মৰিগাঁৱত নতুন প্ৰজন্মক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ দীক্ষা: বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষ থিয় দিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ
মৰিগাঁৱত তিনিদিনীয়া লোককৃষ্টি কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি : উজনিৰ বানপীড়িতৰ কাষত থিয় দিয়াৰ মহান অংগীকাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:20 PM IST
মৰিগাঁও: বিদ্যালয়সমূহৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মৰিগাঁও জিলা শাখাৰ উদ্যোগত আৰু জিলা সাংস্কৃতিক সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত অনুষ্ঠিত কৰা তিনিদিনীয়া লোককৃষ্টি কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি পৰে । মৰিগাঁও জিলা নামঘৰ প্ৰাংগনত ২৫, ২৬ আৰু ২৭ জুলাইত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাই জিলাখনৰ বহুসংখ্যক শিক্ষাৰ্থী তথা সংস্কৃতিপ্ৰেমীক অসমৰ সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচিত কৰাই দিয়াৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ এক সুন্দৰ থলী গঢ়ি তোলে ।
সাংস্কৃতিক চেতনা আৰু পৰম্পৰা সংৰক্ষণৰ আহ্বান
সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰী । নিজৰ ভাষণত আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মনত ইয়াৰ স্বকীয় চেতনা জীয়াই ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । এনে ধৰণৰ কৰ্মশালাই আমাৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জৰীডাল অধিক শক্তিশালী কৰিব ।"
তিনিদিনীয়াকৈ চলা এই কাৰ্যসূচীত বিশেষজ্ঞ প্ৰশিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা থলুৱা বিভিন্ন লোককৃষ্টি, পৰম্পৰাগত কলা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ওপৰত নিবিড় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ।
বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত মানৱীয় হাত
সংস্কৃতিক কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণিৰ আনন্দৰ মাজতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মৰিগাঁও জিলা শাখাই এক অত্যন্ত প্ৰশংসনীয় তথা মানৱীয় সিদ্ধান্তৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে । সংঘই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, আগন্তুক আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত উজনি অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এটি বিশেষ সাহায্য দল ৰাওনা হ'ব । দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজক অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ এই পদক্ষেপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সমাজপ্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, সহমৰ্মিতা আৰু সেৱাৰ মহান আদৰ্শক পুনৰ এবাৰ উজলাই তুলিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই