সাংস্কৃতিক চহৰত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ প্ৰথম দৰ্শনী: কান্দি কান্দি ওলাই আহিল দৰ্শক
'ৰৈ ৰৈ বিনালে' কেৱল এখন ছবি নহয়, ই অসমবাসীৰ এক আৱেগ, এজন প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অমলিন সোঁৱৰণ ।
Published : October 31, 2025 at 11:39 AM IST
তেজপুৰ: মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত মুক্তি পালে অসমীয়া বোলছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ছবিখন চাবলৈ আজি কাহিলীপুৱাৰে পৰাই ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত ভিৰ কৰে জুবিন অনুৰাগী তথা দৰ্শকে । পুৱা ৪ বজাৰ পৰাই তেজপুৰসহ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে '।
জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ সৈতে এক আবেগঘন পুৱা সাংস্কৃতিক চহৰ তেজপুৰতো । পুৱাৰে পৰা দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ বহুচৰ্চিত ছবিখনৰ প্ৰথমটো দৰ্শনী । তেজপুৰৰ দুটাকৈ ছবিগৃহত পুৱা ৫ বজা আৰু ৫:২০ বজাত দৰ্শকৰ উপস্থিতিয়ে এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে । অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় ।
জুবিন গাৰ্গৰ হেঁপাহৰ ছবিখন ৩১ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত মুক্তিৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই অনুযায়ী ছবিখনে আজি মুক্তিলাভ কৰে । তেজপুৰ আই এম পি ছবিগৃহত ছবিখনৰ দৰ্শনীৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । ইফালে ছবিখন চোৱাৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে আৱেগিক দেখা গ'ল । ভিতৰৰ পৰা আৱেগিক হৈ ওলাই আহিল দৰ্শকসকল । সকলোৰে মুখত এটাই কথা "জুবিন দাক ওচৰৰ পৰা পোৱা যেন লাগিল" ।
এটি কণমানি শিশুৱে ছবিগৃহত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতটোৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰি তোলে । একাংশ অনুৰাগীয়ে ছবিগৃহৰ পৰাই কান্দি কান্দি ওলাই আহি আৱেগেৰে কয়, "চিনেমাখনত যি ঘটনা দেখুওৱা হৈছে দাদাৰ লগত সেই ঘটনাই যেন সংঘটিত হ'ল । সকলো আহক ছবিখন চাওক আৰু দাদাই ন্যায় পাব লাগে ।" বহুতে আকৌ মনৰ দুখত কোনো মন্তব্য নিদিয়াকৈয়ে আঁতৰি গ'ল । একাংশ অনুৰাগীয়ে কয়, "ছবিখনে জুবিন দাৰ আৰু কাষলৈ লৈ আনিলে, ওচৰতে পোৱাৰ দৰে লাগিল ।"
তেজপুৰ জুবিনাছৰ উপদেষ্টা তথা জুবিন ফেন ক্লাৱৰ প্ৰতিস্থাপক সম্পাদক তৃষাণু ভূঞাই কয়, "বহুত আৱেগ আৰু কি কম সকলোৱে আহক ছবিখন চাওক ।" অসমৰ বহু চহৰতে একে দৃশ্য দেখা গৈছে । যিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' কেৱল এখন ছবি নহয়, ই অসমবাসীৰ এক আৱেগ, এজন প্ৰাণৰ শিল্পীৰ অমলিন সোঁৱৰণ । সম্ভৱতঃ আজিৰ দিনটো ইতিহাস হ'ব- কাৰণ জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ পাছতো অসমক এবাৰ পুনৰ একত্ৰিত কৰিলে ।
