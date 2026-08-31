জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক সোমবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : August 31, 2026 at 4:48 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ নকৰিব পাৰে । অৱশ্য়ে সন্ধিয়া ওচৰৰে ক’ৰবালৈ যাত্রা হʼব পাৰে । সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ মনৰ আশাৰ পূৰণ হোৱাৰ লগতে আনন্দিত হ'ব ।
বৃষ ৰাশি : এই ৰাশিৰ লোকসকলে আজিৰ দিনটোত যুক্তিৰে সকলো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । আপুনি আত্মসন্মান বৃদ্ধি কৰিবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব । প্ৰেমত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব ।
মিথুন ৰাশি : আদিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মংগল । ব্যৱসায়ত সফল হʼব আৰু ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱেশ্য়ে ব্যৱসায়ত ব্য়য় বৃদ্ধি পাব পাৰে । সন্ধিয়ালৈকে সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব । বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দৰে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব ।
কৰ্কট ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ মংগলজনক । পৰিয়ালৰ সৈতে আনন্দৰে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব । সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সুযোগ পাব । প্ৰেমত ভাল হʼব ।
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । সাৱধানে ধন ব্য়য় কৰিব । নতুন কার্য তথা ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ'ব । সকলো বাধা-বিঘিনি নেওচি সফল হ'ব পাৰিব ।
কন্যা ৰাশি : আপুনি মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব । আজি আপোনাৰ চিন্তা আৰু আলোচনাৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব । সময়মতে কাম কৰাত সফল হʼব । আপুনি সম্পাদন কৰা কার্যই জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তথাপি ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিলে লাভৱান হ’ব ।
তুলা ৰাশি : আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সম্পাদন কৰিব পাৰিব । আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব আৰু পচন্দৰ কামত সফলতা লাভ কৰিব । দিনটোত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি আজি স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো মংগলজনক । মনটো ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।
ধনু ৰাশি : আজি আপোনাৰ দিনটো খুব ভালে নাযাব । আপোনাৰ হাতত যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকক ৷ আইনী কাগজত বিশেষকৈ সম্পত্তি বিষয়ৰ কাগজত চহী কৰোতে বিশেষ সাৱধান হ'ব ৷ বিশেষ চিন্তা নকৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : কামত প্ৰবল হেঁচা পাব । কাৰ্য সিদ্ধিৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । আপুনি কর্ম প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব । সকলো কথাতে মনোযোগ দিব ।
কুম্ভ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মংগলজনক । কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা । নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব । তথাপি কিছু সময়ত খেলিমেলি হ’লেও বিফল নহয় ।
মীন ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত সম্পর্ক মনোযোগ দিব। যুক্তিৰে সকলো বিশ্লেষণ কৰিলেও আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সফল হ'ব ।