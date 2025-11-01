বৰাক উপত্যকাত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত
"হাজাৰ কণ্ঠত জুবিন গাৰ্গ" - শিলচৰৰ ডি এছ এ খেলপথাৰত ১৮ নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ ঐতিহাসিক জন্মদিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ।
শিলচৰ: জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হ’ব । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত স্তব্ধ হৈ পৰা অসমে জুবিনৰ স্মৃতিৰ মাজেৰেই পাৰ কৰিছে এটা এটা দিন ৷ জুবিনৰ গীত-মাতৰ মাজেৰেই আৱৰি ৰাখিছে সকলোৱে শিল্পীগৰাকীক ।
জুবিনৰ শেষৰখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ই কালি মুক্তি লাভ কৰে ৷ অসমত ভাবিব নোৱৰা পৰিৱেশ ৷ ইতিহাস সলনি কৰি দিলে ছবিখনে ৷ বন্ধ হৈ থকা হলো খোল খালে ৷ এতিয়া কাষ চাপি আহিছে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন ৷
১৮ নৱেম্বৰত জুবিনৰ জন্মদিন । যেনেকৈ জুবিনে প্ৰতিবাৰেই অনুৰাগীৰ সৈতে জন্মদিন উদযাপন কৰিছিল, এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ’ব । ইতিমধ্যে বৰাক উপত্যকাত জুবিন গাৰ্গৰ ঐতিহাসিক জন্মদিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।
"হাজাৰ কণ্ঠত জুবিন গাৰ্গ" - এই শিৰোনামেৰে সংগীত জগতৰ কিংবদন্তি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাই এটি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ ১৮ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৪ বজাত শিলচৰৰ ডি এছ এ ময়দানত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান । এই কথা শনিবাৰে এক সংবাদমেলত শিৱব্ৰত দত্ত (অধ্যক্ষ, শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থা), ৰজত ঘোষ (মুখপাত্ৰ, শিলচৰ উকীল সন্থা) আৰু সুৰজিৎ সোম (কাৰ্যবাহী সভাপতি, স্মাইল এন জি অ’) এ ঘোষণা কৰে ।
তেওঁলোকে কয়, "এই অনন্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ শিল্পী, সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু সাধাৰণ জনতাই একত্ৰিত হৈ নিজৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক সন্মান আৰু মৰম প্ৰদৰ্শন কৰিব । এই দিনটো কেৱল জন্মদিন হিচাপেই নহয়, সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপেও উদযাপন কৰা হ'ব ।”
উদ্যোক্তাসকলে কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন গায়ক নহয়, তেওঁ এক আৱেগ, এটা প্ৰজন্মৰ কণ্ঠ । তেওঁৰ জন্মদিনত ‘মায়াবিনী’ গীতটি প্ৰতিধ্বনিত হ’ব হাজাৰটা কণ্ঠত । বৰাকৰ জুবিনপ্ৰেমী আজি এটি সুৰৰ প্ৰবাহত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে, প্ৰেম, সন্মান আৰু স্মৃতিৰ সংগীতেৰে ।"
