এইজন কৰিঅ’গ্ৰাফাৰৰ পৰা ‘গ’ল্ডেন হাৰ্ট বয়’ টেগ পালে ছলমানে

নৃত্য পৰিচালক চিন্নী প্ৰকাশে ছলমানক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁ এজন অতি সহায়কাৰী ব্যক্তি ৷

SALMAN KHAN CHINNI PRAKASH
ছলমান খান (Photo : ANI)
Published : November 6, 2025 at 5:01 PM IST

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ অন্যতম ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খান, যি নিজৰ বিশাল হৃদয়ৰ বাবে পৰিচিত । তেওঁ যিমান পাৰে মানুহক সহায় কৰে । শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ প্ৰবীণ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ চিন্নী প্ৰকাশে ছলমানক অতি সহায়কাৰী ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰি প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে ছলমান খানে এবাৰ তেওঁক আৰ্থিক প্ৰয়োজনত কাম বিচাৰি দিছিল ।

শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত নৃত্য পৰিচালক চিন্নী প্ৰকাশে কয়, "মই ছলমান খানৰ সৈতে কেইবাখনো ছবিত কাম কৰিছো, তেওঁৰ দ্বিতীয়খন ছবিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি । গোবিন্দাৰ পিছত মই ছলমানৰ সৈতেই সৰ্বাধিক ছবি কৰিছো । মোৰ বাবে তেওঁ এজন 'গ’ল্ডেন হাৰ্ট বয়' । হয়, তেওঁৰ নিজৰ এটা ষ্টাইল আছে, কিন্তু তেওঁ বহুত ভাল মানুহ ৷ যদি তেওঁৰ ডান্স ষ্টেপ পছন্দ নহয়, তেন্তে আপুনি সেইটো সলনি কৰিব লাগিব ৷”

চিন্নী প্ৰকাশে আৰু কয়, “কিন্তু মোৰ বাবে ছলমান এজন ‘ত্ৰাণকৰ্তা’ ৷ যেতিয়াই মোৰ হাতত কাম নাছিল, তেতিয়া মই তেওঁক মেছেজ কৰিছিলোঁ- ‘ছলমান, মোক কাম লাগে আৰু তেওঁ তৎক্ষণাত কামৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ মোৰ এতিয়াও মনত আছে, মই থাইলেণ্ডত দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবি এখনৰ শ্বুটিং কৰি আছিলো আৰু মই তেওঁক সেই বাৰ্তাটো পঠিয়াইছিলো আৰু তাৰ পিছত শ্বুটিঙৰ কামত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছিলো যে মই এই বিষয়ে পাহৰি গৈছিলো ।”

ছলমান খানলৈ মেছেজ পঠোৱাৰ পিছত চিন্নী প্ৰকাশলৈ ছলমানৰ ফোন আহিছিল, তেওঁক চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । তেওঁ ক’লে, “ছলমানৰ পৰা ফোন আহিল যে- তৎক্ষণাত আহক, কাইলৈৰ পৰা আপুনি বিগ বছ পৰিচালনা কৰিব, সেই সময়ত শ্ব’টো আৰম্ভ হৈছিল ৷ তেওঁ ক’লে- ‘কাইলৈৰ পৰা আপুনি পৰিচালক, ঘূৰি আহক’ । বৰ বেছি চিন্তা কৰা মানুহ নহয়, বিশাল হৃদয়ৰ মানুহ, আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত ছলমানৰ দৰে কোনো নাই ।”

চিন্নীয়ে আৰু কয়, “যদি কাৰোবাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, ছলমানে প্ৰথমে হাত আগবঢ়ায়, অন্ততঃ মোৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এনেকুৱাই হৈ আহিছে ৷ ছলমান এজন সহায়কাৰী ব্যক্তি ৷ যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা আছে, কাম নাই বা টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে তেওঁ সদায় আপোনাৰ কাষত থিয় দিব ৷ এইজনেই মই জনা ছলমান, মোৰ বাবে তেওঁ এজন ‘ত্ৰাণকৰ্তা’, আনৰ বাবে তেওঁ কি মই নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ দ্বিতীয়খন ছবিৰ পৰাই তেওঁক, তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ ভাতৃসকলক চিনি পাওঁ ।”

তেওঁ সামৰণি মাৰি কয়, "তেওঁ মোৰ বাবে ভগৱানৰ দৰে । তেওঁ মোক পৰিচালনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যিটো মই লোৱা নাছিলো, কিন্তু কথাটো সেইটো নহয় ৷ আজিও তেওঁ মোক পৰিচালনাৰ বাবে মাতে, যদিও ছবিৰ পৰিচালকক লৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ যায় । তেওঁ সঁচাকৈয়ে ভগৱানে পঠোৱা মানুহ । সকলোৰে হৃদয় তেওঁৰ সমান ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে । মই আনৰ বিষয়ে নাজানো ।”

কৰ্মক্ষেত্ৰত ছলমান খানৰ ছবিৰ এক শক্তিশালী তালিকা আছে ৷ বহু চৰ্চিত আগন্তুক যুদ্ধ নাটক বেটল অফ গালৱানত তেওঁ চিত্ৰাংগদাৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে ৷ প্ৰথম লুক প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছৰে পৰা দৰ্শকৰ মাজত কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰিছে ছবিখনে ।

লগতে পঢ়ক : জাতিৰ দুই নক্ষত্ৰৰ সমস্ত গীত ইংৰাজী-হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিব সাহিত্য সভাই

