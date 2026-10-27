'চি আই ডি'-'আহত'ৰ স্ৰষ্টা বি পি সিঙৰ দেহাৱসান
'চি আই ডি' আৰু 'আহত'ৰ স্ৰষ্টা বি পি সিঙে ৭৭ বছৰ বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ৷ কি হৈছিল জ্যেষ্ঠ শিল্পীগৰাকীৰ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 4:09 PM IST
হায়দৰবাদ: জনপ্ৰিয় ক্রাইম শ্ব' 'CID' আৰু 'Aahat'-ৰ সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰবীণ টেলিভিছন প্ৰযোজক, পৰিচালক তথা অভিনেতা বি পি সিঙে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৭৭ বছৰ ।
জানিব পৰা মতে, বি পি সিঙে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে । পৰিচালক অশোক পণ্ডিতে তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰবীণ প্ৰযোজকগৰাকীৰ প্ৰতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা যাচিছে ৷
ইনষ্টাগ্ৰামত অশোকে লিখিছে, "আজি পুৱা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰখ্যাত প্ৰযোজক-নিৰ্দেশক বি পি সিঙৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ শুনি মই অতি দুখ পাইছোঁ ।" ভাৰতীয় টেলিভিছনলৈ বি পি সিঙৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে, সিঙে তৈয়াৰ কৰা ক্রাইম শ্ব’ 'চি আই ডি' আৰু 'আহত' এ সমগ্ৰ দেশৰ দৰ্শকক মুগ্ধ কৰিছিল ।
সিঙৰ সৈতে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি অশোকে আৰু কয় যে ‘ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন পৰিচালক সন্থা’ (ইণ্ডিয়ান ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ডাইৰেক্টৰ্ছ এছ’চিয়েশ্বন, IFTDA)ৰ সভাপতি হিচাপে নিজৰ কাৰ্যকালত তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ সৌভাগ্য হৈছিল ।
এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "এজন অসাধাৰণ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, যিজনে 'চি আই ডি' আৰু 'আহত'ৰ দৰে ক্ৰাইম শ্ব’ৰে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক আকৰ্ষিত কৰিছিল । তেওঁৰ কৰ্মই আজিও প্ৰেৰণা যোগাই আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে ই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব । তেওঁ যেতিয়া IFTDAৰ সভাপতি আছিল, তেতিয়া তেওঁৰ সহযোগী হোৱাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল । তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি আৰু প্ৰিয় বন্ধু আছিল । বিনোদন জগতত তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে তেওঁ চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ৰ প্ৰতি গভীৰ সমৱেদনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । 28 অক্টোবৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব ।"
বি পি সিঙৰ বিষয়ে
বি পি সিং, যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম ব্রিজেন্দ্ৰ পাল সিং ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ এজন পৰিচিত ব্যক্তি । ডেৰাডুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা সিং আছিল ভাৰতীয় টেলিভিছন ধাৰাবাহিক ‘চিআইডি’ (১৯৯৮–২০১৮; ২০২৪–২০২৫)ৰ সৃষ্টিকৰ্তা, পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক ।
ভাৰতৰ দীঘলীয়া টেলিভিছন ছিৰিজসমূহৰ ভিতৰত চি আই ডি অন্যতম আৰু এই ছিৰিজৰ জৰিয়তেই ২০১০ চনত ‘চি আই ডি গেলাণ্ট্ৰি এৱাৰ্ডছ’ (CID Gallantry Awards) আৰম্ভ কৰা হৈছিল । তেওঁ মাজে মাজে এই ধাৰাবাহিকখনত ডিচিপি ছমশ্বেৰ সিঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছিল ।
২০০৪ চনৰ ৮ অক্টোবৰত ‘চি.আই.ডি.’ৰ ষষ্ঠ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ‘দ্য ইনহেৰিটেন্স’ (বা ‘চি.আই.ডি. ১১১’) শীৰ্ষক এটা বিশেষ খণ্ড ১১১ মিনিট (এঘণ্টা ৫১ মিনিট) ধৰি অবিৰতভাৱে শ্বুট কৰা হৈছিল ।
এই কৃতিত্বৰ বাবে অনুষ্ঠানটোৱে 'লিম্কা বুক অফ ৰেকৰ্ডছ' আৰু 'গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ'ত "টেলিভিছন শ্ব’ত সৰ্বোচ্চ অবিৰত শ্বুট" (longest continual shot)ৰ ৰেকৰ্ড অৰ্জন কৰে । তেওঁ ২০১০ চনত ভাৰতৰ প্ৰথম মৌন কমেডী শ্ব’ 'গুটুৰ গু' (Gutur Gu) লৈ আহিছিল ।
তাৰোপৰি তেওঁ 'হম নে লি হে - শপত' নামৰ এটা ক্ৰাইম শ্ব’ আৰম্ভ কৰিছিল, যি আৰক্ষী পৰিদৰ্শক আৰু এজন সমাজকৰ্মীক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । শ্ব’টোৱে ভাল টিআৰপি অৰ্জন কৰিছিল আৰু ই আছিল বি পি সিঙৰ দ্বিতীয়টো ক্ৰাইম শ্ব’ । আনফালে, তেওঁ ২০১২ চনত ছৈইফ আলী খানে অভিনয় কৰা 'এজেণ্ট বিনোদ' ছবিখনত 'RAW'ৰ মুখ্যকৰ্মী হাছান নৱাজৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত নিপন গোস্বামীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ