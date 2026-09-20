ETV Bharat / entertainment

১৮সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি ছবি মহোৎসৱ : ৩১ খন ছবি প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভৰ পৰা বঞ্চিত

এই তালিকাত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট, চেনিটাইজড ৰিপাব্লিক, কাষ্ট এণ্ড কনট্ৰেকটছ, গ্ল’ব’, মেম’ৰিজ অৱ এ উইণ্ড, ৱাৰ্ডছ অৱ ৱাৰ আৰু আৱাৰ লেণ্ড আদি ছবিসমূহ আছে ৷

18th IDSFFK
১৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি ছবি মহোৎসৱৰ আয়োজন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিৰুৱনন্তপুৰম(কেৰালাম): ২৫-৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ কেৰালামৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত কেৰালাম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ একাডেমীয়ে ১৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি ছবি মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে ৷ এই মহোৎসৱত ৩১খন ছবিয়ে প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভ নকৰিলে ৷ কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৷

অনুমতি লাভ নকৰা ছবিসমূহৰ ভিতৰত চৰকাৰী প্ৰতিযোগিতা/নিৰ্বাচন শাখাৰ ১৮খন ছবি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নন-ফিকশ্বন শিতানৰ ৯খন ছবি, ফেষ্টিভেল উইনাৰ্ছ শিতানৰ তিনিখন ছবি, নেপাল পেকেজৰ এখন ছবি আৰু এখন মালয়ালম ছবি আছে ।

পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট, চেনিটাইজড ৰিপাব্লিক, কাষ্ট এণ্ড কনট্ৰেকটছ, গ্ল’ব’, মেম’ৰিজ অৱ এ উইণ্ড, ৱাৰ্ডছ অৱ ৱাৰ আৰু আৱাৰ লেণ্ড আদি ছবিসমূহো প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভ নকৰা ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ৷

৩৪৭ খন ছবিৰ নাম দাখিল

এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চেঞ্চৰবিহীন ছবি প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভ কৰিবলৈ হ’লে ছবিসমূহৰ তালিকা কেন্দ্ৰত জমা দিব লাগিব ৷ সেয়েহে চলচ্চিত্ৰ একাডেমীয়ে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়লৈ এখন আবেদন প্ৰেৰণ কৰে ৷ ইয়াত আইডিএছএফএফকেত প্ৰদৰ্শিত হ’বলগীয়া ৩৪৭ খন ছবিৰ তালিকাৰ লগতে ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ সাৰাংশও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰালয়ৰ অনুৰোধ অনুসৰি, একাডেমীয়ে ৪০খন ছবিৰ বিশদ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ আৰু প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতেই ৩১খন ছবি প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি বাতিল কৰা হয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনাৰ দাবী জনায়

পৰ্যটন, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা আৰু ছবি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পিচি বিষ্ণুনাথে আইএণ্ডবি মন্ত্ৰালয়ে চলচ্চিত্ৰ একাডেমীৰ বাছনি সমিতিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত একাংশ ছবি প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি অস্বীকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

তেওঁ কয় যে বিশেষজ্ঞ সমিতিসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ’বলগীয়া ছবিসমূহ নিৰ্বাচন কৰে ৷ কঠোৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত ছবিসমূহৰ প্ৰদৰ্শনত অনুমতি নিদিলে ছবিসমূহ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় ৷

মন্ত্ৰী বিষ্ণুনাথে কয়, ‘‘তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি ছবি হৈছে বিভিন্ন সামাজিক বাস্তৱতা আৰু দৃষ্টিভংগীক ধৰি ৰখা গুৰুত্বপূৰ্ণ কলা । ধাৰণা, প্ৰশ্ন আৰু বিতৰ্কৰ বাবে স্থান প্ৰদান কৰাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে মৌলিক কথা । দৰ্শকে ছবি চোৱাৰ সুযোগ পাব লাগে আৰু মুকলিকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সমালোচনা আগবঢ়াব লাগে ।’’

লগতে পঢ়ক: আকৌ এবাৰ পিতৃ-মাতৃ হ’ল দীপিকা-ৰণবীৰ: বলীউড দম্পতীৰ ঘৰলৈ আহিল দ্বিতীয় কন্যা

TAGGED:

কেৰালাম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ একাডেমী
31 FILMS TO MISS IDSFFK
KERALAM CHALACHITRA ACADEMY
পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট
18TH IDSFFK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.