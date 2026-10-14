ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত অসমৰ সংস্কৃতি, ‘সা ৰে গা মা পা ২০২৬’ক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তুলি ধৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘সা ৰে গা মা পা ২০২৬’ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 10:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : বিশেষ বিহু প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে অসমীয়া সংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘সা ৰে গা মা পা ২০২৬’ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোক প্ৰশংসা কৰিছে ৷ কেৱল অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই নহয়, শ্ব’টোৱে ভাৰতৰ বৈচিত্ৰময় লোক পৰম্পৰাকো প্ৰচাৰ কৰিছে ৷
নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই বিশেষ পৰিৱেশনটোৰ এটা ক্লীপ শ্বেয়াৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত বিহুৰ প্ৰদৰ্শন দেখি গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ অসমীয়া ভাষাত শ্বেয়াৰ কৰে ৷ তেওঁ লিখিছে, “বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমন্বয়ত অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, আমাৰ চেনেহৰ বিহুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত স্থান লাভ কৰাটো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ । আমাৰ বিহু তথা আমাৰ শিপা, ঐতিহ্য আৰু চহকী সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত তুলি ধৰাৰ এই গৌৰৱময় প্ৰয়াসৰ বাবে সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছোঁ ।"
তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে, "এই সুন্দৰ প্ৰয়াসৰ বাবে বৰাক উপত্যকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰা সংগীত পৰিচালক শ্ৰীৰথীজিৎ ভট্টাচাৰ্য আৰু জনপ্ৰিয় শিল্পী শ্ৰীলক্ষীনন্দন লাহন আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ দলটিলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ । বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল বংগৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে বিহু সংযোজিত এই পৰিৱেশনটি সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিলে । জী টিভিৰ সা ৰে গা মা পাৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহুৰ এই পৰিৱেশনটি অসমৰ সংস্কৃতিক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ লগতে পূব ভাৰতৰ লোকসংস্কৃতিৰ এক অনন্য প্ৰসাৰো ।”
উল্লেখ্য যে, ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৱে ‘হিন্দুস্তান কা সংগীতস্থান’ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছে । ‘সা ৰে গা মা পা ২০২৬’ জী টিভি আৰু হিন্দী জী৫ত উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক : ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : লণ্ডনৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত গীতে-মাতে সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি