উচ্চ ন্যায়ালয়ে ২৬ অক্টোবৰত ইমৰাণ খানে ‘ভাৰত ত্যাগ’ আদেশৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অতিৰিক্ত ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল অনিল সিঙে আৱেদনখনৰ প্ৰতিলিপি সোমবাৰে পুৱাহে লাভ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 3:43 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে অভিনেতা ইমৰাণ খানক ৷ আৰক্ষীৰ এই জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমেৰিকাৰ নাগৰিক অভিনেতা ইমৰাণ খানে দাখিল কৰিছে আবেদন ৷ সেই আবেদনৰ শুনানি আগন্তুক ২৬ অক্টোবৰত গ্ৰহণ কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।
খানৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভেংকটেশ ধোন্দে সোমবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ মহেশ চন্দ্ৰ ত্ৰিপাঠী আৰু ন্যায়াধীশ অদ্বৈত সেঠনাৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই আবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰি জৰুৰী শুনানি বিচাৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল অনিল সিঙে আৱেদনখনৰ প্ৰতিলিপি সোমবাৰে পুৱাহে লাভ কৰাৰ বাবে সময় বিচাৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে আদালতে কয় যে, ২৬ অক্টোবৰত এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
জাননী অনুসৰি খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ধোন্দে পূৰ্বৰ তাৰিখ বিচাৰিছিল । তাৰ পিছত আদালতে আবেদনকাৰী (খান)ৰ বিৰুদ্ধে আন কোনো অপৰাধমূলক গোচৰ চলি আছে নেকি বুলি সোধে, তেতিয়া ধোন্দে নেতিবাচক উত্তৰ দিয়ে ।
ধোন্দে কয়, "তেওঁৰ (খানৰ) কোনো অপৰাধমূলক ৰেকৰ্ড নাই আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰো ৰুজু হৈ থকা নাই ৷ তেওঁ দুবছৰৰ পৰা ভাৰতত বাস কৰি আহিছে । কোনো প্ৰতিবাদতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল । আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সময়ত তেওঁ ৰাস্তাৰ মাজতে আছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁক এৰি দিছিল ।" ইয়াৰ পিছত আদালতে কয় যে, ২৬ অক্টোবৰত শুনানি হ’লে ঠিকেই হ’ব । ইয়াত খানক এই আবেদনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াকাৰী হিচাপে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক সংযোজন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (CEC) জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বিচাৰি কৰা প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত এক বিক্ষোভৰ সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে আটক কৰি ৰখা ৪৩ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ আবেদনত দাবী কৰে যে, তেওঁ কোনো সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ আয়োজকসকলৰ সৈতেও তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।
১৭ অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনোৱাৰ সময়ত খানে বিদেশী আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ৰ পৰাও কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ আবেদনত দাবী কৰে যে, মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা জাননীখন অবৈধ, স্বেচ্ছাচাৰী, বিকৃত আৰু কঠোৰ ।
ইমৰাণ খানৰ আবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে, আৰক্ষীৰ জাননীখনে এজন ৰাজহুৱা ব্যক্তি হিচাপে খানক ইচ্ছাকৃতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা কাৰ্যকে প্ৰতিফলিত কৰে । এই আবেদনখন অধিবক্তা মেমন আৰু এম.জেড.এম. লিগেলৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা হৈছিল ৷
খানে জাননীখন বাতিল কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছিল, লগতে তেওঁৰ আবেদনখন বিবেচনাধীন হৈ থকা সময়ছোৱাত এই জাননীৰ কাৰ্যকৰীতা স্থগিত ৰাখিবলৈ আৰু কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো বলপূৰ্বক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আদালতক অনুৰোধ জনাইছিল ।
ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ তলৰ বাতৰিকেইটা পঢ়ক-
লগতে পঢ়ক :
১৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানলৈ
ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱাৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানৰ, অধিবক্তাই ক’লে...