ভাৰতনাট্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো যুৱতী টিয়াৰাক লৈ উৎফুল্লিত মেঘালয়বাসী

নিজৰ শিপাক ধৰি ৰাখিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল টিয়াৰা ৷

CCRT Junior Scholarship to Meghalaya Artist; Chief Minister Conrad Sangma congratulates Teara Ianchi D. Sangma
ভাৰতনাট্যমত ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো যুৱতী (Photo : Conrad Sangma X Handle)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 4:11 PM IST

হায়দৰাবাদ : মেঘালয়ৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ বৃত্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হিচাপে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁৰ এই সাফল্যই অঞ্চলটোৰ আন যুৱ শিল্পীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য 'ভাৰতনাট্যম'ত এক সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰা এই যুৱতীগৰাকীয়েই হ'ল গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথমগৰাকী কন্যা ।

মেঘালয়ৰ টিয়াৰা ইয়াঞ্চি ডি চাংমাই (Teara Ianchi D Sangma) ভাৰতনাট্যম নৃত্যত এই সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি লাভ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথমগৰাকী ছোৱালী ।

ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ 'চেণ্টাৰ ফৰ কালচাৰেল ৰিছাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং' (CCRT) নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁক এই 'জুনিয়ৰ স্কলাৰশ্বিপ' প্ৰদান কৰিছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিশেষ প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে তেওঁক এই সন্মান জনোৱা হৈছে । এই বিশেষ সফলতাৰ বাবে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই যুৱ শিল্পীগৰাকীক অভিনন্দন জনাইছে ।

টিয়াৰা শ্বিলঙৰ 'গীতাঞ্জলি ডান্স একাডেমী'ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী । তাতেই তেওঁ ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰাচীন আৰু সন্মানীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য 'ভাৰতনাট্যম'ৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি নিজৰ দক্ষতা বিকাশ কৰিছে ।

এই সাফল্যৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জনাই কয় যে এয়া "মেঘালয়ৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ"। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, টিয়াৰাৰ এই কৃতিত্বই ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক নতুন পথ মুকলি কৰিলে । ইয়াৰ ফলত বহুতো শিশুৱে শাস্ত্ৰীয় কলাৰ জৰিয়তে আমাৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক আঁকোৱালি ল’বলৈ তথা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ’ব ।

ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত কলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা CCRT জুনিয়ৰ স্কলাৰশ্বিপ দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম এক সন্মানীয় স্বীকৃতি । টিয়াৰাৰ এই সফলতা মেঘালয়ৰ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ ঐতিহাসিকভাৱে এই সম্প্ৰদায়টো তেওঁলোকৰ নিজস্ব থলুৱা লোকসংস্কৃতিৰ সৈতেহে বেছিকৈ জড়িত হৈ আহিছে । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত ইয়াৰ বিশেষ চৰ্চা সীমিত আছিল । তেওঁৰ এই সন্মানে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া নিজৰ শিপাক পাহৰি নোযোৱাকৈয়ে দেশৰ বিশাল সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে একাত্ম হ’বলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক :

লখিমপুৰৰ বিহু বাকৰিত হাঁহিৰ ৰহঘৰা: উষ্ম আদৰণিৰে চেতনা দাসক 'আই অসমী' বঁটা প্ৰদান

