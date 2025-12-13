ETV Bharat / entertainment

পিতৃয়ে কৰিছিল জুবিনৰ সৈতে কাম, পুত্ৰই সেইগৰাকী শিল্পীৰে গীত গাই পালে শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান

এসময়ত পিতৃয়ে লিখিছিল জুবিনে কণ্ঠদান কৰা বহুকেইটা বিহুগীত, গোৱাইছিল প্ৰসংগীয়া নাম, ঘোষা-ভটিমা, দিহানাম ৷ পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি পুত্ৰৰ সাংগীতিক যাত্ৰা ৷

Composer, Lyricist achyut saikia worked with zubeen garg
পিতা-পুত্ৰৰ সংগীত চৰ্চা (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : December 13, 2025 at 4:44 PM IST

কলিয়াবৰ : কেছেটে বিদায় লোৱাৰ পিছতো কেছেট বুলি ক’লেই জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰে ৷ আগতে প্ৰতিবৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰা বিহু কেছেট বুলিলেই জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত গীত শুনিবলৈ ৰৈ থাকে অনুৰাগী ৷ এতিয়া জুবিনৰ অবৰ্তমানত পুৰণি দিনৰ কথা সুঁৱৰিয়েই ভাঙি পৰিছে বহুজন ৷

জুবিনৰ গান শুনাৰ লগতে জুবিনৰ সৈতে কাম কৰাসকলৰ কথা ক’বই নালাগে ৷ জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা বিহু, দিহানামৰ গীতিকাৰ-সুৰকাৰ, ঘোষা-ভটিমা, প্ৰসংগীয়া নামৰ এগৰাকী প্ৰযোজকৰ কাষ চাপিছিল ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ৷ অতীত সুঁৱৰি মনোকষ্ট পাইছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ।

শুনক পিতা-পুত্ৰৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

তথাপিও সেই সোঁৱৰণৰ এক অনন্য অনুভৱ বুকুত বান্ধি কলিয়াবৰৰ এসময়ৰ এ ডি পি প্ৰডাকশ্যনৰ অন্যতম প্ৰযোজক, এসময়ৰ ঢুলীয়া-বিহুৱা অচ্যুৎ শইকীয়াই শুনালে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ "আহিবা বুলিয়েই খুলি মই ৰাখিলোঁ পদূলিৰ নঙলা…" যিটো গীত লিখি সুৰ দিছিল অচ্যুত শইকীয়াই । লগতে শুনালে দিহানাম "আকৌ শংকৰ গুৰু আহা আমাৰ মাজলৈ, ভক্তিৰ অমিয়া ৰস ভক্তক বিলাবলৈ...," ভটিমা আৰু প্ৰসংগীয়া নামৰ কিছু অংশ ।

Father-Son Musical Duo
এসময়ৰ এ ডি পি প্ৰডাকশ্যনৰ অন্যতম প্ৰযোজক, এসময়ৰ ঢুলীয়া-বিহুৱা অচ্যুৎ শইকীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱা সুযোগৰ বিষয়ে অচ্যুৎ শইকীয়াই কয়, “জুবিনদা সঁচাকৈয়ে অমৰ হৈ থাকিব । যিসমূহ গীত গাই আনন্দ-ভকতিৰ মাজেৰে অসমৰ সকলো স্তৰৰ শ্ৰোতা ৰাইজক যিখিনি দি গ'ল, তাৰ বাবেই জুবিনদাই অমৰ হৈ থাকিব । জুবিনদাৰ লগত যিখিনি সময় আমি কটাইছিলোঁ, সেই সময়খিনি পাহৰিব নোৱৰা স্মৃতি হৈ মনত থাকি যাব । জুবিনদাক ঘৰৰ ওচৰতে পায়ো, আমাৰ ঘৰলৈ আনিব নোৱৰাৰ দুখ এটা চিৰদিন থাকি যাব ।”

Father-Son Musical Duo
কেছেট মানেই জুবিন (Photo : ETV Bharat Assam)

গীত গোৱাবলৈ যোৱাৰ এক মধুৰ সময়ৰ স্মৃতি সুঁৱৰি শইকীয়াই কয়, “এবাৰ গুৱাহাটীৰ জোনালীৰ ষ্টুডিঅ'ত এটি গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ । সেই সময়ত গুৱাহাটীত বানসদৃশ পৰিৱেশ হোৱাৰ বাবে নিশা কলিয়াবৰৰ ঘৰলৈ উভতি অহাটো সম্ভৱ নাছিল । সেই নিশা জুবিনদাই নিজেই এসাঁজ ভাত ৰান্ধি খুৱাইছিল । সেই অপূৰ্ব ভাতসাঁজৰ সোৱাদ এতিয়াও মোৰ জিভাত লাগি আছে । জুবিনদাই ৰান্ধি খুওৱা সেই সাঁজ ভাতৰ কথা এতিয়াও মই সকলোকে কওঁ, সেই মিঠা লগা মুহূৰ্তটোৰ কথা কওঁ ।”

বৰ্তমান সময়ত ভাওনা-বৰগীত, নামৰ চৰ্চাৰ লগত জড়িত হৈ থকা অচ্যুৎ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অনিমেষ শইকীয়াও পিতৃৰ পথেৰে আগবাঢ়িছে । শাস্ত্ৰীয়, সত্ৰীয়া সংগীতচৰ্চাৰ লগতে আধুনিক গীতৰ চৰ্চাৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ।

Father-Son Musical Duo
অচ্যুৎ শইকীয়াৰ পুত্ৰ অনিমেষ শইকীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পঞ্চম ষাণ্মাসিকৰ ইংৰাজী বিভাগৰ ছাত্ৰ অনিমেষে অলপতে সামৰণি পৰা গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ 'যুৱ মহোৎসৱ'ত শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে কলিয়াবৰলৈ বিৰল সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।

Father-Son Musical Duo
বিহু কেছেট বুলিলেই জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত গীত শুনিবলৈ ৰৈ থাকে অনুৰাগী (Photo : ETV Bharat Assam)

অনিমেষে সংগীত চৰ্চাৰ বিষয়ে কয়, “সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি এক ভালপোৱা আছিল । সেইক্ষেত্ৰত মোৰ মা-দেউতাই আগবঢ়াই নিছিল । বৰ্তমান মই শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত সৰকাৰ ছাৰৰ ওচৰত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা লৈ বিশাৰদ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ । এতিয়া তেজপুৰৰ ৰমেশ ডেকা ছাৰৰ ওচৰত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নিপুণৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ । শেহতীয়াকৈ ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'যুৱ মহোৎসৱ'ত সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ ছটা শিতানত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । ইয়াৰে তিনিটা শিতানত প্ৰথম স্থান, দুটা শিতানত দ্বিতীয় স্থান আৰু এটাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।”

Father-Son Musical Duo
কেছেটে বিদায় লোৱাৰ পিছতো কেছেট বুলি ক’লেই জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

অনিমেষ শইকীয়াই লগতে আৰু কয়, “সকলোতকৈ ভাললগা কথাটো হ'ল – গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'যুৱ মহোৎসৱ'ৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গদেৱৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেই প্ৰতিযোগিতাত জুবিন গাৰ্গদেৱৰ 'তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ' বোলছবিৰ 'গুণ গুণ গুণ গুণ, কোনোবা দূৰণিত আছা সোণ...' গীতটি গাই তেখেতৰ আশীৰ্বাদতেই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।”

Father-Son Musical Duo
কেছেটে বিদায় লোৱাৰ পিছতো কেছেট বুলি ক’লেই জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰে (Photo : ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ে ইতিপূৰ্বে 'যুৱ মহোৎসৱ'ত সুন্দৰ ফলাফলেৰে বহুকেইটা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এইবাৰেই মহাবিদ্যালয়খনে শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰিছে । অনিমেষে লাভ কৰা পুৰস্কাৰসমূহ-

  • বৰগীত - প্ৰথম স্থান
  • পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীত - প্ৰথম স্থান
  • জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ গীত - প্ৰথম স্থান
  • ভূপেন্দ্ৰ সংগীত - দ্বিতীয় স্থান
  • শাস্ত্ৰীয় সংগীত - দ্বিতীয় স্থান
  • জ্যোতি সংগীত - তৃতীয় স্থান

তদুপৰি, কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা পিনাকী দাসে যুগুতাই থকা জুবিন গাৰ্গে ৰচনা কৰা গীতৰ গৱেষণালব্ধ গ্ৰন্থ এখনৰ লগতো অনিমেষ সহায়কাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বৰ্তমান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সংগীত বিভাগৰ সম্পাদক অনিমেষৰ সংগীতৰ এই যাত্ৰাত পিতৃ অচ্যুৎ শইকীয়া আৰু মাতৃ মৌচুমী শইকীয়াই ৰাইজৰ আশিস বিচাৰিছে । অনিমেষৰ এই যাত্ৰা সেন্দুৰীয়া হওক, সেই আশা কলিয়াবৰবাসীৰ ।

