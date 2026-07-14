ETV Bharat / entertainment

ভাৰতৰ মহান চিন্তাবিদক শেষ হৈ যাবলৈ নিদিব: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক চেলেব্ৰিটীৰ সমৰ্থন

সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক লৈ চিন্তিত জীনত আমান, ওমী বৈদ্যৰ লগতে বহুতো ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক প’ষ্ট ৷

Celebrities support Sonam Wangchuk's hunger strike: 'Don't let India's great thinkers be sacrificed'
সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক জীনত আমানৰ সমৰ্থন (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে কৰি থকা প্ৰতিবাদত সমাজকৰ্মী, পৰিৱেশ বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে অব্যাহত ৰখা আমৰণ অনশনে ১৭ দিনত ভৰি দিছে ৷

জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী জীনত আমানে অনশনৰত বিশিষ্ট উদ্ভাৱক সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । তেওঁ ৱাংচুকক ‘ভাৰতৰ এগৰাকী মহান চিন্তাবিদ’ বুলি অভিহিত কৰি তেওঁৰ বলিদান নিদিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা আৱেগিক পোষ্টৰ জড়িয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰক আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেওঁ শান্তিপূৰ্ণ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে । 'সত্যম শিৱম সুন্দৰম' ছবিৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু সমাজ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৱাংচুকে আগবঢ়োৱা অৱদানৰো প্ৰশংসা কৰে ।

জীনত আমানে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত সোণম ৱাংচুকৰ এখন ফটো পোষ্ট কৰি লিখে, “আজি মোৰ মনটো দেশৰ ৰাজধানী চহৰত আছে, য’ত সোণম ৱাংচুকে তেওঁৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশনৰ ১৭ দিনত ভৰি দিছে । মই এটা বাতৰিত পঢ়িবলৈ পালোঁ যে মিষ্টাৰ ৱাংচুকে ‘...মাংসপেশীৰ শক্তি হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰচণ্ড বিষত ভুগিছে ।’ আৰু যেতিয়া তেওঁক অনশন ভাঙিবলৈ কোৱা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছিল, ‘মোক অনশন ভাঙিবলৈ নক’ব । চৰকাৰক সোধক যে, তেওঁলোকে কিয় অন্ততঃ এটা আলোচনা কৰিবলৈও মান্তি হোৱা নাই ।’”

"মিষ্টাৰ ৱাংচুক হৈছে 'চেকমল' (SECMOL) ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, কৃত্ৰিম বৰফৰ স্তূপৰ উদ্ভাৱক, লাডাখৰ শিক্ষা সংস্কাৰৰ অগ্ৰদূত তথা এজন নিষ্ঠাবান পৰিৱেশ আৰু সমাজকৰ্মী । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ হ’ল '৩ ইডিয়টছ' চলচ্চিত্ৰত আমিৰ খানে অতি সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ 'ফুনছুক ৱাংডু'ৰ প্ৰকৃত প্ৰেৰণা । সকলোৰে মতে, মিষ্টাৰ ৱাংচুক এগৰাকী অতি মেধাৱী আৰু বিবেকবান ব্যক্তি, যিগৰাকীয়ে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ বাবে গোলকীয়ভাৱে বহুতো সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিছে ।"

অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মিষ্টাৰ ৱাংচুকৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই মই ভাৰত চৰকাৰক সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । আমি এনে এখন সমাজ হ’ব নোৱাৰোঁ যিয়ে নীৰৱে বহি দেশৰ এগৰাকী মহান চিন্তাবিদ শেষ হৈ হোৱা চাই থাকিব । শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে; গতিকে ক্ষমতাৰ গাদীত থকা শাসকসকলৰ দায়িত্ব হৈছে এনে প্ৰতিবাদক শান্তিপূৰ্ণ বাৰ্তালাপেৰে সঁহাৰি জনোৱা । সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভকামনা থাকিল ।"

সোণম ৱাংচুকে বিগত ১৭ দিন ধৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অনশন কৰি আছে, যাৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ৰমান্বয়ে অৱনতি ঘটিছে । 'ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী' নামৰ অনলাইন ব্যংগাত্মক গোটটোৱে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰতিবাদে প্ৰধানকৈ ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবীক আলোকপাত কৰিছে । ইফালে, শিৱসেনাৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰেই ৱাংচুকৰ এই পদক্ষেপক সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে তেওঁক অনশন ভাঙিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।

আনহাতে থ্ৰী ইডিয়টছ চিনেমাখনৰ এটা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ চতুৰ, যাক চিত্ৰিত কৰিছিল ওমী বৈদ্যই, তেওঁৱো আজি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সোণম ৱাংচুকলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷

লগতে পঢ়ক : সময় ৰাইনাৰ 'ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট'লৈ মাতিলেও নাযায় অভিজিত দীপকে

TAGGED:

সোণম ৱাংচুকৰ অনশন
জীনত আমানৰ পোষ্ট
দিল্লী প্ৰতিবাদ শিক্ষা সংস্কাৰ দাবী
CELEBRITIES SUPPORT SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.