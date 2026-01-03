ETV Bharat / entertainment

প্ৰতিবাৰেই চানডুবি মহোৎসৱৰ বাকৰিত ভৰি থৈছিল জুবিন গাৰ্গে

পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰাই পাঁচ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলি আছে চানডুবি উৎসৱ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে উজ্জ্বলি উঠিছে চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি ।

chandubi festival 2026 begins from 1st january actress Asha Bordoloi remembers zubeen garg
চানডুবি উৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
January 3, 2026

মিৰ্জা : দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত চিৰ সেউজীয়া আৱেশেৰে উজ্জ্বলি থকা মনোৰম চানডুবিৰ পাৰত পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ চানডুবি উৎসৱ ২০২৬ । যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি সেউজীয়াৰ মাজেৰে চানডুবিত উপস্থিত হৈ সকলোৱে লৈছে অনন্য সোৱাদ । ৰাভা জনজাতীয় কৃষ্টি সমাহাৰেৰে উজ্জ্বলি আছে চানডুবিৰ বাকৰি ।

ইংৰাজী বৰ্ষ ২০২৬ ৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই চলি আছে চানডুবি উৎসৱ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে উজ্জ্বলি উঠিছে চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি । প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো ৰজাঘৰীয়াৰ অৱহেলাৰ বাবে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি উঠা নাই চানডুবি ৷

চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি (ETV Bharat Assam)

লগতে ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী লোকসকলে আজিকোপতি উন্নয়নৰ মুখ দেখা পোৱা নাই । সেয়েহে চৰকাৰৰ লৈ বাট নাচাই সংকটৰ গৰাহত পৰা চানডুবিৰ প্ৰতি সজাগতা আৰু সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যেৰে এনেদৰেই চানডুবিৰ বাকৰিত ১৫ বছৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকে মিলি আৰম্ভ কৰিছিল চানডুবি উৎসৱৰ ।

এইবেলিও সকলোৱে মিলি-জুলি ১৬ সংখ্যক চানডুবি উৎসৱ উদযাপন কৰে । থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ যেনে - পোৰা মাছ, পোৰা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনজাতীয় খাদ্য তথা সাজপাৰৰ সমাহাৰ ঘটিছে, লগতে ঘটিছে জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ।

নতুন বৰ্ষটিত আপুনিও এবাৰ চানডুবিলৈ আহি ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে আমেজ ল’ব পাৰিব চানডুবি উৎসৱৰ । য'ত নৌকা বিহাৰৰ পৰা টঙীঘৰ আৰোহণলৈকে সুবিধা আছে । প্ৰতিটো দিনতে সমাগম ঘটিছে হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে উজ্জ্বলি উঠিছে চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰি ।

প্ৰথম দিনা পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, পলাশবাৰীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া অংকিতা শৰ্মা, ৰাভা হাছঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা, উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী ৰমাকান্ত ৰাভা, অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ, ৰাতুল গোস্বামী, মায়াৰাম দাস, বিপুল শৰ্মা, সুকুমাৰ মেধি, ভূবিন ৰাভা আদিকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈয়ে মহোৎসৱত উপস্থিত হৈ মনত পেলাই অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ৷ ঈশ্বৰপুত্ৰ য’তেই আছে কুশলে আছে বুলি কৈ তেওঁ মন্তব্য কৰে যে সকলোৱে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগিব আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাবই ৷

এই চানডুবি উৎসৱৰ বাকৰিতে উন্মোচন কৰা হয় কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকাৰ-প্ৰৱন্ধকাৰ- গীতিকাৰ কিশোৰ কুমাৰ কলিতাৰ উপন্যাস ‘কথকতা’ ৷ দক্ষিণ কামৰূপৰ নৈপৰীয়া দখলা গাঁৱত জন্ম লাভ কৰা কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকাৰ, প্ৰৱন্ধকাৰ, গীতিকাৰ কিশোৰ কুমাৰ কলিতাই অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতখনত নিজকে সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ পিতৃ স্বৰ্গীয় ললিত চন্দ্ৰ কলিতা আৰু মাতৃ পুতলি কলিতাৰ তৃতীয় সন্তান কিশোৰ কুমাৰ কলিতাই নৈপৰীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হৈ প্ৰতিদিনেই জীৱনটোক একপ্ৰকাৰ উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি সাহিত্য চৰ্চা কৰি অহা কিশোৰ কুমাৰ কলিতাই অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ কেবাখনো গ্ৰন্থ উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁ ৰচনা কৰা পাঁচখন উপন্যাস হৈছে ক্ৰমে- কালধুমুহা, কৃষ্ণচূড়াৰ ৰং, কল্লোলিনীৰ কল্লোল, কেচাসোণ আৰু কাদম্বৰী ৷ মনোৰম চানডুবিৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নেৰে ইতিহাস সামৰি ৰচনা কৰা ‘কেচাসোণ’ উপন্যাসৰ বাবে তেওঁক অসম সাহিত্য সভাই ২০০৪ বৰ্ষত ছিপাঝাৰ অধিৱেশনত ‘গিৰিধৰ শৰ্মা বঁটা’ আগবঢ়াইছিল ৷

কিশোৰ কুমাৰ কলিতাৰ কবিতা পুথি কেইখন হ’ল ক্ৰমে- ‘কবিতা নুবুজা ছোৱালীজনী’, ‘কবিতা এটাৰ দৰেই হ’ব বহাগ’ আৰু হৃদয়ৰ অনন্যা [যুটীয়া] ৷ তেওঁৰ একমাত্ৰ প্ৰৱন্ধ সংকলন ‘কুকি’ ৷

