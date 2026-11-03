শংকৰী ভাওনাত সীতাৰ চৰিত্ৰত জিন্নাত আফ্ৰিন খান
জাতি-ধৰ্মৰ নামত এচামে বিভেদ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ মাজতে বিশ্বনাথৰ পৰা আহিল এটি শক্তিশালী সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 5:07 PM IST
বিশ্বনাথ : যিটো সময়ত ৰাজ্যত জাতি-ধৰ্মৰ নামত একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেনে সময়তে বিশ্বনাথৰ বামগাঁৱৰ পৰা আহিল একতা আৰু সমন্বয়ৰ এক ব্যতিক্ৰমী বাৰ্তা । অসমীয়াৰ গৌৰৱ ভাওনাত ভাও লৈছে এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ শিশুশিল্পীয়ে ৷
প্ৰগতি মহিলা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত আৰু বামগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ‘আমি পোহৰ বিচাৰি যাওঁ’ৰ ৩১ সংখ্যক অধিৱেশন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এই অধিৱেশন উপলক্ষে বামগাঁও বৰনামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা ৷ শিশুসকলে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ‘সীতা হৰণ বালী বধ’ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে । নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভাওনাই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰে শিশুসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা দুৰ্দান্ত অভিনয়ে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি তোলে ।
কিন্তু এই ভাওনাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু গৌৰৱময় ক্ষণ আছিল দ্বিতীয় নিশা । দ্বিতীয় নিশা দেৱী সীতাৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে কণমানি শিল্পী জিন্নাত আফ্ৰিন খানে । এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কণমানি ছোৱালীয়ে বৰনামঘৰৰ পবিত্ৰ মঞ্চত সীতাৰ ভাও লৈ গুৰুজনাৰ সেই বৰঅসমৰ সপোনকেই বাস্তৱত প্ৰতিফলিত কৰিলে, য'ত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্মৰ কোনো ভেদাভেদ নাই ।
জিন্নাতৰ এই অভিনয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে শংকৰী সংস্কৃতি হৈছে সকলোকে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰখা এক পবিত্ৰ শক্তি । বামগাঁওবাসী ৰাইজ আৰু প্ৰগতি মইনা পাৰিজাতৰ এই মহৎ পদক্ষেপক এতিয়া সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । সঁচাকৈয়ে, বামগাঁৱৰ এই শিশু ভাওনাই দেশবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে এক শক্তিশালী সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ।
লগতে পঢ়ক : অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ