ETV Bharat / entertainment

ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ প্ৰেম কাহিনী: বিবাহ, বলীউড ত্যাগ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ

ক্ৰিকেটাৰ মহছিন খান আৰু অভিনেত্ৰী ৰীণা ৰায়ৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰেম আৰু বিচ্ছেদৰ কাহিনী ৷

Cricketer Mohsin Khan and actress Reena Roy's fascinating life story: From first meeting to cinema!
ক্ৰিকেটাৰ মহছিন খান আৰু অভিনেত্ৰী ৰীণা ৰায়ৰ আকৰ্ষণীয় জীৱন কাহিনী (Photo : IANS/Getty Images)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 11:09 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ১৯৭০ আৰু ১৯৮০ৰ দশকত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰীণা ৰায় আৰু অভিনেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ বহুত চৰ্চা হৈছিল । কিন্তু শত্ৰুঘ্ন সিনহাই পুনম সিনহাৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত, ৰীণা ৰায়ে ১৯৮৩ চনত পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ মহছিন খানৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । এই হঠাত হোৱা বিবাহৰ খবৰে সেই সময়ত সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত মহছিন খানৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আৰু ৰীণা ৰায় পুনৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে ।

ৰীণা ৰায়ৰ প্ৰাক্তন স্বামী মহছিন খানে তেওঁলোকৰ বিবাহক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে, তেওঁ ৰীণা ৰায়ৰ কেৱল বাহ্যিক সৌন্দৰ্য দেখি বিয়া কৰোৱা নাছিল । বিবাহৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰীণা ৰায় অভিনীত এখন চিনেমাও চোৱা নাছিল ।

মহছিন খানক বলীউডৰ ছবি জগতলৈ অনাত অভিনেত্ৰী ৰীণা ৰায়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । আচলতে ভাৰতৰ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জে.পি. দত্ত আৰু ৰীণা ৰায়ৰ মাজত এক গভীৰ বন্ধুত্ব আছিল । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে, পৰিচালক জে.পি. দত্তই পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ মহছিন খানক লগ কৰিছিল । তেওঁ মহছিন খানক নিজৰ ছবিত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দি কৈছিল, "মোৰ হাতত আপোনাৰ বাবে এটা বিশেষ চৰিত্ৰ আছে ।"

চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকগৰাকীৰ এই আকৰ্ষণীয় প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ পিছতো মহছিন খানে লগে লগে চিনেমা জগতত ভৰি দিবলৈ সন্মত হোৱা নাছিল । তেওঁ ছবিখনতকৈ নিজৰ ক্ৰীড়া জীৱনকহে বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল । তেওঁ দত্তক উত্তৰ দিছিল যে, তেওঁ বৰ্তমান ক্ৰীড়া জগতত খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে । তেওঁ যিমান দিন পাৰে দেশৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলি যাব বিচাৰে । অৱশ্যে তেওঁ এক প্ৰতিশ্ৰুতি দি কৈছিল যে, যেতিয়াই তেওঁ ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ল’ব, তেতিয়াই এই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিব ।

কিছুদিনৰ পিছত মুম্বাইত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জে.পি. দত্ত আৰু মহছিন খানৰ পুনৰ সাক্ষাৎ হয় । পৰিচালকগৰাকীয়ে পুৰণি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা সোঁৱৰাই দি মহছিন খানক আকৌ চিনেমাখনত অভিনয় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে । দত্তই তেওঁক কৈছিল, "মই ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু বিনোদ খান্নাৰ দৰে ডাঙৰ তাৰকাক ইতিমধ্যে চিনেমাখনত লৈছোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ যে আপুনি এই ছবিখনৰ তৃতীয়জন নায়ক হওক ।"

জে.পি. দত্তৰ এই ঐতিহাসিক চিনেমাখন আছিল 'ৱটৱাৰা', যিখন মহছিন খানৰ অভিনয় জীৱনৰ বাবে এক ডাঙৰ সুযোগ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল । চিনেমাখনত ধৰ্মেন্দ্ৰ, বিনোদ খান্না আৰু শাম্মী কাপুৰৰ দৰে বলীউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা আছিল । এনেকুৱা ডাঙৰ তাৰকাসকলৰ মাজত এজন নতুন অভিনেতা হিচাপে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰমাণ কৰাটো মহছিন খানৰ বাবে মুঠেও সহজ কাম নাছিল ।

পূৰ্বতে অভিনয়ৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাথাকিলেও, পৰিচালক জে.পি. দত্তৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত মহছিন খানে নিজৰ চৰিত্ৰটো সুন্দৰভাৱে ৰূপায়িত কৰিছিল । এই ছবিখনত তেওঁ এজন পুলিচ বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ক্ৰিকেটৰ দৰেই তেওঁ অভিনয়তো নিজৰ চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই সফল অভিনয়ৰ পিছতেই তেওঁৰ জীৱনলৈ পুনৰ আহে অভিনেত্ৰী ৰীণা ৰায় ।

ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ লণ্ডনত হৈছিল । সেই সময়ত মহছিন খানে ইংলেণ্ডত লীগ ক্ৰিকেট খেলি আছিল আৰু ৰীণা ৰায়ো নিজৰ ভগ্নীৰ সৈতে তালৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল । আচলতে, ৰীণা ৰায়ৰ ভগ্নীয়েই দুয়োৰে চিনাকী কৰাই দিছিল আৰু মহছিন খানক কৈছিল যে, ৰীণা ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ এগৰাকী অতি ডাঙৰ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মহছিন খানৰ চিনেমাৰ প্ৰতি কোনো বিশেষ আগ্ৰহ নাছিল । সেই সময়ত তেওঁ কেৱল এজন ষ্টাইলিশ্ব আৰু সফল ক্ৰিকেটাৰ হিচাপেই পৰিচিত আছিল । এটা সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ চিনেমা চোৱাৰ অভ্যাসৰ কথা উল্লেখ কৰি মহছিন খানে কৈছিল যে, তেওঁ বিবাহৰ পূৰ্বে ৰীণা ৰায়ৰ অভিনীত কোনো এখন চিনেমাও দেখা নাছিল । চিনেমাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ ইমানেই কম আছিল যে, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে যদি টিভিত অমিতাভ বচ্চনৰ কোনো দৃশ্য চলি থাকে, তেন্তে তেওঁ কেৱল কেইমুহূৰ্তমানৰ বাবেহে ৰৈ চাইছিল । ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁ চিনেমা একেবাৰেই চোৱা নাছিল ।

এটা সাক্ষাৎকাৰত মহছিন খানে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল, "মই এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য বা খ্যাতি চাই বিয়া কৰোৱা নাছিলোঁ, বৰঞ্চ তেওঁৰ স্বভাৱ আৰু ভাল ব্যৱহাৰ দেখিহে বিয়া কৰাইছিলোঁ ।" তেওঁ লগতে দোহাৰে যে, বিবাহৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰীণা ৰায়ৰ কোনো ছবিয়েই চোৱা নাছিল ।

লণ্ডনৰ চিনাকীৰ পিছত লাহে লাহে দুয়োৰে মাজৰ বন্ধুত্ব গভীৰ প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । অৱশেষত ১৯৮৩ চনত মহছিন খান আৰু ৰীণা ৰায় বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । সেই সময়ছোৱাত এজন পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ আৰু এগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰীৰ এই বিবাহ আকৰ্ষণীয় আৰু সৰ্বাধিক চৰ্চিত খবৰ আছিল ।

যি সময়ত ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ বিবাহ হৈছিল, সেই সময়ত দুয়ো নিজ নিজ কেৰিয়াৰৰ শীৰ্ষত আছিল । ৰীণা ৰায়ে 'নাগিন', 'আশা' আৰু 'কালীচৰণ'ৰ দৰে ছুপাৰহিট ছবিৰ জৰিয়তে বহুত নাম কৰিছিল । কিন্তু বিবাহৰ পিছতেই তেওঁ অভিনয় জগতৰ পৰা আঁতৰি আহে আৰু পাকিস্তানত মহছিন খানৰ সৈতে থাকিবলৈ লয় । পিছে দুয়োৰে এই সম্পৰ্ক বেছিদিন নিটিকিল । অৱশেষত দুয়োৱে পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ১৯৯০ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় । এই খবৰেও তেওঁলোকৰ বিবাহৰ দৰেই সমানেই চৰ্চা লাভ কৰিছিল । বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত ৰীণা ৰায় ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে আৰু পুনৰ ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ লয় । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ টিভিৰ বহু কাৰ্যসূচীত অতিথি হিচাপেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ এজনী কন্যা সন্তান আছিল । জন্মৰ সময়ত তেওঁৰ নাম 'জন্নত' ৰখা হৈছিল, যাক পিছলৈ সলাই 'ছনম খান' কৰা হয় । কন্যাৰ অধিকাৰক লৈ দুয়োৰে মাজত ডাঙৰ বিবাদ হৈছিল । আৰম্ভণিতে ছনম দেউতাক মহছিন খানৰ লগত আছিল, কিন্তু পিছলৈ তেওঁ মাক ৰীণা ৰায়ৰ ওচৰলৈ গুচি আহে ।

ক্ৰিকেট এৰাৰ পিছত মহছিন খানে বলীউডত মুঠ ১৩ খন হিন্দী ছবিত অভিনয় কৰিছিল । ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা 'মহানতা' (Mahaananta) আছিল তেওঁৰ অন্তিমখন বলীউডৰ ছবি । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ পাকিস্তানী চিনেমাটো কাম কৰিছিল, য’ত তেওঁৰ প্ৰথমখন পাকিস্তানী ছবি আছিল 'ৰাজ' ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰথমতে একেলগে কাম কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাজনেই পিছলৈ হৈ পৰিছিল জীৱনসংগী

TAGGED:

REENA ROY MOHSIN KHAN DIVORCE
ৰীণা ৰায় মহছিন খানৰ প্ৰেম কাহিনী
পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ মহছিন খান
মহছিন খানৰ বলীউড চিনেমা
REENA ROY MOHSIN KHAN LOVE STORY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.