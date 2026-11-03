ETV Bharat / entertainment

শংকৰী ভাওনাত সীতাৰ চৰিত্ৰত জিন্নাত আফ্ৰিন খান

জাতি-ধৰ্মৰ নামত এচামে বিভেদ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ মাজতে বিশ্বনাথৰ পৰা আহিল এটি শক্তিশালী সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ৷

child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
শিশুশিল্পী জিন্নাত আফ্ৰিন খান (Photo ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : যিটো সময়ত ৰাজ্যত জাতি-ধৰ্মৰ নামত একাংশ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেনে সময়তে বিশ্বনাথৰ বামগাঁৱৰ পৰা আহিল একতা আৰু সমন্বয়ৰ এক ব্যতিক্ৰমী বাৰ্তা । অসমীয়াৰ গৌৰৱ ভাওনাত ভাও লৈছে এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ শিশুশিল্পীয়ে ৷

প্ৰগতি মহিলা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত আৰু বামগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ‘আমি পোহৰ বিচাৰি যাওঁ’ৰ ৩১ সংখ্যক অধিৱেশন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ এই অধিৱেশন উপলক্ষে বামগাঁও বৰনামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা ৷ শিশুসকলে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ‘সীতা হৰণ বালী বধ’ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে । নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ভাওনাই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰাৰে শিশুসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা দুৰ্দান্ত অভিনয়ে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰি তোলে ।

সীতা হৰণ বালী বধ ভাওনাৰ কিছু দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
সীতাৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় শিল্পী জিন্নাত আফ্ৰিন খানৰ (ETV Bharat Assam)
child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
বামগাঁও বৰনামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা (ETV Bharat Assam)
child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
সীতাৰ ভাৱত জিন্নাত আফ্ৰিন খান (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এই ভাওনাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু গৌৰৱময় ক্ষণ আছিল দ্বিতীয় নিশা । দ্বিতীয় নিশা দেৱী সীতাৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে কণমানি শিল্পী জিন্নাত আফ্ৰিন খানে । এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কণমানি ছোৱালীয়ে বৰনামঘৰৰ পবিত্ৰ মঞ্চত সীতাৰ ভাও লৈ গুৰুজনাৰ সেই বৰঅসমৰ সপোনকেই বাস্তৱত প্ৰতিফলিত কৰিলে, য'ত জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্মৰ কোনো ভেদাভেদ নাই ।

child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জিন্নাত আফ্ৰিন খানে (ETV Bharat Assam)

জিন্নাতৰ এই অভিনয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে শংকৰী সংস্কৃতি হৈছে সকলোকে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰখা এক পবিত্ৰ শক্তি । বামগাঁওবাসী ৰাইজ আৰু প্ৰগতি মইনা পাৰিজাতৰ এই মহৎ পদক্ষেপক এতিয়া সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । সঁচাকৈয়ে, বামগাঁৱৰ এই শিশু ভাওনাই দেশবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে এক শক্তিশালী সমন্বয়ৰ বাৰ্তা ।

child artist Jinnat Afrin Khan plays maa sita in Sita Haran Bali Badha Bhaona
ভাওনাত ভাও লৈছে এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ শিল্পীয়ে (Photo ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ

TAGGED:

জিন্নাত আফ্ৰিন খানৰ সীতাৰ চৰিত্ৰ
শংকৰী ভাওনাত মুছলমান শিল্পী
সমন্বয়ৰ বাৰ্তা
JINNAT AFRIN KHAN PLAYS MAA SITA
SITA HARAN BALI BADHA BHAONA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.