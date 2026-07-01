ETV Bharat / entertainment

সময় ৰাইনাৰ 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'লৈ মাতিলেও নাযায় অভিজিত দীপকে

যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে সময় ৰাইনাৰ শ্ব’ক সমালোচনা অভিজিত দীপকেৰ ৷ 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট ছিজন ২' ক লৈ কিয় অসন্তুষ্ট CJP নেতাগৰাকী ?

'Cockroach Janata Party' founder Abhijit Dipke does not like Samay Raina's show; says he won't go.
সময় ৰাইনাৰ শ্ব’ ভাল নাপায় কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ অভিজিত দীপকেই (Photo : IANS/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: 'কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই জনপ্ৰিয় কমেডিয়ান সময় ৰাইনাৰ ৰিয়েলিটী শ্ব' 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'ক লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ স্পষ্টকৈ জানিবলৈ দিছে যে, তেওঁ এই ধৰণৰ কমেডী একেবাৰেই পছন্দ নকৰে । ইয়াৰোপৰি, তেওঁ ভৱিষ্যতে সময় ৰাইনাৰ এই শ্ব'টোলৈ কেতিয়াও নাযায় বুলিও মন্তব্য কৰে ।

২০২৬ চনৰ ৬ জুনত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত 'কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী' ৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিল । এই আন্দোলন বৰ্তমানো অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে, CJP-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই শেহতীয়াকৈ এটা সাক্ষাৎকাৰত জনপ্ৰিয় কমেডিয়ান সময় ৰাইনাৰ ৰিয়েলিটী শ্ব' 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'ত অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে ।

'আনফিল্টাৰ্ড বাই সমদিশ' (Unfiltered by Samdish)ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অভিজিত দীপকেক সোধা হৈছিল যে, মনোঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাৰ ধেমালিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হয় । উত্তৰত তেওঁ কয়, "ষ্টেণ্ড-আপ কমেডীৰ ক্ষেত্ৰত কুনাল কামৰা আৰু বৰুণ গ্ৰোভাৰ । বৰুণক মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব ভাল পাওঁ, তেওঁ অতি বুদ্ধিমান আৰু তেওঁৰ পৰ্যৱেক্ষণ ক্ষমতা বহুত ভাল । ইয়াৰ উপৰি অনুৰাগ মাইনছ বাৰ্মা আছে, যাৰ সামাজিক মন্তব্য অতি উৎকৃষ্ট । গতিকে এনেকুৱা ২-৩ জন ব্যক্তি আছে ।"

সময় ৰাইনাৰ শ্ব’ক লৈ অভিজিত দীপকেৰ মন্তব্য

যেতিয়া অভিজিত দীপকেক সোধা হৈছিল যে তেওঁলৈ 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট' শ্ব'টোৰ পৰা যদি ফোন আহে ? তেতিয়া তেওঁ কয়, "ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট ? মই তালৈ নাযাওঁ ভাই । মোৰ সেইটো পছন্দ নহয় ।" তেওঁ সেই শ্ব’টোলৈ কিয় যাব নিবিচাৰে, সেই সন্দৰ্ভত কাৰো নাম নোলোৱাকৈয়ে তেওঁ কয়, "কাৰণ তেওঁলোক যি হয় নহয়... আমি কিয় কাজিয়া কৰিব লাগে ভাই ? সহজ ৰাস্তাৰে ওলাই গুচি যায় । আচলতে আপুনি সহজে ওলাই যাব পাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ হাতত বিশেষ অধিকাৰ বা সুবিধা আছে ।"

এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত 'কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁ সময় ৰাইনাৰ শ্ব’ৰ অংশ নহয় । ইফালে, 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'ৰ প্ৰথমটো বিতৰ্কিত ছিজনৰ পিছত, কিছু দিন পূৰ্বে শ্ব’টোৰ দ্বিতীয়টো ছিজন আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ প্ৰথমটো খণ্ডত বলীউডৰ আগশাৰীৰ অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাট আৰু শ্বৰ্ৱাৰী ৱাঘক বিচাৰক হিচাপে দেখা গৈছিল । অৱশ্যে, এই খণ্ডটোক লৈ অনুৰাগীসকলৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বহু দৰ্শকে মন্তব্য কৰিছে যে, এই ছিজনটো পূৰ্বৰ দৰে স্বতঃস্ফূৰ্ত নাছিল, বৰঞ্চ ই সম্পূৰ্ণ চিত্ৰনাট্যৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ।

এতিয়া সকলোৱে উৎসুকতাৰে অপেক্ষা কৰিছে যে, 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট ছিজন ২'ৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডত কাক দেখিবলৈ পোৱা যাব । বিভিন্ন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, জনপ্ৰিয় পঞ্জাবী গায়ক কৰণ ঔজলা আৰু প্ৰখ্যাত কমেডিয়ান তন্ময় ভাটক দ্বিতীয়টো খণ্ডত বিচাৰক হিচাপে দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে, এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক : কোন এই ৰেপ্পাৰ ছাণ্টী শৰ্মা ? কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীক লৈ কৰা তেওঁৰ মন্তব্যই কিয় কঁপাইছে ছ’চিয়েল মিডিয়া ?

TAGGED:

ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট অভিজিত দীপকে
কোকৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী প্ৰতিবাদ
অভিজিত দীপকে সময় ৰাইনা বিতৰ্ক
ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট
INDIAS GOT LATENT ABHIJEET DIPKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.