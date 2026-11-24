দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ বেংগালুৰু কনচাৰ্টত বোমাৰ ভাবুকি; গোচৰ দাখিল
দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ বেংগালুৰু কনচাৰ্টত বোমাৰে আক্ৰমণ কৰা হ’ব বুলি ভাবুকি দিছে কোনো অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ৷ ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 4:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টলৈ ‘খালিস্তান সমৰ্থক’ শ্লোগানেৰে বোমাৰ ভাবুকি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ দাখিল কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ ২৯ নৱেম্বৰত মাদাভাৰাৰ এনআইচিই গ্ৰাউণ্ডত দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ আগন্তুক মিউজিকেল কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ।
মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে যে, ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগত অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ বেংগালুৰুত গায়ক দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ আগন্তুক সংগীত কনচাৰ্টৰ সময়ত আই ই ডি বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ৷
এফ আই আৰ অনুসৰি, ভাবুকিপূৰ্ণ ইমেইলটো ৯ ছেপ্টেম্বৰত হুব্বল্লী-ধাৰৱাড় পৌৰ নিগম আয়ুক্তৰ অফিচিয়েল আইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । বাৰ্তাটোত ২৯ নৱেম্বৰত মাদাভাৰাৰ এনআইচিই খেলপথাৰত দোছাঞ্জৰ কনচাৰ্টৰ স্থানত ইম্প্ৰভাইজড এক্সপ্ল’ছিভ ডিভাইচ (আই ই ডি) বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে । এই ভাবুকিৰ ভিতৰত ইভেণ্ট ছাইটৰ ওচৰত অৱস্থিত মাদাভাৰা মেট্ৰ’ ষ্টেছনো আছে ।
ভাবুকিৰ বিষয়ে শ্ৰোতা-দৰ্শকক সতৰ্ক কৰি দি, ইমেইলটোত তিনিটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ শিশুসকলক এই অনুষ্ঠানলৈ আনিবলৈ মানা কৰা হৈছে, খেলপথাৰৰ চাৰিওফালে পৰি থকা যিকোনো গৰাকী নথকা আইফোন স্পৰ্শ নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু মেট্ৰ’ ৰে’লেৰে যাত্ৰা নকৰিবলৈ কোৱা হৈছে । বাৰ্তাৰ সামৰণিত ‘খালিস্তান জিন্দাবাদ’ বুলি অভিযোগত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
অভিযোগৰ ভিত্তিত, তথ্য প্ৰযুক্তি আইন, ২০০০ৰ ধাৰা ৬৬ৰ লগতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ), ২০২৩ৰ ধাৰা ৩৫১(৪) (অপৰাধমূলক ভয় দেখুৱাই দিয়া) আৰু ৩৫৩(১)(খ) (ৰাজহুৱা দুষ্টামি কৰা বক্তব্য)ৰ অধীনত বেংগালুৰু উত্তৰ সংমণ্ডলৰ চিইএন আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
ভাবুকি প্ৰেৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ইমেইল একাউণ্টৰ উৎপত্তিৰ সন্ধানৰ বাবে চাইবাৰ অপৰাধ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । লগতে ইমেইল প্ৰেৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা আই পি ঠিকনা অনুসৰণ কৰাৰ লগতে বাৰ্তাটোৰ আঁৰৰ ব্যক্তি বা গোটৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনায় ।
লগতে পঢ়ক :
পাঞ্জাবীক যুঁজিবলৈ শিকাব নালাগে: দিলজিৎ দোছাঞ্জে দিল্লীৰ কনচাৰ্টত সমালোচকক চোকা উত্তৰ দিয়ে
ভাৰত কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, সমালোচনাকাৰীক চোকা প্ৰত্যুত্তৰ দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ