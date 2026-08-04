হৃত্বিক-কংকনাৰ ১০ বছৰীয়া সংঘাত: ২০১৬ চনৰ 'ছিলী এক্স'ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ 'ছ’ৰী হৃত্বিক' ট্ৰেণ্ডলৈকে সমগ্ৰ কাহিনী
বলীউডৰ আটাইতকৈ তিক্ত আইনী যুঁজ: কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল হৃত্বিক ৰোশন আৰু কংকনা ৰনৌতৰ ঐতিহাসিক বিতৰ্ক ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 11:40 AM IST
হায়দৰাবাদ : ২০১৬ চনত কংকনা ৰনৌতে হৃত্বিক ৰোশনক 'ছিলী এক্স' বুলি সম্বোধন কৰাৰ পাছতেই এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয়, য'ত দুয়োগৰাকী তাৰকাই পৰস্পৰ বিৰোধী দাবী উত্থাপন কৰিছিল । সম্পৰ্কৰ গোপনীয়তাক লৈ হোৱা এই বিবাদত ইমেইলৰ আদান-প্ৰদান আৰু আইনী জাননীৰ লগতে চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাই তদন্ত চলাইছিল, কিন্তু প্ৰমাণৰ অভাৱত গোচৰটো বন্ধ কৰা হৈছিল ।
চলচ্চিত্ৰ আৰু সম্পৰ্কৰ উৰাবাতৰি
- প্ৰথম কাম: ২০১০ চনত তেওঁলোকে একেলগে 'কাইটছ' নামৰ বোলছবিখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাম কৰিছিল ।
- দ্বিতীয় কাম: ২০১৩ চনত তেওঁলোকে পুনৰ 'কৃষ ৩' ছবিখনত একেলগে অভিনয় কৰে ।
- বিচ্ছেদ আৰু উৰাবাতৰি: ২০১৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হৃত্বিক ৰোশন নিজৰ পত্নী সুজেন খানৰ পৰা আঁতৰি আহে । ইয়াৰ পাছৰে পৰা হৃত্বিক আৰু কংকনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হয় ।
- নীৰৱতা: প্ৰায় এবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি দুয়োগৰাকী তাৰকাৰ কোনেও এই সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱাকৈ স্বীকাৰ বা অস্বীকাৰ কৰা নাছিল ।
- বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটোৱা কংকনাৰ সাক্ষাৎকাৰ (২০১৬): ২০১৬ চনৰ আৰম্ভণিতে এটা সাক্ষাৎকাৰত কংকনাই মন্তব্য কৰিছিল যে, তেওঁ বুজি নাপাই কিয় কিছুমান 'প্ৰাক্তন প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই' কেৱল প্ৰচাৰ পাবলৈ এনেকুৱা মুৰ্খামিভৰা কাম কৰে ।
- পৰোক্ষ আক্ৰমণ: যদিও সাক্ষাৎকাৰটোত কংকনাই পোনপটীয়াকৈ হৃত্বিকৰ নাম লোৱা নাছিল, তথাপিও তেওঁ কাৰ ফালে ইংগিত কৰিছিল সেয়া সমগ্ৰ বলীউড উদ্যোগটোৱে স্পষ্টকৈ বুজি পাইছিল ।
- আইনী যুঁজ: কংকনাৰ এই এটা বাক্যই পৰৱৰ্তী সময়ত বলীউডৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ তিক্ত, ৰাজহুৱা আৰু আইনীভাৱে জটিল এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
- হৃত্বিকৰ আইনী জাননী আৰু ক্ষমাৰ দাবী: হৃত্বিকে কংকনালৈ এক আইনী জাননী পঠিয়াই সংবাদমেল পাতি ক্ষমা খুজিবলৈ আৰু প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দাবী কৰে ।
- সম্পৰ্ক অস্বীকাৰ: হৃত্বিকে কংকনাৰ সৈতে থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰে ।
- হৃত্বিকৰ অফিচিয়েল বিবৃতি: হৃত্বিকে কয় যে, ব্যক্তিগত কথা ৰাজহুৱা হ’লে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হয় । সকলোৰে সন্মানৰ খাতিৰত আৰু বিষয়টো ব্যক্তিগত কৰি ৰাখিবলৈহে তেওঁ আইনী সহায় লৈছে । লগতে তেওঁ দুবছৰ ধৰি এই বিষয়ত মনে মনে আছিল বুলিও জনায় ।
- ইমেইলৰ অভিযোগ: হৃত্বিকৰ আইনী দলে অভিযোগ কৰে যে কংকনাই হৃত্বিকলৈ ১,৪৩৯ টা ইমেইল পঠিয়াইছিল, যিটো মানসিক নিৰ্যাতনৰ সমান আছিল ।
ৰাজহুৱা স্পষ্টীকৰণ আৰু প্ৰমাণ
- অসম্ভৱ সম্পৰ্ক: হৃত্বিকে দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে যে কংকনাৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক থকাটো অসম্ভৱ ।
- ফেচবুক পোষ্ট: ২০১৬ চনৰ ৫ অক্টোবৰত হৃত্বিকে ফেচবুকত এটা বহল বহীয়া পোষ্ট দি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
- পাছপ’ৰ্টৰ প্ৰমাণ: কংকনাই দাবী কৰিছিল যে ২০১৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত পেৰিছত তেওঁলোকৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্ব হৈছিল । কিন্তু হৃত্বিকে নিজৰ পাছপ’ৰ্টৰ ৰেকৰ্ড দেখুৱাই প্ৰমাণ কৰে যে, সেই সময়ত তেওঁ পেৰিছলৈ যোৱাই নাছিল ।
- প্ৰাক্তন পত্নীৰ সমৰ্থন: হৃত্বিকৰ প্ৰাক্তন পত্নী সুজেন খানেও এই বিবাদত হস্তক্ষেপ কৰে । তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে, ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হোৱা হৃত্বিক-কংকনাৰ অন্তৰংগ ছবিখন আচলতে ভুৱা আছিল । সেই ছবিখন আচলতে এটা পাৰ্টীতহে তোলা হৈছিল, য’ত তেওঁলোকৰ বহু বন্ধু-বান্ধৱীও উপস্থিত আছিল ।
চাইবাৰ শাখাৰ গোচৰ আৰু ভুৱা ইমেইলৰ বিবাদ
- হৃত্বিকৰ অভিযোগ (২০১৬): হৃত্বিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে, কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি এটা ভুৱা ইমেইল আইডি খুলি কংকনালৈ মেইল পঠিয়াই আছিল ।
- আইনী ধাৰা: এই সন্দৰ্ভত প্ৰতাৰণাৰ বাবে আই পি চিৰ ধাৰা ৪১৯ আৰু পৰিচয় চুৰিৰ বাবে আই টি এক্টৰ ধাৰা ৬৬চি আৰু ৬৬ডি-ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
- কংকনাৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি: কংকনাৰ অধিবক্তাই হৃত্বিকৰ এই অভিযোগ খণ্ডন কৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে, কংকনাৰ ইমেইল একাউণ্টটো ২০১৪ চনৰ ২৫ মে’ৰ আগতেই হেক হৈছিল । গতিকে সেই তাৰিখৰ পাছত তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা যোৱা কোনো মেইলকে সঁচা বুলি ধৰি ল’ব নোৱাৰি ।
- ফৰেনছিক তদন্ত: সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে দুয়ো পক্ষই নিজৰ নিজৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি (যেনে ফোন, লেপটপ) ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ বাবে জমা দিছিল । এই তদন্ত কেইবাবছৰো ধৰি চলিছিল যদিও ইয়াৰ কোনো স্পষ্ট বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ওলাই নাহিল ।
কংকনাৰ দাবী আৰু আইনী জাননী
- ৭ বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ দাবী: কংকনাই দাবী কৰিছিল যে, হৃত্বিক যেতিয়া সুজেন খানৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ আছিল, তেতিয়াৰে পৰা তেওঁলোক দুয়ো সাত বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল ।
- ক্ষমা খুজিবলৈ অস্বীকাৰ: হৃত্বিকে যেতিয়া সংবাদমেলত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছিল, কংকনাই স্পষ্টকৈ মানা কৰি দিয়ে আৰু কয় যে তেওঁ কোনো 'বুৰ্বক' নহয় ।
- আইনী জাননী: কংকনাই ওলোটাই হৃত্বিকলৈ এক আইনী জাননী পঠিয়াই সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে, হৃত্বিকে নিজৰ বক্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, অন্যথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ তৰা হ’ব ।
- ফটো আৰু মেইলৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ: কংকনাই হৃত্বিকৰ বিৰুদ্ধে আন এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয় যে, সম্পৰ্কত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ পঠোৱা গোপন ইমেইল আৰু ফটোসমূহৰ হৃত্বিকে অপব্যৱহাৰ কৰিছে ।
হৃত্বিকৰ ফেচবুক বিবৃতি আৰু প্ৰমাণৰ অভাৱ
- প্ৰশ্ন উত্থাপন: হৃত্বিকে নিজৰ ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
- কোনো প্ৰমাণ নাই: তেওঁ লিখে যে, দুজন হাই-প্ৰফাইল তাৰকাৰ মাজত ৭ বছৰ ধৰি চলা বুলি দাবী কৰা এটা গভীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কোনো চিন-মোকাম নাই ।
- ফটো বা সাক্ষীৰ অভাৱ: এই দীঘলীয়া সম্পৰ্কৰ সমৰ্থনত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ, সংবাদ মাধ্যমৰ ফটো অথবা কোনো সাক্ষী নাই ।
- আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ প্ৰমাণ নাই: আনকি ২০১৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত পেৰিছত হোৱা বুলি দাবী কৰা আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্বৰ কোনো স্মৃতিচিহ্ন বা ছেলফী পৰ্যন্ত নাই । তেওঁলোকৰ মাজত যে কোনোবা দিনা ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্ক আছিল, তাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণেই মজুত নাই ।
ফাৰহান আখটাৰৰ মুকলি চিঠি
- হৃত্বিকক সমৰ্থন: বলীউডৰ অভিনেতা তথা পৰিচালক ফাৰহান আখটাৰে এখন মুকলি চিঠিৰ জৰিয়তে হৃত্বিকক সমৰ্থন কৰে ।
- প্ৰশ্ন উত্থাপন: ফাৰহানেও আঙুলিয়াই দিয়ে যে কংকনাৰ হাতত কোনো বাৰ্তা, ফটো বা পেৰিছৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা পৰ্বৰ কোনো ফটো নাই ।
- সন্দেহ প্ৰকাশ: তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে, কংকনাৰ হাতত ইমানবোৰ প্ৰমাণৰ অভাৱ থকাৰ পাছতো কিয় কোনেও তেওঁক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰা নাই ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া ট্ৰেণ্ড আৰু হৃত্বিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
- কংকনাক লক্ষ্য: এই বিতৰ্কৰ মাজতে টুইটাৰত (বৰ্তমানৰ X) কংকনাক লক্ষ্য কৰি 'চৰিত্ৰহীন কংকনা' নামৰ এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছিল ।
- হৃত্বিকৰ উদাৰতা: কংকনাই ইমানবোৰ অভিযোগ তোলাৰ পাছতো হৃত্বিকে এই কদৰ্য ট্ৰেণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰি পোষ্ট কৰে ।তেওঁ লিখে, "কোনো লোকক চৰিত্ৰহীন বুলি বিচাৰ কৰাটো নিজেই এক চৰিত্ৰহীনতা । ঘটনা যিয়েই নহওক কিয়, সকলোৱে খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৰু মৰম বিলোৱাত গুৰুত্ব দিয়ক ।"
ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্ত (২০২১)
- বিবৃতি ল’বলৈ তলব: গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত, ২০২১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুম্বাই আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে হৃত্বিক ৰোশনক বিবৃতি বাণীবদ্ধ কৰিবলৈ মাতি পঠিয়াইছিল ।
- আৰক্ষী কাৰ্যালয়ত হৃত্বিক: হৃত্বিকে আৰক্ষী কাইলয়ৰ 'ক্ৰাইম ইণ্টেলিজেন্স ইউনিট'ত উপস্থিত হৈ প্ৰায় দুঘণ্টাতকৈও অধিক সময় ধৰি সোধা-পোছাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ পাছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কোনো কথা নপতাকৈয়ে তাৰ পৰা গুচি যায় ।
- কংকনাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ: হৃত্বিকৰ এই আৰক্ষী চকীলৈ যোৱা কাৰ্যক লৈ কংকনাই (টুইটাৰ) বৰ্তমানৰ এক্সত তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি লিখিছিল, "পৃথিৱীখন ক’ৰ পৰা ক’লৈ পালেহি, কিন্তু মোৰ সেই 'ছিলী এক্স' এতিয়াও একেটা কেঁকুৰিতে থমকি ৰৈছে, য’লৈ সময় কেতিয়াও পুনৰ ঘূৰি নাযায় ।"
- অমীমাংসিত সামৰণি: এই ইমেইল আৰু প্ৰতাৰণাৰ গোচৰটো কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত অবিহনেই চিৰদিনৰ বাবে অমীমাংসিত হৈ ৰৈ গ’ল ।
২০২৬ চনৰ নতুন বিতৰ্ক আৰু 'ছৰী হৃত্বিক' ট্ৰেণ্ড
- কংকনাৰ বিৰূপ মন্তব্য (জুলাই ২০২৬): ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত কংকনা ৰনৌতে 'চিজেপি' নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি 'গটৰ প্ৰজন্ম' বুলি অভিহিত কৰে । লগতে প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা যুৱতীসকলক লৈও এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে ।
- সৌৰভ দাসৰ প্ৰত্যুত্তৰ: ইয়াৰ উত্তৰত চিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে এটা সাক্ষাৎকাৰত ধেমালি কৰি কয় যে, কংকনাই তেওঁক (সৌৰভক) এইবাবেই লক্ষ্য কৰি লৈছে, কাৰণ তেওঁ দেখিবলৈ বহুখিনি ডেকাকালৰ হৃত্বিক ৰোশনৰ দৰে ।
- ছ’চিয়েল মিডিয়াত ধুমুহা: সৌৰভ দাসৰ এই মন্তব্যটো ক্ষিপ্ৰতাৰে ভাইৰেল হৈ পৰে । ইয়াৰ পাছৰে পৰা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ২০১৬ চনৰ সেই পুৰণি বিতৰ্কটো পুনৰ মনত পেলাই হৃত্বিকৰ সমৰ্থনত 'ছৰী হৃত্বিক' আৰু 'গোটেই পৃথিৱীখনে হৃত্বিকক ক্ষমা খোজা উচিত' নামৰ এক দেশজোৰা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ কৰে ।
হৃত্বিক ৰোশনৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ উত্তৰ
- ইনষ্টাগ্ৰামত স্পষ্টীকৰণ: ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এই ঢৌৰ মাজতে জনপ্ৰিয় ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ফ্ৰেডী বাৰ্ডীয়ে হৃত্বিকক ক্ষমা খুজিব লাগে বুলি এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । সেই পোষ্টটোৰ তলত হৃত্বিক ৰোশনে নিজেই মন্তব্য কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷
- আৱেগৰ পৰিৱৰ্তে তথ্যত গুৰুত্ব: হৃত্বিকে লিখিছিল যে, কেৱল এজন ব্যক্তিক (কংকনাক) বেয়া পাই আনজনৰ (হৃত্বিকৰ) পক্ষ লোৱাটো আমাৰ সমাজৰ এক ডাঙৰ মানসিক ব্যাধি । তেওঁ কয় যে, সলনি হৈ থকা জনমতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহে পক্ষ লোৱাটো তেওঁ নিবিচাৰে । তেওঁ অপেক্ষা কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে এই বিষয়ক লৈ যেতিয়াই আলোচনা হয়, সেয়া যেন কোনো আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ নহয়, বৰঞ্চ কেৱল সঁচা তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ আধাৰতহে হয় ।
লগতে পঢ়ক : বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’, ছবিগৃহৰ সন্মুখত ধৰ্নাৰ সতৰ্কবাণী হিন্দু সংগঠনৰ