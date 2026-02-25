অৰিজিত সিঙৰ অৱসৰৰ পাছত নতুন গীতৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত অনুৰাগী শ্ৰোতাৰ প্ৰশ্ন?
অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছত মুক্তি পাই থকা নতুন নতুন গীতসমূহ সন্দৰ্ভত নিজাকৈ স্পষ্টীকৰণ দিছে জনপ্ৰিয় গায়ক অৰিজিত সিঙে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 10:41 AM IST
মুম্বাই : জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰিজিত সিঙে পূৰ্বে নেপথ্য গায়নৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু অৱসৰ ঘোষণাৰ পাছতো তেওঁৰ নতুন নতুন গীত মুক্তি পাই থকাত অনুৰাগীসকলৰ মাজত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।
মঙলবাৰে অৰিজিত সিঙে তেওঁৰ এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) একাউণ্টত এটা দীঘলীয়া টোকা শ্বেয়াৰ কৰি গীতসমূহ মুক্তি পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বুজাই দিয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান মুক্তি পাই থকা বহুতো গীত আচলতে বহু আগতেই ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল । চিনেমা বা মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই গীতবোৰ এতিয়া এটা এটাকৈ মুকলি কৰি থকা হৈছে ।
This message is just for my listeners— WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026
please dont read and swipe right now if you are not my listener, its a humble request.
Hello beautiful people! ❤️
I just want to tell you all that I love you.
Thank you so much for your kindness in this ruthless world.
Although I have…
তেওঁ লিখিছে, “এই বাৰ্তাটো কেৱল মোৰ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে; যদি আপুনি মোৰ শ্ৰোতা নহয়, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি বাৰ্তাটো পঢ়ি আমনি নকৰিব—এয়া মোৰ এক বিনম্ৰ অনুৰোধ । নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধুসকল ! মই কেৱল ক’ব বিচাৰো যে মই আপোনালোক সকলোকে বহুত ভাল পাওঁ । এই নিৰ্দয় পৃথিৱীখনত আপোনালোকৰ মৰম আৰু উদাৰতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ।”
লগতে লিখা আছে, “মই যদিও নতুন কাম লোৱা বন্ধ কৰিছোঁ, তথাপিও মোৰ পুৰণি বহুতো গীতৰ কাম এতিয়াও বাকী আছে । সেই আধৰুৱা গীতবোৰ মই সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব । মানুহক বুজাই থাকি নিজৰ শক্তি নষ্ট নকৰিব, কিমান বাৰনো বুজাব ? মোৰ বহুত গীতৰ কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, গতিকে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ মুক্তি পাই থাকিব । হয়তো এই গোটেই বছৰটো আনকি অহা বছৰলৈকেও মোৰ এই গীতবোৰ ওলাই থাকিব পাৰে । গতিকে আপোনালোক শান্ত হৈ থাকক ।”
Also— WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026
Who knows what lies ahead.!
তেওঁ লগতে পৰামৰ্শ দি কয়, “ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । শৰীৰৰ পৰা ক্ষতিকাৰক উপাদান আঁতৰাই সুস্থ হৈ থাকক, ৫জি ৰ পৰা আঁতৰত থাকক, কিতাপ পঢ়ক আৰু ধ্যান কৰক । জয় দেৱী ।”
উল্লেখ্য যে, অৰিজিত সিঙে নেপথ্য গায়নৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি এক আৱেগিক টোকা লিখিছিল । তেওঁ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি লিখিছিল, “মই এতিয়াৰ পৰা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে কোনো নতুন কাম হাতত নলওঁ । মই ইয়াতেই যতি পেলাইছোঁ । এই যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে অতি সুন্দৰ আছিল ।”
অৱশ্যে গান গাবলৈ এৰিলেও তেওঁ মনোৰঞ্জন জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই । খবৰ অনুসৰি কণ্ঠশিল্পী হিচাপে বিদায় লোৱাৰ পাছত তেওঁ এতিয়া এজন পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
