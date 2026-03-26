স্তব্ধ হৈ পৰিল সকলোকে হঁহুৱাই থকা 'কেৰপা'; দুৰাৰোগ্য ৰোগৰে যুঁজত মানিলে হাৰ
অভিনেতা কবিন্দ্ৰ দাসৰ অকাল মৃত্যু: ম্লান পৰিল বৰপেটাৰ সাংস্কৃতিক জগত ।
Published : March 26, 2026 at 10:41 AM IST
বৰপেটা : জনপ্ৰিয় অভিনেতা কবিন্দ্ৰ দাসৰ বিয়োগ ৷ অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'বৰলাকাই'ৰ 'কেৰপা' চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন জয় কৰা অভিনেতা কবিন্দ্ৰ দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই । দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা অভিনেতাগৰাকীয়ে আজি পুৱা ৫:২৭ বজাত বৰপেটা কেঞ্চাৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল প্ৰায় ৫০ বছৰ । তেওঁৰ এই অকাল মৃত্যুত সমগ্ৰ বৰপেটা অঞ্চলৰ লগতে সাংস্কৃতিক জগতত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।