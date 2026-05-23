কাঁৰ ৰেড কাৰ্পেটত জিলিকিল অসমৰ ওৰণি: ডিব্ৰুগড়ৰ উৰ্মিমালা-স্নিগ্ধাৰ বিশ্ব অভিলেখ
কাঁ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱত অসমৰ গৌৰৱ ৷ মনীষ মালহোত্ৰাৰ সাজেৰে বিশ্ব মঞ্চত ডিব্ৰুগড়ৰ মাতৃ-কন্যাৰ ইতিহাস ৷
Published : May 23, 2026 at 2:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: কাঁ চলচ্চিত্ৰত অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মনীষ মালহোত্ৰা, উৰ্মিমালা আৰু স্নিগ্ধা বৰুৱাই । প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাই ২০২৬ চনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ বাবে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মাতৃ-কন্যাৰ যুটি— উৰ্মিমালা বৰুৱা আৰু তেওঁৰ কন্যা স্নিগ্ধা বৰুৱাৰ সাজ-পোছাক ডিজাইন কৰি এক ইতিহাস ৰচনা কৰে । তেওঁলোকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চখনক কেৱল ফেশ্বনৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ নিজৰ আঞ্চলিক গৌৰৱ, থলুৱা শিল্পকলা আৰু নাৰী সবলীকৰণৰ এক অনবদ্য মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।
স্নিগ্ধা বৰুৱাৰ সাজ
স্নিগ্ধাই মনীষ মালহোত্ৰাই ডিজাইন কৰা এটা পাতল গুলপীয়া (Blush pink) ৰেচমী কাপোৰৰ পোছাক পিন্ধে । এই পোছাকযোৰত অসমৰ পৰম্পৰাগত 'ওৰণি'খনক এক আধুনিক আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ ৰূপত তুলি ধৰা হৈছিল । পোছাকযোৰ কোমল অথচ এটা ধুনীয়া গাঁথনিৰ আছিল, য’ত হাতেৰে গঁথা মুকুতাৰে বিশেষ কাম কৰা হৈছিল । ডিঙিত হীৰা আৰু মণিৰ এডাল হাৰ পিন্ধিছিল তেওঁ । ই তেওঁৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস আৰু আধুনিক গ্লেমাৰৰ এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ আছিল ।
উৰ্মিমালা বৰুৱাৰ সাজ
উৰ্মিমালাই এটা গাঢ় বেঙুনীয়া (Midnight-violet) ৰঙৰ দীঘল গাউন পিন্ধে । তেওঁৰ পোছাকযোৰত পৰম্পৰাগত ওৰণিখনক এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আধুনিক স্থাপত্যশৈলীৰ (Architectural statement) ৰূপ দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ সৈতে তেওঁ ব্ৰাজিলিয়ান নীলমণিৰ গধুৰ গহনা পিন্ধে । তেওঁৰ এই সাজ-পোছাকযোৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ই সাংস্কৃতিক পৰিচয় ধৰি ৰখাৰ লগতে এক চিৰসেউজ আৰু আধুনিক ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
কাঁ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত উৰ্মিমালা আৰু স্নিগ্ধা বৰুৱাৰ অংশগ্ৰহণ কেৱল ফেশ্বনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল । উৰ্মিমালা আৰু স্নিগ্ধা হৈছে 'ইউ.এম.বি পেজেণ্টছ (UMB pageants)' নামৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ সপক্ষে কাম কৰি আহিছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলাসকলক সমাজত এক সুকীয়া পৰিচয় দিয়া আৰু তেওঁলোকক সৱল কৰি তোলাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন মঞ্চ গঢ়ি তুলিছে । কাঁৰ ৰেড কাৰ্পেটে তেওঁলোকৰ এই উদ্দেশ্যক বিশ্ব পৰ্যায়লৈ লৈ গ’ল । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ অঞ্চলৰ কথা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । সাধাৰণতে মূলসুঁতিৰ সাংস্কৃতিক আলোচনাবোৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কাহিনীসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নহয় । কিন্তু এই ৰেড কাৰ্পেটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অবহেলিত আঞ্চলিক ঐতিহ্যক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত সজোৰে উপস্থাপন কৰিলে ।
বিগত ২০২৫ চনৰ পাছত ২০২৬ চনত পুনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ উৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটলৈ উভতি আহি উৰ্মিমালা আৰু স্নিগ্ধা বৰুৱাই নিজৰ উদ্দেশ্যক অধিক স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী ৰূপত দাঙি ধৰিলে । অসমৰ পৰিচয়, থলুৱা শিল্পকলা আৰু নান্দনিকতা যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন জগতৰ সমকক্ষ, সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিলে ।
মনীষ মালহোত্ৰাৰ কলা
প্ৰখ্যাত ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰা আৰু বৰুৱা পৰিয়ালে অসমৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰক আধুনিক উচ্চ-ফেশ্বনৰ সৈতে অতি সুন্দৰকৈ মিলাই দিলে । এই ডিজাইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে নিজৰ মূল ঐতিহ্যক বিকৃত নকৰাকৈও তাক বিশ্ববাসীৰ বাবে আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই তুলিব পাৰি । তেওঁলোকৰ এই সাজ-পোছাক আছিল অতি ব্যক্তিগত অথচ এক স্পষ্ট ঘোষণা— যিয়ে ফেশ্বন আৰু সংস্কৃতিৰ জগতত সকলোৰে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে এক ডাঙৰ আলোচনাৰ সূচনা কৰিলে ।
গৌৰৱময় যাত্ৰা
অসমৰ এখন সৰু চহৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশ্বৰ অন্যতম ডাঙৰ ফেশ্বন মঞ্চ কাঁৰ ৰেড কাৰ্পেটলৈকে এই যাত্ৰা আছিল অত্যন্ত গৌৰৱময় । এই ত্ৰিমূৰ্তিৰ প্ৰচেষ্টাত বিশ্বই অসমৰ সংস্কৃতিক অতি ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পালে । তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে আমাৰ থলুৱা ঐতিহ্যই বিশ্বৰ যিকোনো ডাঙৰ মঞ্চতে খোজ পেলাব পাৰে । এই সমগ্ৰ উপস্থিতিক অসমৰ বিখ্যাত ৰেচম, বহুমূলীয়া মণি-মুকুতা আৰু গভীৰ আঞ্চলিক গৌৰৱেৰে সজাই তোলা হৈছিল ।
সতৰ্কীকৰণ : ওপৰৰ প্ৰেছ ৰিলিজ বা বাতৰিটো 'PNN'-ৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা হৈছে ।
