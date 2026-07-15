ETV Bharat / entertainment

ধৰ্মৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি প্ৰেমৰ জয়: একতাৰ প্ৰতীক হৈ পৰা আন্তঃধৰ্মীয় তাৰকা দম্পতী

জাত-পাত আৰু ধৰ্মৰ বাধা অতিক্ৰমি এক হোৱা তাৰকা দম্পতীৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী--

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
কেৰিয়াৰ আৰু সমাজৰ সমালোচনাক ভয় নকৰি আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহ কৰা জনপ্ৰিয় তাৰকা (Photo : ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 5:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: সাধাৰণতে মানুহে প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্ন সীমা, বাধা-নিষেধ আৰু চৰ্ত আৰোপ কৰে । যেতিয়াই প্ৰেম আৰু বিবাহৰ কথা আহে, তেতিয়াই বয়স, আৰ্থিক তথা সামাজিক স্থিতি আৰু ধৰ্মৰ দৰে বিষয়বোৰ অতি সাৱধানে বিবেচনা কৰা হয় । কিন্তু এনে বহুতো চেলেব্ৰিটী আছে, যিসকলে সমাজৰ এই নীতি-নিয়ম আৰু ধৰ্মীয় বন্ধন নেওচি কেৱল প্ৰেমক সাৰোগত কৰি আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰ, পৰিয়ালৰ সন্মতি আৰু সমাজৰ সমালোচনাৰ দৰে ডাঙৰ বিপদাশংকাও মূৰ পাতি লৈছে ।

এই বিশেষ লেখাটোত তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানো আহক-

আমিৰ খানে তিনিখন বিয়া পাতে আৰু তিনিওখনেই আন্তঃধৰ্মীয় বিয়া ৷

আমিৰ খান আৰু ৰীণা দত্ত

Sunil Dutt-Nargis, Shah Rukh khan-gauri to Riteish-Genelia Celebrities who risked everything for interfaith marriage
আমিৰ খান আৰু ৰীণা দত্ত (Photo : ANI)

১৯৮৬ চনৰ ১৮ এপ্ৰিলত আমিৰ খান আৰু ৰীণা দত্তৰ বিয়া হৈছিল । সেই সময়ত দুয়োৱে জনসাধাৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷

আমিৰ খান আৰু কিৰণ ৰাও

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
আমিৰ খান আৰু কিৰণ ৰাও (Photo : ANI)

বলীউডৰ 'মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্ব’নিষ্ট' আমিৰ খান (এগৰাকী মুছলমান) আৰু কিৰণ ৰাও (এগৰাকী হিন্দু ব্ৰাহ্মণ) ২০০৫ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । তেওঁলোকৰ এই বৈবাহিক সম্পৰ্কই চলচ্চিত্ৰ জগতত ভিন্ন ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ একতাৰ এক ডাঙৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ।

আমিৰ খান আৰু গৌৰী স্প্ৰাট

Sunil Dutt-Nargis, Shah Rukh khan-gauri to Riteish-Genelia Celebrities who risked everything for interfaith marriage
আমিৰ খান আৰু গৌৰী স্প্ৰাট (Photo : ANI)

শেহতীয়াকৈ আমিৰৰ গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয়খন বিয়াই পুনৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ফটোৱা জাৰি কৰা হৈছে ৷

সুনীল দত্ত আৰু নাৰ্গিছ

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
সুনীল দত্ত আৰু নাৰ্গিছ (Photo : ANI)

১৯৫৮ চনত বলীউডৰ দুই কিংবদন্তী তাৰকা নাৰ্গিছ (মুছলমান) আৰু সুনীল দত্ত (হিন্দু) বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । সেই সময়ত নাৰ্গিছ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আছিল আৰু সেইবাবে এই বিবাহে সমাজত এক ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । কিন্তু বিবাহৰ পূৰ্বে নাৰ্গিছে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি লয় । পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নাৰ্গিছৰ মৃত্যু হৈছিল, তেতিয়া সুনীল দত্তই ধৰ্মক লৈ গোড়ামী লোকসকলৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তথাপিও তেওঁ সাহস আৰু সন্মানেৰে নাৰ্গিছৰ শেষ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছিল আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ ৰীতি-নীতি অনুসৰিয়েই তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিল ।"

শ্বাহৰুখ খান আৰু গৌৰী

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
শ্বাহৰুখ খান আৰু গৌৰী (Photo : ANI)

বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আন্তঃধৰ্মীয় দম্পতী শ্বাহৰুখ খান আৰু গৌৰী ছিব্বাৰে বিগত তিনিটা দশক ধৰি একেলগে সুখৰ সংসাৰ কৰি আছে । ছয় বছৰৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পিছত ১৯৯১ চনত মুছলমান ধৰ্মৰ শ্বাহৰুখ আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ গৌৰী বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । গৌৰীৰ পৰম্পৰাগত হিন্দু পৰিয়ালটোক বিয়াৰ বাবে সন্মত কৰাটো কিমান কঠিন আছিল, সেই বিষয়ে শ্বাহৰুখে বহুবাৰ মুকলিকৈ কৈছে । কিন্তু সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি এই দম্পতী সফল হ’ল আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে একতাৰ এক অনন্য প্ৰতীক হৈ পৰিছে ।

সোণাক্ষী সিনহা আৰু জহীৰ ইকবাল

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
সোণাক্ষী সিনহা আৰু জহীৰ ইকবাল (Photo : ANI)

অভিনেত্ৰী সোণাক্ষী সিনহা আৰু অভিনেতা জহীৰ ইকবালে ২০২৪ চনৰ জুন মাহত মুম্বাইত এক আইনী পদ্ধতিৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । যিহেতু দুয়োগৰাকীয়েই জনপ্ৰিয় তাৰকা আছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ এই আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া তথা ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা আৰু সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছিল । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজতো দুয়োৰে পৰিয়ালে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰি থিয় দিছিল ।

স্বৰা ভাস্কৰ আৰু ফাহাদ আহমদ

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
স্বৰা ভাস্কৰ আৰু ফাহাদ আহমদ (Photo : IANS)

২০২৩ চনত যেতিয়া বলীউডৰ অভিনেত্ৰী স্বৰা ভাস্কৰে 'স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট' (বিশেষ বিবাহ আইন)ৰ অধীনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা ফাহাদ আহমদৰ (এগৰাকী মুছলমান) সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰনেটত তীব্ৰ কটু সমালোচনা আৰু ৰাজনৈতিক ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

কৰীণা কাপুৰ আৰু ছৈইফ আলী খান

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
কৰীণা কাপুৰ আৰু ছৈইফ আলী খান (Photo : ANI)

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰৰ জন্ম হৈছিল এটা পৰম্পৰাগত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত পঞ্জাবী পৰিয়ালত । আনহাতে, ছৈইফ আলী খান হৈছে বিখ্যাত নৱাব মনচুৰ আলী খান পটৌডী আৰু চিৰসেউজ বাঙালী অভিনেত্ৰী শৰ্মীলা ঠাকুৰৰ পুত্ৰ । ছৈইফ অন্য ধৰ্মৰ হোৱাৰ উপৰিও যিহেতু তেওঁৰ পূৰ্বে অমৃতা সিঙৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল, যাৰ সৈতে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছে, সেয়েহে কৰীণা প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কক লৈ নিজৰ মাকক সৈমান কৰাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত কৰীণাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰে মাকক বুজাই-বঢ়াই সন্মত কৰায় । অৱশেষত, পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক আঁকোৱালি লয় । ২০০৭ চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা প্ৰায় ৭ বছৰ ধৰি ডেটিং কৰাৰ পিছত, ২০১২ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । সমাজৰ সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পেলাই কৰীণাই বিয়াৰ পিছতো নিজৰ হিন্দু ধৰ্ম বজাই ৰাখে ।

ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডিছুজা

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
ৰিতেশ দেশমুখ আৰু জেনেলিয়া ডিছুজা (Photo : ANI)

প্ৰয়াত ৰাজনীতি বিলাসৰাও দেশমুখৰ পুত্ৰ ৰিতেশ দেশমুখে ২০১২ চনৰ ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত বলীউডৰ অতি মৰমিয়াল আৰু চঞ্চল অভিনেত্ৰী জেনেলিয়া ডিছুজাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ৰিতেশ এগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান হিন্দু আনহাতে জেনেলিয়া এগৰাকী মাংগালোৰিয়ান কেথলিক খ্ৰীষ্টান । তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সকলো ৰীতি-নীতি মাৰাঠী তথা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি সম্পন্ন কৰা হৈছিল । বিয়াৰ পিছৰ দিনা এই দম্পতীটোৱে পুনৰ গীৰ্জাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াত বহে । এই মৰম লগা দম্পতীটোৱে ২০১৪ চনত তেওঁলোকৰ প্ৰথম পুত্ৰ সন্তান ‘ৰিয়ান’ক আদৰণি জনাই আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক দুটা পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ ।

শ্বোৱেইব ইব্ৰাহিম আৰু দীপিকা কাকৰ

Sunil Dutt-Nargis, Shah Rukh khan-gauri to Riteish-Genelia Celebrities who risked everything for interfaith marriage
শ্বোৱেইব ইব্ৰাহিম আৰু দীপিকা কাকৰ (Photo : IANS)

টেলিভিছন জগতৰ অতি জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰী শ্বোৱেইব ইব্ৰাহিম আৰু দীপিকা কাকৰৰ প্ৰথম চিনাকী ‘সছুৰাল সিমৰ কা’ ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিং ছেটত হৈছিল আৰু তাতেই দুয়ো প্ৰেমত পৰিছিল । ২০১৮ চনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে দীপিকাই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ ইণ্টাৰনেটত যথেষ্ট বিতৰ্ক আৰু নানা ধৰণৰ চৰ্চা হৈছিল । কিন্তু এই সকলোবোৰ নেওচি এই দম্পতীটোৱে বৰ্তমান এক সুখী আৰু শক্তিশালী পাৰিবাৰিক জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে ।

মোহিত হুছেইন আৰু ছবি মিট্টল

Celebrities who risked everything for their interfaith marriage
মোহিত হুছেইন আৰু ছবি মিট্টল (Photo : IANS)

মোহিত হুছেইন আৰু ছবি মিট্টলৰ বিবাহিত জীৱনৰ ইতিমধ্যে ১৪ বছৰতকেইও অধিক সময় পাৰ হৈ গৈছে । এই দম্পতীটো আজিও প্ৰেমত গভীৰভাৱে বুৰ গৈ আছে । অতি কম সংখ্যক মানুহেহে জানে যে, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা পৰিয়ালক জনাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । ছবি আছিল এগৰাকী হিন্দু আৰু মোহিত আছিল মুছলমান ধৰ্মৰ, যাৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত ছবিৰ মাক-দেউতাকে এই আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । কিন্তু মোহিতেই তেওঁলোকক বুজাই-বঢ়াই মান্তি কৰাইছিল আৰু লাহে লাহে পৰিয়ালৰ ক্ষোভ কমাই ছবিক নিজৰ পত্নী কৰি লৈছিল । ২০০৪ চনত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ‘আৰীজা’ নামৰ এগৰাকী জীয়েক আৰু ‘আৰহাম’ নামৰ এটা পুত্ৰ সন্তান আছে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰথম দেখাতেই ধৰ্মেন্দ্ৰক প্ৰাণ সঁপি দিছিল হেমাই ! কিয় ধৰম জীৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰা অসম্ভৱ আছিল ?

TAGGED:

চেলেব্ৰিটী আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহ
আন্তঃধৰ্মীয় বিবাহৰ উদাহৰণ
প্ৰেম আৰু বিবাহ
CELEBRITY INTERFAITH MARRIAGE
CELEBRITY INTER RELIGION MARRIAGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.