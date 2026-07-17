যন্তৰ-মন্তৰত সোণম ৱাংচুকৰ অনশনৰ ২০ দিন: সমৰ্থনত অসমৰো বহু তাৰকা-শিল্পী
সমাধান কেৱল আলোচনাত: ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে থিয় দিছে দেশবাসী ! ৰবি শৰ্মা, বৰষা ৰাণীয়ে কি লিখিলে ইনষ্টাগ্ৰামত ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত কি চলিছে, সেয়া সকলোৰে অৱগত ৷ সমাজকৰ্মী, পৰিৱেশ বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে অব্যাহত ৰখা আমৰণ অনশনে আজি ২০ দিনত ভৰি দিছে ৷
সামৰ্থ্য অনুসৰি বহু লোক সোঁ-শৰীৰে গৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈ তেওঁক সাহস যোগাইছে ৷ চিন্তিত একাংশই তেওঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে চিন্তা কৰি অনশন ভংগ কৰিবলৈও কৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ত সৰৱ আলোচনা চলি আছে ৷ যদিও সাধাৰণ ৰাইজে বিচৰাৰ দৰে বহু তাৰকাই এইটো বিষয়ত নিজৰ মত দিয়া নাই, কিন্তু সকলো ধৰণৰ ভয়-বাধা অতিক্ৰম কৰি বহু তাৰকা কিন্তু তেওঁৰ কাষত উপস্থিতো হৈছেগৈ আৰু বহুতে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তেও নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷
অসমৰো একাধিক তাৰকা-শিল্পীয়ে সোণম ৱাংচুকৰ হৈ মাত দিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ ফটো প’ষ্ট কৰাৰ লগতে বহুতে ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তেও ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
দীপলিনা ডেকাই লিখিছে, "কেৱল এক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবে কোনো কণ্ঠই দেশত ভোকত অনশন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ’ব নালাগে !"
নীলোৎপল বৰাই লিখিছে, "আলোচনাই হৈছে একমাত্ৰ সমাধান ! চৰকাৰে সোণম ৱাংচুক ডাঙৰীয়া আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতক । আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আছোঁ ৷"
শংকুৰাজ কোঁৱৰে লিখিছে, "আমাৰ নীৰৱতা হৈছে সেই লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি এক অবিচাৰ, যাৰ সপোনবোৰ এটা ভাঙি পৰা ব্যৱস্থাৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে । আহক, আমি সকলোৱে সহানুভূতিক বুকুত বান্ধি সত্যৰ হকে মাত মাতো ।"
ৰবি শৰ্মাই লিখিছে, "যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা সোণম ৱাংচুকৰ ১৯ দিনীয়া অনশন কাৰ্যসূচীক আমি সকলোৱে গভীৰ উদ্বেগৰ সৈতে লক্ষ্য কৰি আছোঁ । তেওঁৰ উদ্দেশ্য যে স্পষ্ট আৰু সঁচা, তাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ এই ১৯ দিন সময় জানো পৰ্যাপ্ত নহয় ? নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বিৰুদ্ধে জৱাবদিহিতাৰ দাবী তুলি তেওঁ এই অনশন কৰিছে । যিগৰাকী মানুহে শিক্ষা আৰু দেশ গঠনৰ বাবে নিজৰ জীৱনৰ ৪০ টা বছৰ উৎসৰ্গা কৰিলে, তেওঁ নিজৰ কথা শুনাবলৈ নিজৰ স্বাস্থ্যক বিপন্ন কৰিবলগীয়া হোৱাটো উচিত হোৱা নাই । মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অতি পলম হোৱাৰ আগতেই সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে জৰুৰীভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈ এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰে । আমি ইতিমধ্যে দেশৰ বহুতো কণ্ঠ হেৰুৱাইছোঁ, এতিয়া তেওঁকো হেৰুৱাব পাৰোঁনে ? সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিছে; তেওঁলোকেই আমাৰ ভৱিষ্যত, অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক পাতলকৈ নলব ৷"
জনপ্ৰিয় কণ্টেণ্টে ক্ৰিয়েটৰ বিশাল লাংথাছাই লিখিছে, "ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে আমি আছোঁ ।"
শিল্পী মৈত্ৰেয়ী পাটৰে লিখিছে, "নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে যিবোৰ ভগৱানে সাধাৰণ মানুহৰ চোতাললৈ নামি আহে, তেওঁলোকে নিশ্চয় নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগেই নিজৰ সাম্ৰাজ্য চম্ভালিবলৈ স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যায় । নহ’লে পৃথিৱীৰ সংকটৰ সময়ত এই ভগৱানসকলক সাধাৰণ মানুহে বিচাৰি পোৱা টান হয় কিয় ? মণিপুৰ জ্বলিবলৈ ধৰোঁতেও এই ভগৱানসকলে কেৱল নীৰৱতাহে উপহাৰ দিলে । এতিয়া একাংশ সাধাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা পৰীক্ষাক লৈ মৃত্যু হৈছে; এয়া চাগে এই ভগৱানসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আৰু তেওঁলোকৰ সময় অপচয় কৰাৰ যোগ্য নহয় । বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: সোণম ৱাংচুকে নিজৰ অনশন কাৰ্যসূচী অন্ত কৰা উচিত । এই পৃথিৱীত তেওঁৰ মানুহখিনিক তেওঁৰ প্ৰয়োজন আছে । সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তেওঁ ভাল কামবোৰ কৰি যোৱা উচিত, কাৰণ অহা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই ভগৱানসকল কথা পাতিবলৈ পুনৰ ধৰালৈ নামি নাহে ।
জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াই ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ষ্ট’ৰী য’ত লিখা আছে, "মই সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে থিয় দিছোঁ ৷"
লগতে পঢ়ক : আমি কোনেও সোণম ৱাংচুকক জনা নাছিলোঁ: '৩ ইডিয়টছ'ক লৈ চলি থকা ৰহস্য ফাদিল কৰিলে আমিৰ খানে