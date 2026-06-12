ETV Bharat / entertainment

এথেন্স মাৰাথন ফিল্ম এৱাৰ্ডছত জিলিকিল অসমৰ ‘চিমি’, লাভ কৰিলে সন্মানীয় বঁটা

বিশ্বমঞ্চত অসমৰ এনিমেটেড ছবি ‘চিমি’ৰ জয়যাত্ৰা ৷

"Chyimi" receives honourable mention at Athens Marathon Film Awards
ড° পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ এনিমেটেড ছবি চিমি (Photo : ANI)
author img

By ANI

Published : June 12, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ‘চিমি’ নামৰ এনিমেটেড চুটি ছবিখনে এথেন্স মাৰাথন ফিল্ম এৱাৰ্ডছত সন্মানীয় উল্লেখ লাভ কৰিছে । ডঃ পাৰ্থসাৰথি মহন্তই ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰা এই জনপ্ৰিয় চুটি ছবিখনে 'শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি' শাখাত এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইতিপূৰ্বেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৰ লাভ কৰা ‘চিমি’ৰ সফল যাত্ৰাত এই বঁটাক এক নতুন সংযোজন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ছবিখনে বিশ্বজুৰি বহুতো প্ৰশংসা বুটলিছে ।

এই এনিমেটেড চুটি ছবিখনে পূৰ্বতেও জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু নিউয়ৰ্ক চুটি এনিমেশ্বন মহোৎসৱত 'শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি'ৰ বঁটা বুটলিছিল । অসমৰ এই অনন্য সৃষ্টিয়ে এনেদৰে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বঁটাসমূহে ছবিখনলৈ বিশ্বজোৰা স্বীকৃতি আৰু সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে ।

বিশ্ব জয় কৰিছে অসমৰ চুটি ছবি চিমিয়ে (Photo : ETV Bharat Assam)

‘চিমি’ হৈছে এটা আকৰ্ষণীয় কাহিনী, আৱেগ আৰু শৈল্পিক কল্পনাৰ সংমিশ্ৰণেৰে নিৰ্মিত এখন অনন্য এনিমেটেড চুটি ছবি । গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ডঃ পাৰ্থসাৰথি মহন্তই এই ছবিখনৰ পৰিকল্পনা, ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰিছে । ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিসীমাৰ উৰ্ধলৈ গৈ গভীৰ মানৱীয় অনুভূতিৰ কাহিনী প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনিমেশ্বন যে এক শক্তিশালী মাধ্যম, সেই কথা এই ছবিখনে সুন্দৰকৈ প্ৰমাণ কৰিছে ।

এই ছবিখন মিনা মহন্ত আৰু ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাই প্ৰযোজনা কৰিছে, যাৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবেই এই সৃষ্টিশীল পৰিকল্পনাটোৱে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰৰ ৰূপ পালে । এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত ডঃ মহন্তই দৰ্শক, জুৰীৰ সদস্যসকল আৰু ছবিখনৰ সৈতে জড়িত সমগ্ৰ দলটোলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এনে সন্মানে এই অঞ্চলটোৰ পৰা ওলোৱা অৰ্থপূৰ্ণ কাহিনীসমূহৰ প্ৰতি বিশ্বজুৰি বাঢ়ি অহা আদৰক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক কলাত্মক প্ৰকাশৰ নতুন মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহত ‘চিমি’ৰ এই ধাৰাবাহিক সফলতা কেৱল ইয়াৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ অসমৰ সৃষ্টিশীল সমাজখনৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।

এই সফলতাই প্ৰমাণ কৰে যে মৌলিকতা, সত্যতা আৰু কলাত্মক উৎকৃষ্টতাৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক প্ৰতিভাই বিশ্ব মঞ্চত প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰাৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে । চিমিয়ে অসমৰ কণ্ঠ, কল্পনা আৰু কাহিনী কথনৰ শৈলীক লগত লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহৰ মজিয়াত নিজৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ী যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ চিনেমাৰ ৰূপত ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’

TAGGED:

এথেন্স মাৰাথন ফিল্ম এৱাৰ্ডছ
ড° পাৰ্থসাৰথি মহন্ত
অসমৰ এনিমেটেড ছবি
মিনা মহন্ত আৰু ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা
CHYIMI SHORT FILM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.