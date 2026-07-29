অসমৰ ভয়াৱহ বান: বানপীড়িতৰ কাষত থিয় দিছে আলিয়া ভাট, ছলমান খান

অসমৰ ভয়াৱহ বান: বানপীড়িতৰ কাষত থিয় দিছে আলিয়া ভাট, ছলমান খান
অসমৰ বানক লৈ বলীউডত চিন্তা: আলিয়া ভাটৰ সজাগতা, ছলমান খানৰ প্ৰত্যক্ষ সাহায্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বানত আশ্ৰয়হীন লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে আলিয়া ভাট আৰু ছলমান খান । অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে আৰু লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খানে বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । অসমৰ সু সন্তান পাপন আৰু অভিনেত্ৰী আদাহ শৰ্মাইও এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সাহায্য আৰু সমৰ্থনৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে ।
সাম্প্ৰতিক বছৰবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়াৱহ বানে জুৰুলা কৰা অসমৰ কাষত থিয় দিছে বলীউডৰ কেইবাজনো তাৰকা । অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে বানৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনহাতে, অভিনেতা ছলমান খানে তেওঁৰ বেচৰকাৰী সংস্থা 'বিইং হিউমেন' (Being Human)-ৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে বানসাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
The champion of charity, #SalmanKhan is back on duty to help Assam's flood-hit families.— MASS (@Freak4Salman) July 28, 2026
Salman Khan's Being Human foundation teams up with SKFC Assam to provide food, water, and essentials. There are also plans to support the rebuilding of schools and hospitals that have been… pic.twitter.com/IGzT3JwFTt
Update : Distribution of ration and hygiene kits has started in flood-affected areas. #SalmanKhan https://t.co/0JX8eKvs00 pic.twitter.com/b3P2JGYhSZ— MASS (@Freak4Salman) July 28, 2026
সামাজিক মাধ্যমত এক আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি আলিয়া ভাটে অসমৰ বানৰ ভয়াৱহতা আৰু ইয়াৰ ফলত বিপৰ্যস্ত হোৱা জনজীৱনৰ ছবিখন দাঙি ধৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "এই মুহূৰ্তত আমাৰ দেশৰ বহু ঠাই বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে, যাৰ ভিতৰত অসম আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এক কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হৈছে । ৬০ জনতকৈও অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । লাখ লাখ মানুহ গৃহহীন হৈ পৰিছে । সমগ্ৰ পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ, মাটি-ভেটি, পশুধন... আৰু বহুতে নিজৰ আপোনজনকো হেৰুৱাই পেলাইছে ।"
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এইটোও উল্লেখ কৰে যে, বান অসমৰ বাবে এটা বছৰেকীয়া দুৰ্যোগ হৈ পৰিছে । আলিয়াই লগতে কয়, "এইটো প্ৰতি বছৰে ঘটে, তথাপিও আমি ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ নাথাকোঁ । অসমক এই মুহূৰ্তত জৰুৰীকালীন সাহায্যৰ প্ৰয়োজন আৰু বানৰ পিছৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ দীঘলীয়া যাত্ৰাতো সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।" ইয়াৰ সৈতে তেওঁ জনসাধাৰণে কেনেকৈ সাহায্য অভিযানত অনুদান আগবঢ়াব পাৰিব, তাৰ উপায়সমূহো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
আলিয়া ভাটে সজাগতা সৃষ্টিত গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে ছলমান খানে প্ৰত্যক্ষ সাহায্য কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সহায় কৰাৰ পথ বাছি লৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অভিনেতাগৰাকীয়ে অসমৰ এটা ফেন ক্লাবৰ সৈতে মিলি 'বিইং হিউমেন'ৰ অধীনত এক পৰ্যায়ক্ৰমে সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । এই অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত সাজু কৰি ৰখা খাদ্যৰ পেকেট আৰু অন্যান্য জৰুৰী সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে । অনাগত সপ্তাহবোৰত এই অভিযানৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা হ’ব- খাদ্য, পানী, ৰেচন কিট, দৰব, ছেনিটাৰী নেপকিন আৰু আঁঠুৱা । বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়সমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও সহায় কৰা হ’ব ।
অভিনেত্ৰী আদাহ শৰ্মাইও বানপীড়িত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এটা সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত তেওঁ এই দুৰ্যোগৰ মানসিক কষ্টৰ কথা বৰ্ণনা কৰে আৰু বিশ্বাসী সাহায্য সংস্থাসমূহৰ জৰিয়তে ৰাইজক অনুদান আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লিখিছে, "অসম এতিয়া পানীৰ তলত । প্ৰায় ৯০০ খন গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে । ধাৰাষাৰ বানপানীৰ বাবে প্ৰায় ৭ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু প্ৰায় ৩ লাখ লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে । ঘৰ-দুৱাৰ, বিদ্যালয়, খেতিপথাৰ আৰু জীৱিকা সকলো উটি গৈছে ।"
ইয়াৰ লগতে আদিল হুছেইন, শ্বীবা চড্ডা, অৰ্চিতা আগৰৱাল, অনন্যা বিৰলাকে ধৰি বহু তাৰকাই বানক লৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগত সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে ৷ লগতে তেওঁলোকে কোনো ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে কিদৰে সহায় আগবঢ়াব পাৰি, সেয়াও সামাজিক মাধ্যমৰ প’ষ্টবোৰত উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই