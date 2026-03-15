অস্কাৰ ২০২৬ ৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ: ক’ত কেনেকৈ চাব পাৰিব অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, জানি লওক সবিশেষ

লছ এঞ্জেলছৰ অ’ভেচন হলিউডৰ বিখ্যাত ডলবি থিয়েটাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । ভাৰতৰ দৰ্শকে ১৬ মাৰ্চ সোমবাৰে চাব পাৰিব এই অনুষ্ঠান ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 2:27 PM IST

হায়দৰাবাদ : হলিউডৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিশাটোৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে । ২০২৬ চনৰ ১৫ মাৰ্চ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটা প্ৰদান, য’ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৃহৎ তাৰকা, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, চিনেমাপ্ৰেমীসকল একত্ৰিত হ’ব । প্ৰতি বছৰে অস্কাৰ বঁটাত বিগত বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু অভিনয়ক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়৷ ২০২৬ চনৰ অনুষ্ঠানত প্ৰচুৰ উত্তেজনা, চাচপেন্স আৰু আৱেগিক মুহূৰ্ত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লছ এঞ্জেলছৰ অ’ভেচন হলিউডৰ বিখ্যাত ডলবি থিয়েটাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । যোৱা বছৰ বলিষ্ঠ আৰু মনোৰঞ্জনদ্বায়ক অনুষ্ঠানৰ পিছত আয়োজক হিচাপে ঘূৰি আহিব কমেডিয়ান তথা টেলিভিছন পৰিচালক কনন অ’ব্ৰাইন। অনুৰাগীসকলে কৌতুক, আৱেগিক ভাষণ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্তৰে ভৰা এটা নিশাৰ আশা কৰিব পাৰে, কাৰণ উদ্যোগটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিভাধৰসকলে একেখন মঞ্চত উপস্থিত হ’ব ।

অস্কাৰ ২০২৬ কেতিয়া চাব পাৰিব ?

আমেৰিকাৰ দৰ্শকৰ বাবে ১৫ মাৰ্চ দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই অনুষ্ঠান । পূবৰ সময় (East Time) আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় সময় (Pacific Time) ৪:০০ বজাত । যুক্তৰাজ্যত ৰেড কাৰ্পেটৰ কভাৰেজ আৰম্ভ হ’ব নিশা ১০:১৫ বজাত, তাৰ পিছত মূল অনুষ্ঠান ১১:০০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব৷

ভাৰতৰ দৰ্শকৰ বাবে সময়ৰ পাৰ্থক্য থাকিব৷ ১৬ মাৰ্চ সোমবাৰে প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই অনুষ্ঠান । পুৱা ৩:৩০ বজাৰ পৰা এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ’ব যদিও লাইভ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ নোপোৱা অনুৰাগীয়ে একেদিনাই নিশা ৯:০০ বজাত পুনৰাবৃত্তিমূলক টেলিকাষ্ট চাব পাৰিব ।

ক'ত চাব অস্কাৰ লাইভ ?

আমেৰিকাত অস্কাৰ বঁটা এবিচি নেটৱৰ্কত লাইভ সম্প্ৰচাৰ আৰু হুলুৰ জৰিয়তে অনলাইন প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । ইউটিউব টিভি আৰু ফুবোৰ দৰে অন্যান্য ষ্ট্ৰীমিং সেৱায়ো লাইভ সম্প্ৰচাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । ভাৰতত দৰ্শকে ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম JioHotstar ত এই অনুষ্ঠান লাইভ চাব পাৰিব । টেলিভিছনত ষ্টাৰ মুভিজ চেনেলতো প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । ইয়াৰ ফলত চিনেমা অনুৰাগীসকলে অনুষ্ঠানটো অনলাইন বা টিভিত সহজেই চাব পাৰে ।

অনুষ্ঠানত কি আশা কৰিব পাৰি ?

এইবাৰৰ অস্কাৰ দৌৰ বিশেষভাৱে ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিছে । ৰাজনৈতিক থ্ৰিলাৰ ‘ৱান বেটল আফটাৰ এনাদাৰ’ক বঁটাৰ দৌৰত কেইবাটাও ডাঙৰ জয়ৰ পিছত শ্ৰেষ্ঠ জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হয় । অৱশ্যে ভেম্পায়াৰ হৰৰ ছবি চিনাৰ্ছ এক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু আকৰ্ষণীয় ১৬ টা মনোনয়ন লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ।

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ শাখাটো ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো সহজ যেন লাগে, জেছি বাকলিয়ে হেমনেটত কৰা অভিনয়ৰ বাবে দৌৰত আগবাঢ়ি আছে । ইফালে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ শাখাটো অভাৱনীয় হৈয়েই আছে, কেইবাজনো ডাঙৰ তাৰকাই ট্ৰফীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, ৰবাৰ্ট ডাউনী জুনিয়ৰ, এন্নে হাথৱে, নিকোল কিডমেন, ক্ৰীছ ইভান্সকে ধৰি বহু বিখ্যাত উপস্থাপকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোত আৰু অধিক গ্লেমাৰ যোগ কৰিব ।

অনুষ্ঠানৰ সময়ত সংগীতেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক গীতৰ বাবে মনোনীত হোৱা দুটা গীত লাইভত পৰিবেশন কৰা হ’ব, য’ত আছে চিনাৰ্ছৰ আই লাইড টু ইউ আৰু কেপপ ডেমন হাণ্টাৰ্ছৰ গোল্ডেন । ইয়াৰ উপৰিও কিংবদন্তি গায়িকা বাৰ্ব্ৰা ষ্ট্ৰেইছেণ্ডে অভিনেতা ৰবাৰ্ট ৰেডফোৰ্ডৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বুলিও খবৰ ওলাইছে ।

এই বছৰৰ আন এটা আকৰ্ষণীয় আলোকপাত হ’ল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কাষ্টিং পৰিচালকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামক স্বীকৃতি দি নতুন কাষ্টিং শিতানৰ প্ৰৱৰ্তন ।

লগতে পঢ়ক: নব্বৈৰ দশকৰ সোণোৱালী স্মৃতি সোঁৱৰণ সোণালী বেন্দ্ৰেৰ: 'ফটো অস্পষ্ট আছিল কিন্তু জীৱন আছিল সৰল'

লগতে পঢ়ক: এই সপ্তাহৰ অ’ টি টি মুক্তি: 'এচপিৰেণ্টছ ছিজন ৩'ৰ পৰা 'দ্য তাজ ষ্ট’ৰী'লৈ

