ETV Bharat / entertainment

যন্তৰ মন্তৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ: দেশৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষত থিয় দিলে বলীউডৰ তাৰকাসকল

আলিয়া ভাট, কমল হাছান, অৰিজিৎ সিঙকে ধৰি কেইবাজনো তাৰকাৰ সমৰ্থন ৷

Jantar Mantar CJP Protest: Alia Bhatt, Kamal Haasan, Other Celebrities Rally Behind Students
ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু সৰৱ বলীউড (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: চি জে পিৰ (CJP) প্ৰতিবাদক লৈ এতিয়া বলীউডৰ তাৰকাসকল সৰৱ হৈ পৰিছে । আলিয়া ভাট আৰু কমল হাছানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমৰ্থনত টুইট কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও অৰিজিৎ সিং, বাণী কাপুৰ আৰু বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।

বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাষত থিয় দিছে । তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্থাপন কৰা চিন্তাসমূহক স্বীকাৰ কৰিছে । লগতে সকলোতে ন্যায়, জবাবদিহিতা আৰু শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত আলিয়া ভাটৰ আৱেগিক বাৰ্তা

অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এটা আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ কয় যে বিগত কেইটামান দিনৰ ঘটনাই তেওঁৰ "হৃদয় ভাঙি পেলাইছে", কিন্তু একে সময়তে তেওঁৰ মনত "আশাৰো সঞ্চাৰ কৰিছে"। নিজৰ বিশ্বাসৰ বাবে যুঁজি থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেৱল নিজকে নহয়, তাতকৈ বহুত ডাঙৰ শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । নিজৰ স্থিতিত অটল থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অন্তৰালত এটা সপোন, এটা পৰিয়ালৰ আশা আৰু অলেখ ত্যাগৰ কাহিনী লুকাই থাকে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰা লোকসকলৰ আশা বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰিছে । তেওঁলোকে অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এটা উন্নত ভৱিষ্যৎ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই সাহসে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই সংকল্পই সমাজক প্ৰশ্ন কৰিছে— সমাজে সঁচাকৈয়ে দেশৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়িবলৈ ওলোৱা যুৱ প্ৰজন্মৰ কথা শুনিছেনে নাই ? তেওঁ নিজৰ বাৰ্তাটি এইদৰে শেষ কৰে, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা । ভৱিষ্যৎ তেওঁলোকৰে । জয় হিন্দ ।"

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা কমল হাছানৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

জ্যেষ্ঠ অভিনেতা কমল হাছানেও এই সন্দৰ্ভত এটা শক্তিশালী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে, এই সংকটটো ইমান ডাঙৰ হোৱালৈ বাট চাই থকাতকৈ, যেতিয়াই প্ৰথমগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰিছিল, তেতিয়াই দেশে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল । তেওঁ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে— য’ত "শিকাৰ সলনি কেৱল কোচিং, কৌতুহলৰ সলনি মানসিক চিন্তা আৰু মেধাৰ সলনি অপৰাধমূলক কাৰ্যই" ঠাই লৈছে । যেতিয়া দেশৰ সন্তানক উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বেৰিকেড আৰু লাঠীৰে ভেটা দিয়া হয়, তেতিয়া এখন দেশ ব্যৰ্থ হয় । তেওঁ সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকক অনশন উপবাস ভংগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । কাৰণ দেশক ভৱিষ্যতেও তেওঁৰ দৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পোনপটীয়াকৈ সম্বোধন কৰি তেওঁ লিখে, "তোমালোকেই আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ । তোমালোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিলা । এতিয়া দেশে তোমালোকৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত কণ্ঠশিল্পী অৰিজিৎ সিঙৰ সৰৱ ভূমিকা

আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত কৰা জোৰ-জুলুম আৰু লাঠীচালনাক কণ্ঠশিল্পী অৰিজিৎ সিঙে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিয় প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে কয় যে এই ঘটনাবোৰ মানুহে সদায় মনত ৰাখিব । এজন ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰে যে, অৰিজিৎ সিঙৰ এই স্থিতিৰ বাবে তেওঁ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা সন্মান হেৰুৱাই পেলাইছে । অৰিজিৎ সিঙে অতি শান্তভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয় যে, তেওঁ সকলোৰে মতামতক সন্মান কৰে । তেওঁৰ কথাই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিব পাৰে বুলি তেওঁ ক্ষমাও খোজে । ক্ষমা খুজিলেও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত থকা তেওঁৰ স্থিতি কেতিয়াও সলনি নহয় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, যদি কোনোবাই তেওঁৰ কথাত একমত নহয়, তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ ম’বাইল বা প্লেলিষ্টৰ পৰা অৰিজিৎ সিঙৰ গানসমূহ ডিলিট কৰি দিব পাৰে ।

Jantar Mantar CJP Protest: Alia Bhatt, Kamal Haasan, Other Celebrities Rally Behind Students
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষত থিয় দিলে বলীউডৰ তাৰকাসকল (Photo : Instagram)
Jantar Mantar CJP Protest: Alia Bhatt, Kamal Haasan, Other Celebrities Rally Behind Students
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদলৈ কেইবাজনো তাৰকাৰ সমৰ্থন (Photo : Instagram)

ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত মাত মতা আন তাৰকাসকল-

এই আন্দোলনৰ মজিয়াত এতিয়া মনোৰঞ্জন জগতৰ আন কেইবাগৰাকীও তাৰকাৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । অভিনেত্ৰী বাণী কাপুৰে কয় যে এই সমগ্ৰ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ হৃদয় সদায় যুৱ প্ৰজন্মৰ কাষতে আছিল । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহানুভূতি, বুজাবুজি আৰু আন্তৰিকতাৰে শুনাৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব ।

Jantar Mantar CJP Protest: Alia Bhatt, Kamal Haasan, Other Celebrities Rally Behind Students
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত তাৰকা (Photo : Instagram)
Jantar Mantar CJP Protest: Alia Bhatt, Kamal Haasan, Other Celebrities Rally Behind Students
ছাত্ৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন (Photo : Instagram)

অভিনেতা ইমৰাণ খানে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এটা প্ৰতিবাদী সমদলত নিজেই অংশগ্ৰহণ কৰে । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ছায়া কদমে কয় যে, এগৰাকী অভিভাৱক আৰু দেশৰ নাগৰিক হিচাপে যুৱ প্ৰজন্মৰ কাষত থিয় দিয়াটো তেওঁৰ নৈতিক কৰ্তব্য । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ গৌৰৱান্বিত ।

কৌতুক অভিনেতা সময় ৰাইনাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, কিয় এখন ফলপ্ৰসূ আলোচনা বহুত আগতেই অনুষ্ঠিত নহ’ল ? তেওঁ কয় যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেৱল এখন উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু জবাবদিহিতাহে দাবী কৰিছে । তেওঁ আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ শুনা যাব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব । চি.জে.পি. প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অধিক সংখ্যক লোকে এই চৰ্চাত ভাগ লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পক্ষত থিয় দিছে ।

লগতে পঢ়ক : “শিক্ষা হওক দেশৰ নতুন ফেশ্বন”, দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য ছলমান খানৰ!

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক অনশন
কমল হাছানৰ মন্তব্য
ছাত্ৰ আন্দোলন বলীউড সমৰ্থন
ARIJIT SINGH PLAYLIST CONTROVERSY
CELEBS SUPPORT STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.