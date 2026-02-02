ধ্যান সম্পৰ্কীয় অডিঅ’বুকৰ বাবে দালাই লামালৈ প্ৰথম গ্ৰেমী বঁটা
বৌদ্ধধৰ্মীয় নেতা দালাই লামাই ৯০ বছৰ বয়সত অডিঅ’ কিতাপৰ বাবে প্ৰথম গ্ৰেমী লাভ কৰে ।
Published : February 2, 2026 at 4:39 PM IST
৬৮ সংখ্যক বাৰ্ষিক গ্ৰেমী বঁটাৰ অনুষ্ঠান সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় । ক্ৰিপ্টো ডট কম এৰেনা বিশ্ব সংগীত জগতৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল । সংগীতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নিশাটোৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পীসকল একেখন চালিৰ তলত একত্ৰিত হয় । সন্ধিয়াটো হাঁহি-ধেমালিৰে ভৰা আছিল ৷
ধ্যান-ধাৰণাৰ ওপৰত অডিঅ'বুকৰ বাবে প্ৰথমটো গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰে দালাই লামাই ৷ তেওঁ কয় যে, বঁটাটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰা সাৰ্বজনীন দায়িত্বৰ স্বীকৃতি ৷ ট্ৰেভৰ নোহক পৰাস্ত কৰি প্ৰথম গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰে দালাই লামাই ৷
দেওবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰিমিয়াৰ অনুষ্ঠানত ৯০ বছৰ বয়সত চতুৰ্দশ দালাই লামাই প্ৰথমটো গ্ৰেমী জয় কৰে ৷ কমেডিয়ান তথা টেলিভিছন ব্যক্তিত্ব ট্ৰেভৰ নোহক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমটো গ্ৰেমী বঁটা লাভ কৰিছে দালাই লামাই ।
“মেডিটেচনছ: দ্য ৰিফ্লেকচনছ অফ হিজ হলিনেছ দ্য দালাই লামা”ৰ বাবে বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতাগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ অডিঅ’ কিতাপ, কথন আৰু গল্প কোৱা ৰেকৰ্ডিং শাখাত বঁটা লাভ কৰে । শিশুৰ কাহিনী “ইণ্টু দ্য আনকাট গ্ৰাছ”ৰ সৈতে নোহে এই শাখাত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
এই অনুষ্ঠানত ৮৬টা পৰ্যন্ত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । লামাই নিশাটোৰ প্ৰথমটো টেলিভিছনৰ বঁটা লাভ কৰে : শ্ৰেষ্ঠ ৰেপ এলবাম ।
যিটো এলবামৰ বাবে দালাই লামাক বঁটা দিয়া হৈছে, সেই এলবামটোত হিন্দুস্তানী ধ্ৰুপদী প্ৰভাৱৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত মাইণ্ডফুলনেছ, সমন্বয়, স্বাস্থ্য আদি বিষয়ৰ ওপৰত মন্তব্য সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । সংগীতজ্ঞ ৰুফাছ ৱেইনৰাইটে দালাই লামাৰ হৈ এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
"ঠিক আছে, মই দালাই লামা নহয়, অৱশ্যেই" ৰুফাছ ৱেইনৰাইটে মঞ্চৰ পৰা ধেমালি কৰিলে । "এই প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণ কৰাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা আছিল । এই কামৰ মূলতে থকা পবিত্ৰ দালাই লামাৰ হৈ এই স্বীকৃতি গ্ৰহণ কৰাটো এক সন্মানৰ কথা ।"
প্ৰথম গ্ৰেমী লাভ কৰি দালাই লামাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
দালাই লামাই কয় যে তেওঁ এই বঁটাটো কৃতজ্ঞতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু- ই সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰা সাৰ্বজনীন দায়িত্বৰ স্বীকৃতি । "মই ইয়াক ব্যক্তিগত হিচাপে নাভাবো, বৰঞ্চ আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা সাৰ্বজনীন দায়িত্বৰ স্বীকৃতি হিচাপেহে চাওঁ । মই সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰোঁ যে শান্তি, মমতা, আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি যত্ন আৰু মানৱতাৰ একতাৰ বুজাবুজি, আঠ বিলিয়ন মানুহৰ সামূহিক মংগলৰ বাবে অপৰিহাৰ্য । মই কৃতজ্ঞ যে এই গ্ৰেমী স্বীকৃতিয়ে এই বাৰ্তাসমূহ অধিক ব্যাপকভাৱে বিয়পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে", সোমবাৰে পুৱা এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত আধ্যাত্মিক নেতাগৰাকীয়ে এইদৰে উল্লেখ কৰে ।
লামো ধোণ্ডুপ নামেৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ ৷ তেওঁক দিয়া আধ্যাত্মিক নামটো আছিল টেনজিন গ্যাট্সো ৷ দালাই লামা তিব্বতী বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক নেতা । বিশ্বৰ বিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতাসকলৰ ভিতৰত বিবেচিত দালাই লামাই ১৯৫৯ চনত তিব্বতৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছৰে পৰা হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰ্মশালাৰ মেকলিয়ড গঞ্জত বাস কৰি আহিছে ।
গ্ৰেমী বঁটাত নিৰ্বাচিত বিজয়ীসকলৰ এখন আপডেট কৰা তালিকা ইয়াত দিয়া হ'ল :
শ্ৰেষ্ঠ ৰেপ এলবাম “GNX,” কেণ্ড্ৰিক লামাৰ
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ লেটিন আৰ্বান এলবাম: “ডেবি টিৰাৰ মাচ ফটছ,” বেড বানি
শ্ৰেষ্ঠ নতুন শিল্পী: অলিভিয়া ডিন
শ্ৰেষ্ঠ পপ কণ্ঠ এলবাম: “মেহেম,” লেডী গাগা
শ্ৰেষ্ঠ পপ একক অভিনয়: “মেচি,” লোলা ইয়ং
বছৰৰ গীত (গীতিকাৰ বঁটা): “ৱাইল্ডফ্লাৱাৰ” বিলি আইলিছ অ’কনেল আৰু ফিনিয়াছ অ’কনেল
শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য/ইলেক্ট্ৰনিক এলবাম: “EUSEXUA,” FKA twigs
শ্ৰেষ্ঠ পপ যুগল/গ্ৰুপ পাৰফৰমেন্স: “ডিফাইং গ্ৰেভিটি,” চিন্থিয়া এৰিভ' আৰু এৰিয়ানা গ্ৰেণ্ডে
শ্ৰেষ্ঠ ৰক এলবাম: “নেভাৰ ইনাফ,” টাৰ্ণষ্টাইল
শ্ৰেষ্ঠ সমসাময়িক দেশৰ এলবাম: “বিউটিফুলি ব্ৰোকেন,” জেলী ৰোল
শ্ৰেষ্ঠ আৰ এণ্ড বি এলবাম: “মাট,” লিঅ’ন থমাছ
শ্ৰেষ্ঠ পৰম্পৰাগত পপ কণ্ঠ এলবাম: “এ মেটাৰ অফ টাইম,” ল’ফে
শ্ৰেষ্ঠ লেটিন পপ এলবাম: “কেনচিঅ’নেৰা,” নাটালিয়া লাফুৰকেদ
শ্ৰেষ্ঠ মিউজিকা মেক্সিকানা এলবাম: “পালাব্ৰা ডি ট’’ছ (চেকা), কেৰিন লিঅ’ন
ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংকলন ছাউণ্ডট্ৰেক: “চিনাৰ্ছ,” বিভিন্ন শিল্পী
ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ স্ক’ৰ ছাউণ্ডট্ৰেক (সুৰকাৰৰ বঁটা): “চিনাৰ্ছ,” লুডৱিগ গ’ৰানছন
শ্ৰেষ্ঠ গছপেল এলবাম: “হাৰ্ট অফ মাইন,” ডেৰেল ৱালছ, পি জে মৰ্টন
শ্ৰেষ্ঠ সমসাময়িক খ্ৰীষ্টান সংগীত এলবাম: “কৰিটছ ভলিউম 1,” ইজৰাইল & নিউ ব্ৰীড
ভিজুৱেল মিডিয়াৰ বাবে লিখা শ্ৰেষ্ঠ গীত: “গল্ডেন,” “কেপপ ডেমন হাণ্টাৰছ”ৰ পৰা
শ্ৰেষ্ঠ জাজ কণ্ঠ এলবাম: “প’ৰ্ট্ৰেইট,” সমৰা জয়
শ্ৰেষ্ঠ জাজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল এলবাম: “চাউদাৰ্ন নাইটছ,” চুলিভান ফৰ্টনাৰ, পিটাৰ ৱাশ্বিংটন আৰু মাৰ্কাছ গিলম’ৰৰ সৈতে
শ্ৰেষ্ঠ আফ্ৰিকান সংগীত পৰিবেশন: “পুছ ২ ষ্টাৰ্ট,” টাইলা
শ্ৰেষ্ঠ ৰেগে এলবাম: “BLXXD & FYAH,” কেজনামডি
শ্ৰেষ্ঠ সংগীত ভিডিঅ’: “এনজাইটি,” ডইচি
শ্ৰেষ্ঠ সংগীত চলচ্চিত্ৰ: “মিউজিক বাই জন উইলিয়ামছ”
শ্ৰেষ্ঠ বিকল্প সংগীত এলবাম: “চংছ অফ দ্য লষ্ট ৱৰ্ল্ড,” দ্য কিউৰ
বছৰৰ গীতিকাৰ: এমি এলেন
বছৰৰ প্ৰযোজক, নন-ক্লাছিকেল: চিৰ্কুট
শ্ৰেষ্ঠ কমেডী এলবাম: “আপোনাৰ বন্ধু, নেট বাৰ্গাট্জে,” নেট বাৰ্গাট্জে
শ্ৰেষ্ঠ কথিত শব্দ কবিতা এলবাম: “ৱৰ্ডছ ফৰ ডে’ছ ভলিউম 1,” মেড স্কিলজ
শ্ৰেষ্ঠ এলবাম ক’ভাৰ: “ক্ৰমাক’পিয়া”
