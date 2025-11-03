ETV Bharat / entertainment

প্ৰসিদ্ধ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে আত্মীয়

জুবিন গাৰ্গ, চৈয়দ ছাদুল্লাই অগাপিছাকৈ জাতিটোক এৰি থৈ যোৱাৰ পাছত এইবাৰ গুচি গ'ল প্ৰখ্যাত বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা ৷ শোকস্তব্ধ দীপক শৰ্মাৰ আপোন ঘৰখন ৷

বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2025 at 5:43 PM IST

গুৱাহাটী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা আৰু নাই । ৫৭ বছৰ বয়সত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ । সোমবাৰে পুৱা চেন্নাইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

প্ৰসিদ্ধ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে আত্মীয় । দীপক শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিপুল শৰ্মাই কয়, “আচলতে অকাল মৃত্যু অসহনীয় । অনুজৰ স্মৃতিচাৰণ অগ্ৰজে কৰাটো আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক । তেওঁ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত । বহু পৰিমাণে সফল হৈছিল । আমি এনে এটা খবৰ পাম বুলি অৱশ্যে প্ৰস্তুতো আছিলো, যোৱা দুদিন আগতেই চিকিৎসকে কৈছিল । আৰু এনে অৱস্থাত কেবাহাজাৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা এজনহে ঘূৰি আহে ৷ গতিকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছিলোৱেই ৷ চেন্নাইলৈ লৈ যোৱাৰ পাছত অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ পৰে ৷ তেজত ভাইৰেল ৰোগ এটাই দেখা দিয়ে ৷ দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰে ৷”

শোকস্তব্ধ দীপক শৰ্মাৰ আপোন ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “তেওঁ নতুনকৈ যি ৰাগৰ সৃষ্টি কৰিছিল বা ফিউজনৰ জৰিয়তে যি নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে নিজৰ শিষ্যসকলৰ মাজত বিলাই দিছে ৷ ভাগ্য ভাল যে গোটেইখিনি ডিজিটেলী আৰম্ভ কৰিছিল কাৰণে সকলোবোৰ সংৰক্ষণ হৈ আছে ৷”

উল্লেখ্য যে, চেন্নাইৰ পৰা নশ্বৰ দেহ অনাৰ কিছু নিয়ম আছে । এই নিয়ম অনুসৰি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব নশ্বৰ দেহ ।

দীপক শৰ্মাৰ বিয়োগত ম্ৰিয়মাণ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহল । তৰালী শৰ্মা, ৰবি শৰ্মাকে ধৰি বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শোক প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে, "বাঁহীৰ সুৰেৰে জগত জিনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী দীপক শৰ্মাৰ অকাল বিয়োগৰ খবৰ শুনি অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ ৷ বাঁহীৰ লহৰ তুলি বহু অনবদ্য সৃষ্টিৰাজিৰে সাংস্কৃতিক জগতক মহীয়ান কৰা দীপক শৰ্মাৰ বিয়োগ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে বৃহৎ ক্ষতি ৷ তেখেতৰ অৱদান উত্তৰ প্ৰজন্মই চিৰদিন মনত ৰাখিব ৷ প্ৰখ্যাত বাঁহীবাদক, সংস্কৃতিৰ সাধকগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি শোকাকুল পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"

উল্লেখ্য যে , ১৯৬৮ চনৰ ২৩ আগষ্টত নলবাৰী জিলাৰ পানীগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাই । গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰৰ বাসিন্দা দীপক শৰ্মা বিগত কেইবাবছৰ ধৰি যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ।

