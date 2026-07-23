যন্তৰ মন্তৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ: দেশৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষত থিয় দিলে বলীউডৰ তাৰকাসকল

যন্তৰ মন্তৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ: দেশৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষত থিয় দিলে বলীউডৰ তাৰকাসকল
আলিয়া ভাট, কমল হাছান, অৰিজিৎ সিঙকে ধৰি কেইবাজনো তাৰকাৰ সমৰ্থন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: চি জে পিৰ (CJP) প্ৰতিবাদক লৈ এতিয়া বলীউডৰ তাৰকাসকল সৰৱ হৈ পৰিছে । আলিয়া ভাট আৰু কমল হাছানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমৰ্থনত টুইট কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও অৰিজিৎ সিং, বাণী কাপুৰ আৰু বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাষত থিয় দিছে । তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্থাপন কৰা চিন্তাসমূহক স্বীকাৰ কৰিছে । লগতে সকলোতে ন্যায়, জবাবদিহিতা আৰু শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত আলিয়া ভাটৰ আৱেগিক বাৰ্তা
অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এটা আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ কয় যে বিগত কেইটামান দিনৰ ঘটনাই তেওঁৰ "হৃদয় ভাঙি পেলাইছে", কিন্তু একে সময়তে তেওঁৰ মনত "আশাৰো সঞ্চাৰ কৰিছে"। নিজৰ বিশ্বাসৰ বাবে যুঁজি থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেৱল নিজকে নহয়, তাতকৈ বহুত ডাঙৰ শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । নিজৰ স্থিতিত অটল থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অন্তৰালত এটা সপোন, এটা পৰিয়ালৰ আশা আৰু অলেখ ত্যাগৰ কাহিনী লুকাই থাকে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰা লোকসকলৰ আশা বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰিছে । তেওঁলোকে অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এটা উন্নত ভৱিষ্যৎ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই সাহসে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই সংকল্পই সমাজক প্ৰশ্ন কৰিছে— সমাজে সঁচাকৈয়ে দেশৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়িবলৈ ওলোৱা যুৱ প্ৰজন্মৰ কথা শুনিছেনে নাই ? তেওঁ নিজৰ বাৰ্তাটি এইদৰে শেষ কৰে, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা । ভৱিষ্যৎ তেওঁলোকৰে । জয় হিন্দ ।"
We should have listened when one child cried.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 23, 2026
Instead, we waited until far too many of our children died.
A system where coaching replaces learning, anxiety replaces curiosity, and criminality replaces merit is rotten.
A nation has failed when its children are met with…
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা কমল হাছানৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
জ্যেষ্ঠ অভিনেতা কমল হাছানেও এই সন্দৰ্ভত এটা শক্তিশালী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে, এই সংকটটো ইমান ডাঙৰ হোৱালৈ বাট চাই থকাতকৈ, যেতিয়াই প্ৰথমগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰিছিল, তেতিয়াই দেশে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল । তেওঁ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে— য’ত "শিকাৰ সলনি কেৱল কোচিং, কৌতুহলৰ সলনি মানসিক চিন্তা আৰু মেধাৰ সলনি অপৰাধমূলক কাৰ্যই" ঠাই লৈছে । যেতিয়া দেশৰ সন্তানক উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বেৰিকেড আৰু লাঠীৰে ভেটা দিয়া হয়, তেতিয়া এখন দেশ ব্যৰ্থ হয় । তেওঁ সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকক অনশন উপবাস ভংগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । কাৰণ দেশক ভৱিষ্যতেও তেওঁৰ দৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ সম্বোধন কৰি তেওঁ লিখে, "তোমালোকেই আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ । তোমালোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলা । এতিয়া দেশে তোমালোকৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত কণ্ঠশিল্পী অৰিজিৎ সিঙৰ সৰৱ ভূমিকা
আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত কৰা জোৰ-জুলুম আৰু লাঠীচালনাক কণ্ঠশিল্পী অৰিজিৎ সিঙে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিয় প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে কয় যে এই ঘটনাবোৰ মানুহে সদায় মনত ৰাখিব । এজন ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে, অৰিজিৎ সিঙৰ এই স্থিতিৰ বাবে তেওঁ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা সন্মান হেৰুৱাই পেলাইছে । অৰিজিৎ সিঙে অতি শান্তভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, তেওঁ সকলোৰে মতামতক সন্মান কৰে । তেওঁৰ কথাই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিব পাৰে বুলি তেওঁ ক্ষমাও খোজে । ক্ষমা খুজিলেও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত থকা তেওঁৰ স্থিতি কেতিয়াও সলনি নহয় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, যদি কোনোবাই তেওঁৰ কথাত একমত নহয়, তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ ম’বাইল বা প্লেলিষ্টৰ পৰা অৰিজিৎ সিঙৰ গানসমূহ ডিলিট কৰি দিব পাৰে ।
ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত মাত মতা আন তাৰকাসকল-
এই আন্দোলনৰ মজিয়াত এতিয়া মনোৰঞ্জন জগতৰ আন কেইবাগৰাকীও তাৰকাৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । অভিনেত্ৰী বাণী কাপুৰে কয় যে এই সমগ্ৰ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ হৃদয় সদায় যুৱ প্ৰজন্মৰ কাষতে আছিল । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহানুভূতি, বুজাবুজি আৰু আন্তৰিকতাৰে শুনাৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব ।
অভিনেতা ইমৰাণ খানে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এটা প্ৰতিবাদী সমদলত নিজেই অংশগ্ৰহণ কৰে । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ছায়া কদমে কয় যে, এগৰাকী অভিভাৱক আৰু দেশৰ নাগৰিক হিচাপে যুৱ প্ৰজন্মৰ কাষত থিয় দিয়াটো তেওঁৰ নৈতিক কৰ্তব্য । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ গৌৰৱান্বিত ।
💪 मुंबई में आयोजित CJP प्रदर्शन मार्च में बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने प्रदर्शन को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सोशल Media पर इसको लेकर चर्चा तेज हो गई।#ImranKhan #Mumbai #CJPProtest #ProtestMarch #Bollywood #NewsUpdate #Trending…— KUMAR (@MyCric101) July 23, 2026
কৌতুক অভিনেতা সময় ৰাইনাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, কিয় এখন ফলপ্ৰসূ আলোচনা বহুত আগতেই অনুষ্ঠিত নহ’ল ? তেওঁ কয় যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল এখন উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু জবাবদিহিতাহে দাবী কৰিছে । তেওঁ আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ শুনা যাব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব । চি.জে.পি. প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অধিক সংখ্যক লোকে এই চৰ্চাত ভাগ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পক্ষত থিয় দিছে ।
লগতে পঢ়ক : “শিক্ষা হওক দেশৰ নতুন ফেশ্বন”, দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য ছলমান খানৰ!