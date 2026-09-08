ETV Bharat / entertainment

যোৰহাটত মঞ্চস্থ শিশুনাট 'আৰ্তনাদ গিবনৰ গানবোৰ হেঁপাহৰ'

গিবন অভয়াৰণ্যৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সাধাৰণ ৰাইজক অৱগত কৰোৱাৰ মানসেৰে যোৰহাটত লোৱা হয় এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৷

children perform aartonaad gibbonor gaanbur hepahor play in jorhat to aware people about current situation of Gibbon Sanctuary
এদল শিশুৱে জিনিলে দৰ্শকৰ হৃদয় (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 11:25 AM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমৰ গৌৰৱ মৰিয়নীৰ সমীপৰ হোলোঙাপাৰৰ গিবন অভয়াৰণ্য ৷ এই গিবনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাটোৰ বিষয়ে ৰাইজক জনাবলৈ বা গিবনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ চলাবলৈ অলপতে যোৰহাটৰ নিবন্ধন ফাউণ্ডেশ্বনৰ উদ্যোগত আৰু অ'এন জি চি যোৰহাট কৰ্প'ৰেট বিভাগৰ সহযোগত মঞ্চস্থ কৰা হয় এখন আটকধুনীয়া শিশুনাট ৷ বৰিগাঁও ধৰ্ম সন্মিলনীৰ শতবৰ্ষ উপলক্ষে এই শিশুনাটখন পৰিৱেশন কৰা হয় ৷

উল্লেখ্য যে, অলপতে যোৰহাটত নিবন্ধন ফাউণ্ডেশ্বনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ডেৰমাহজোৰা এখন শিশুনাট কৰ্মশালা ৷ সেই কৰ্মশালাত শিশুসকলক অভিনয়ৰ আদিপাঠ শিকাইছিল অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু নাট-চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকে ৷

মঞ্চস্থ কৰা হয় এখন আটকধুনীয়া শিশুনাট (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকৰ মাজত আছিল অভিনেতা ৰাজীৱ গোস্বামী, অভিনেত্ৰী মণিষা ৰাগিনী, ছবি পৰিচালক ৰূপক গগৈ, নাট্যশিল্পী তথা পৰিচালক অনুপম শৰ্মা, শিল্পী দেৱব্ৰত মহন্ত আৰু শুভাংগিনী শ্ৰাৱণী ৷ সেই কৰ্মশালাত ভাগ লোৱা শিশুশিল্পীসকলক লৈয়েই মঞ্চস্থ কৰা হয় 'আৰ্তনাদ গিবনৰ গানবোৰ হেঁপাহৰ' শীৰ্ষক শিশুনাটখন ৷

নাটখনৰ ৰচনা মিতালী বৰঠাকুৰৰ ৷ পৰিচালনা আছিল বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী অনুপম শৰ্মাৰ ৷ প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা, সংৰক্ষণ কৰাৰ এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে এই মনোগ্ৰাহী শিশুনাটখনে ৷

children perform aartonaad gibbonor gaanbur hepahor play in jorhat to aware people about current situation of Gibbon Sanctuary
শিশুনাট 'আৰ্তনাদ গিবনৰ গানবোৰ হেঁপাহৰ' (Photo : ETV Bharat Assam)

নাটখনত অভিনয় কৰা কণ কণ শিশুসকল আছিল ক্ৰমে সাক্ষী হাজৰিকা, কৃষ্ণানু কৌশিক শইকীয়া, আয়ুষ্মান শৰ্মা, শিখামণি দত্ত, মনোৰম বৰা, ঈশানী দাস, মৃদুপৱন বৰা, শুভাংগিনী দাস, ধ্যাৰা দৃশা খাৰঘৰীয়া, প্ৰিঞ্চি গগৈ, গীতিশা শইকীয়া, প্ৰত্যাশা বৰদলৈ, আয়ুষ্মান দাস, হৰিপ্ৰিয়া দাস, জ্যোতিৰঞ্জন বৰা, ৰূপাঞ্জল বৰা, গৌৰাংগী দাস, বৰ্ণালী বৰা, দেবাঞ্চ শ্ৰাৱণী, প্ৰংগন বৰা, অনুজপ্ৰীত বৰুৱা, গীতাশ্ৰী ভৰালী, প্ৰিয়াঞ্চু দাস আৰু হিতুৎজল শৰ্মা ৷

শুভাংগিনী শ্ৰাৱণীয়ে নৃত্য পৰিচালনা কৰা শিশুনাটখনৰ সংগীত পৰিচালনাত আছিল অৰূপজ্যোতি শইকীয়া ৷ সংগীত সংযোজন আছিল প্ৰঞ্জিত বৰা আৰু মৃন্ময়ী দত্তৰ ৷ সাজসজ্জা আৰু মঞ্চসজ্জা আছিল মৃদুল বৰাৰ ৷ সংগীত ব্যৱস্থাপনাত সহায় কৰে অজিষ্ণু গৌতম, নীতিশ শ্ৰাৱণী আৰু প্ৰিয়ানুজ বৈৰাগীয়ে ৷ নাটখনৰ পোহৰ ব্যৱস্থাপনা আছিল ৰাজীৱ বৰাৰ ৷

লগতে পঢ়ক : নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত

Last Updated : September 8, 2026 at 11:59 AM IST

TAGGED:

আৰ্তনাদ গিবনৰ গানবোৰ হেঁপাহৰ
যোৰহাটত শিশুনাট মঞ্চস্থ
গিবন অভয়াৰণ্যৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি
CHILDREN PLAY JORHAT
AARTONAAD GIBBONOR GAANBUR HEPAHOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.