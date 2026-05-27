ETV Bharat / entertainment

'চক দে ! ইণ্ডিয়া'ৰ অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি

চিৰবিদায় ল’লে 'চক দে ! ইণ্ডিয়া'ৰ অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাই, শোকস্তব্ধ মনোৰঞ্জন জগত ৷

Chak De! India Actor Ramakant Daayama Passes Away
অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 10:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চক দে! ইণ্ডিয়া বোলছবিৰ জৰিয়তে পৰিচিত প্ৰবীণ অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাই ২৬ মে’ মঙলবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তেওঁৰ মৃত্যুত চলচ্চিত্ৰ জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । অভিনেত্ৰী শুভাংগী লাটকাৰ আৰু চিনে এণ্ড টিভি আৰ্টিষ্টছ এছ’চিয়েশ্বনৰ (চিআইএনটিএএ) লগতে উদ্যোগটোৰ লগ জড়িত বহু লোকে অভিনেতাজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷

প্ৰয়াত অভিনেতা ৰমাকান্ত দয়ামাৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা অভিনেত্ৰী শুভাংগী লাটকাৰে সামাজিক মাধ্যমত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছে । এই পোষ্টটোৰ সৈতে তেওঁ এটা স্পৰ্শকাতৰ ভিডিঅ’ও শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীক বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এক অনুষ্ঠানত আনন্দ কৰি থকা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত ৰমাকান্ত দয়ামাই গান গাই, নাচি, হাঁহি-ধেমালি কৰি প্ৰতিটো পল উলাহেৰে জীয়াই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি শুভাংগীয়ে লিখিছে, "আজি আমি এজন অতি মৰমীয়াল আৰু পৱিত্ৰ আত্মাক হেৰুৱালোঁ... মোৰ মুখৰ ভাষা নোহোৱা হৈ পৰিছে । ৰমাকান্ত দয়ামা কেৱল মোৰ এজন প্ৰিয় বন্ধু বা পাৰিবাৰিক বন্ধুই নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ এনে এজন ব্যক্তি আছিল যাক মই অন্তৰৰ পৰা সন্মান আৰু প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ । তেওঁ জীৱনশক্তি, মৰম আৰু প্ৰেৰণাৰে ভৰপূৰ আছিল । জীৱনৰ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো কেনেকৈ আনন্দত থাকিব লাগে, তেওঁ তাক ভালদৰে জানিছিল । তেওঁ এজন পাকৈত নৃত্যশিল্পী, সুমধুৰ গায়ক, এজন দক্ষ অভিনেতা আৰু মোৰ বাবে এজন জ্ঞানী উপদেষ্টা আছিল—যাৰ প্ৰতিটো কথাই গভীৰ অৰ্থ বহন কৰিছিল ।"

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰমাকান্ত দয়ামাৰ অসুস্থতাৰ সময়ৰ মানসিক শক্তি আৰু সাহসৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "তেওঁ দেখাত হয়তো সৰু আছিল, কিন্তু মই জনা আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু সাহসী ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত তেওঁ এজন আছিল ।" শুভাংগীয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে বহু বছৰৰ মূৰত তেওঁলোকে পুনৰ একেলগে কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোকৰ সেই আধৰুৱা পৰিকল্পনাক সুঁৱৰি তেওঁ লিখিছে, "আমাৰ বহুতো পৰিকল্পনা আধৰুৱা হৈ ৰ’ল । বহু বছৰৰ পিছত মই তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সঁচাকৈয়ে আশা কৰিছিলোঁ । আমি একেলগে এখন ধুনীয়া হিন্দী নাটক কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ । মই যেতিয়া তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, তেওঁ হাঁহি মাৰি কৈছিল, 'মই সোনকালে সুস্থ হৈ লওঁ ।' আনকি আমি মঞ্চত নিৰ্বাচিত কিছুমান ধুনীয়া কবিতা একেলগে আবৃত্তি কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । সেই সপোনটোও এতিয়া আধৰুৱা হৈয়েই ৰ’ল..."

প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৱে সৃষ্টি কৰা শূন্যতাক প্ৰকাশ কৰি শুভাংগীয়ে লিখিছে, "কিছুমান ঘটনাই এনে এক মৌনতা দি থৈ যায়, যাক শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । আজিৰ দিনটোও তেনে এক দিন যেন লাগিছে । আপোনাৰ অভাৱ সদায় গভীৰভাৱে অনুভৱ হ’ব, ৰমাকান্ত জী । আপোনাৰ মৰম, সাহস, কলা আৰু পৱিত্ৰ আত্মা আমাৰ হৃদয়ত সদায় জীৱন্ত হৈ থাকিব । আপোনাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ ।"

আনহাতে, চিনে এণ্ড টিভি আৰ্টিষ্টছ এছ’চিয়েশ্বনেও সামাজিক মাধ্যমত এটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি যোগে অভিনেতাগৰাকীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰে । সংগঠনটোৱে তেওঁক এজন সন্মানীয় প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে স্মৰণ কৰে আৰু শিল্পী সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "অত্যন্ত দুখেৰে চিনে এণ্ড টিভি আৰ্টিষ্টছ এছ’চিয়েশ্বনে আমাৰ ভাতৃ তথা সন্মানীয় প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সমিতিৰ সদস্য শ্ৰী ৰমাকান্ত দয়ামাৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।" ইয়াত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "শিল্পী সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ উচৰ্গা, জ্ঞান আৰু অৱদান সদায় গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰা হ’ব । তেওঁ সততা, মৰম আৰু সেৱাৰ এক এনে কৃতিত্ব এৰি থৈ গৈছে, যিয়ে উদ্যোগটোৰ অগণন লোকৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিছিল ।"

উল্লেখ্য যে, ৰমাকান্ত দয়ামা অভিনেত্ৰী তথা ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যশস্বিনী দয়ামাৰ পিতৃ আছিল । বিগত বছৰবোৰত তেওঁ কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ, দূৰদৰ্শন ধাৰাবাহিক আৰু নাট্য প্ৰযোজনাত কাম কৰিছিল । ‘চক দে! ইণ্ডিয়া’ৰ উপৰিও তেওঁ ‘ধনক’ আদি চলচ্চিত্ৰ আৰু বহুতো প্ৰশংসিত মঞ্চ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : আলীছা চিনাইৰ গীতৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে !

TAGGED:

ৰমাকান্ত দয়ামাৰ মৃত্যু
চক দে ইণ্ডিয়া অভিনেতা
যশস্বিনী দয়ামাৰ পিতৃ
প্ৰবীণ অভিনেতাৰ বিয়োগ
RAMAKANT DAAYAMA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.