ভাৰতনাট্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো যুৱতী টিয়াৰাক লৈ উৎফুল্লিত মেঘালয়বাসী

ভাৰতনাট্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো যুৱতী টিয়াৰাক লৈ উৎফুল্লিত মেঘালয়বাসী
নিজৰ শিপাক ধৰি ৰাখিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল টিয়াৰা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 4:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : মেঘালয়ৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হিচাপে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁৰ এই সাফল্যই অঞ্চলটোৰ আন যুৱ শিল্পীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য 'ভাৰতনাট্যম'ত এক সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা এই যুৱতীগৰাকীয়েই হ'ল গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথমগৰাকী কন্যা ।
মেঘালয়ৰ টিয়াৰা ইয়াঞ্চি ডি চাংমাই (Teara Ianchi D Sangma) ভাৰতনাট্যম নৃত্যত এই সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথমগৰাকী ছোৱালী ।
ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ 'চেণ্টাৰ ফৰ কালচাৰেল ৰিছাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং' (CCRT) নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁক এই 'জুনিয়ৰ স্কলাৰশ্বিপ' প্ৰদান কৰিছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিশেষ প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক এই সন্মান জনোৱা হৈছে । এই বিশেষ সফলতাৰ বাবে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই যুৱ শিল্পীগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছে ।
Congratulations to Teara Ianchi D. Sangma on being awarded the prestigious CCRT Junior Scholarship in Bharatanatyam by the Centre for Cultural Resources and Training under the Ministry of Culture, Government of India.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) April 26, 2026
A proud moment for Meghalaya as Teara becomes the first Garo… pic.twitter.com/cyTIH2qpmQ
টিয়াৰা শ্বিলঙৰ 'গীতাঞ্জলি ডান্স একাডেমী'ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী । তাতেই তেওঁ ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰাচীন আৰু সন্মানীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য 'ভাৰতনাট্যম'ৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ দক্ষতা বিকাশ কৰিছে ।
এই সাফল্যৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জনাই কয় যে এয়া "মেঘালয়ৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ"। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, টিয়াৰাৰ এই কৃতিত্বই ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক নতুন পথ মুকলি কৰিলে । ইয়াৰ ফলত বহুতো শিশুৱে শাস্ত্ৰীয় কলাৰ জৰিয়তে আমাৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক আঁকোৱালি ল’বলৈ তথা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ’ব ।
ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত কলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা CCRT জুনিয়ৰ স্কলাৰশ্বিপ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম এক সন্মানীয় স্বীকৃতি । টিয়াৰাৰ এই সফলতা মেঘালয়ৰ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ ঐতিহাসিকভাৱে এই সম্প্ৰদায়টো তেওঁলোকৰ নিজস্ব থলুৱা লোকসংস্কৃতিৰ সৈতেহে বেছিকৈ জড়িত হৈ আহিছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত ইয়াৰ বিশেষ চৰ্চা সীমিত আছিল । তেওঁৰ এই সন্মানে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া নিজৰ শিপাক পাহৰি নোযোৱাকৈয়ে দেশৰ বিশাল সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে একাত্ম হ’বলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিছে ।
