি আহিছো ।"
জাইৰাই ইনষ্টাগ্ৰামত সক্ৰিয়, তেওঁ প্ৰায়ে জীৱন, বিশ্বাস, ইতিবাচকতা, ভ্ৰমণ, প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । অৱশ্যে শৈশৱৰ কেইখনমান ছবিৰ বাহিৰে শ্ব’বিজ এৰি যোৱাৰ পিছত মুখ উন্মোচন কৰা এখনো ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰা নাই ।
