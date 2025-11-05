যুৱ পৰিচালক চিন্ময় বাৰ্মা পৰিচালিত ‘খিৰিকী’এ আনিছে ইটোৰ পাছত সিটো সন্মান

যুৱ পৰিচালক চিন্ময় বাৰ্মা পৰিচালিত ‘খিৰিকী’এ আনিছে ইটোৰ পাছত সিটো সন্মান
নাৰীৰ আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা চুটি ছবি ‘খিৰিকী’ সমাদৃত হৈছে দেশে-বিদেশে ৷ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে মুক্তি দিয়া হৈছিল ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ ৷
হায়দৰাবাদ: ছবি নিৰ্মাণৰ প্ৰতি দুৰ্বাৰ হেঁপাহ থকা যুৱ প্ৰজন্মৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক চিন্ময় বাৰ্মাৰ ছবি ‘খিৰিকী’য়ে কঢ়িয়াই আনিছে কেবাটাও সন্মান ৷ দেশৰ লগতে বিদেশৰ মঞ্চতো সমাদৃত হৈছে খিৰিকী ৷
এখন নাৰীকেন্দ্ৰিক চুটি ছবি ‘খিৰিকী’ ৷ দৰ্শকে ইয়াত নাৰীৰ আভ্যন্তৰীণ সৌন্দৰ্যৰ বিৱৰণ পাব ৷ মন কৰিবলগীয়া যে এই ছবিখনত কোনো সংলাপ নাই ৷ কলা আৰু ড্ৰামাৰ জৰিয়তে এটা কবিতাৰ মাজেৰে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷
প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়েই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ চকুত বেলেগ ধৰণে ধৰা দিয়ে ৷ কোনোবাই হয়তো ঈৰ্ষাৰে চাই, কোনোবাই আকৌ প্ৰেম বা অন্যধৰণেও চাই । এগৰাকী নাৰীৰ সামগ্ৰিক সৌন্দৰ্য আৰু তাক চাব বিচৰাজনৰ অনুভূতিখিনি বাখ্যা কৰা হৈছে চুটি ছবিখনত ।
শেহতীয়াকৈ বাৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছে খিৰিকী ছবিখনে কি কি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে-
- সীত্তন্নাভাছালৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰীক্ষামূলক ছবি
- আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৫
- জুৰী প্ৰশংসা বঁটা, দুৰ্গাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৫
- দুৰ্গাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ২০২৫ত শ্ৰেষ্ঠ ছবি, শ্ৰেষ্ঠ কনচেপ্ট, শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ অভিনেতাৰ বাবে মনোনীত
- পঞ্চম কেৰেলা চুটি ছবি মহোৎসৱ ২০২৫ত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচন
- লিফ্ট অফ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অধিৱেশনত অফিচিয়েল নিৰ্বাচন, ছিজন ২
- ২০২৫ চনৰ ষষ্ঠ আলিবাগ চুটি ছবি মহোৎসৱলৈ আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচন
- ২০২৫ চনৰ চতুৰ্থ পশ্চিম বংগ চুটি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচন
- ২০২৫ চনৰ দ্বাদশ গোৱা চুটি ছবি মহোৎসৱলৈ আনুষ্ঠানিক নিৰ্বাচন
বাৰ্মাই ‘নৰকাসুৰ’, ‘যখিনী’, ‘অহল্যা’, ‘তেজৰ টুকুৰা’, ‘ঘোঁৰা পাক’ আদিকে ধৰি কেইবাখনো চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি তেওঁৰ দক্ষতা আৰু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাক ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰিচালকগৰাকীৰ কাহিনীসমূহত সাধাৰণতে ভৌতিকধৰ্মী বিষয়বস্তুৱে স্থান পোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।
ৰাইজৰ মুখৰ ভাৱ-ভংগীৰ জৰিয়তে বহিঃপ্ৰকাশ হ'বলগীয়া চুটি ছবিখনৰ কাহিনী কৰণ কুমাৰ দাসৰ । আনহাতে চিন্ময় বাৰ্মা, নয়ন সোণোৱাল, দ্বীপজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু ধ্ৰুপদ জ্যোতি দাসৰ প্ৰযোজনাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চুটি ছবিখন ।
ছবিখনত অভিনয় কৰিছে জুমন ডেকা আৰু কৰণ কুমাৰ দাসে । দৃশ্যগ্ৰহণ নিৰ্দেশনা কৰিছে মনোজ বনিয়াই l সহঃ দৃশ্যগ্ৰহণকাৰী হিচাপে আছে অনুভৱ ডেকা আৰু কামৰান হুছেইন । সম্পাদনা কৰিছে ক্ৰমে উপম মাপু, দ্বীপ বৰা আৰু সীমান্ত ডেকাই । নেপথ্য সংগীত বিদ্যুৎ বিকাশ বৰুৱাৰ ।
