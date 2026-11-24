ঘূৰি আহিব জুবিন গাৰ্গৰ ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰ : জুবিনৰ তিনি বন্ধুক জনালে সোণমণি দাসে
দৰাচলতে গাড়ীখন অসমৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা আছিল, সেইবাবেহে ক্ৰয় কৰিছিল সোণমণিয়ে ৷ এই কথা জানিবলৈ দিছে জুবিনৰ বন্ধুবৰ্গই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 12:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিনৰ সপোনৰ গাড়ী ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰ বিক্ৰী হোৱাৰ খবৰটোৱে যেন অসমীয়া মানুহৰ বাবে ধুমুহা এজাক লৈ আহিছিল ৷ সামাজিক মাধ্যমত তাকে লৈ তুমূল আলোচনা ৷ ভিন্নজনৰ ভিন্ন মত ৷ বহুতে এয়া পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বুলি বিষয়টো এৰি দিবলৈ সামাজিক মাধ্যমযোগে কাতৰ অনুৰোধ জনাই যদিও আলোচনা চলি থাকিল ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে ভিন্নজনে ৷ তেওঁ অসুস্থ বুলি বহুতে আকৌ তেওঁক সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিৰতি ল’বলৈ ক'লে ৷
মুঠতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিনে-ৰাতিয়ে ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰখনকেই লৈ আলোচনা ৷ সেই আলোচনালৈ জুবিনৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আহিল ৷ তেওঁলোকৰ মনেও মানি লোৱা নাছিল গাড়ীখন আন এজনৰ হাতলৈ যোৱাটো ৷ সেয়ে কেবাজনেও মিলি সিদ্ধান্ত ল’লে গাড়ীখন ওভতাই অনাৰ ৷
জুবিন গাৰ্গৰ ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰ ভেলাৰখন ক্ৰয় কৰা সোণমণি দাসে ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰখন ওভতাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ জুবিনৰ তিনিগৰাকী পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে তেওঁ মিৰ্জাত এই বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয় ৷ বহুমূলীয়া বাহনখন অসমত ৰখাৰ বাবে অনুৰাগীৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই দাসে গাড়ীখন সংৰক্ষণৰ বাবে গতাই দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে ।
জুবিনৰ বন্ধু-শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাই ফেচবুক যোগে এই সন্দৰ্ভত এটি ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছিল ৷ ৰাভাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ বাহনখন কিনা-বেচাক লৈ বিভিন্ন কাৰণ বা সমস্যা থাকিব পাৰে । কিন্তু এতিয়াও গাড়ীখন অসমতেই আছে । যিয়ে গাড়ীখন কিনিছে, তেখেতেও নিশ্চয় জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় বাবেই কিনিছে । গতিকে আমি তেওঁক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো যে গাড়ীখন আমি আকৌ ঘূৰাই আনিম আৰু তাৰ বাবদ তেখেতে যিখিনি মূল্য দিছে, সেই সম্পূৰ্ণ ধন আমি তেওঁক ঘূৰাই দিম ।"
পবিত্ৰ ৰাভাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ আন তিনিগৰাকী ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্ৰমে মানস ভাগৱতী, সৌমিক দত্ত আৰু বংকিম ৰায় মেধিয়েও এই সিদ্ধান্তত সহযোগ কৰিছে ৷ জুবিনৰ বন্ধু কেইজনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গাড়ীখন জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷
কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ৰ বাবে এই অনুৰোধ নাকচ কৰে ৷ উক্ত স্থানত সুন্দৰকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গাড়ীখনৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ৰেঞ্জ ৰ’ভাৰখন সংৰক্ষণ হ’ব জুবিন ক্ষেত্ৰত, চাৰি বন্ধুৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত