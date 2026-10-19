ETV Bharat / entertainment

পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত উলহ-মালহেৰে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কাজলৰ

সোমবাৰে মুম্বাইৰ আইকনিক দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত কাজলে ভগ্নী তনিছা, কন্যা নাইছাৰ সৈতে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কৰে ৷

Bollywood star Kajol participated in Durga Ashtami festivities at Mumbai's iconic Durga Puja pandal
দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কাজলৰ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে মুম্বাইৰ আইকনিক দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত দুৰ্গা অষ্টমীৰ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে কাজলে ৷ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাগৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে পূজাত উপস্থিত থাকে ।

এএনআইয়ে লাভ কৰা ভিজুৱেলত কাজলে দেৱী দুৰ্গাক প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা দেখা গৈছে । তেওঁৰ লগত আছে কন্যা নাইছা দেৱগণ আৰু ভগ্নী তনিছা মুখাৰ্জী । এই মণ্ডপত নাইছাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ’ৰীও উপস্থিত আছিল ।

Kajol celebrates Durga Ashtami with sister Tanishaa, daughter Nysa
পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত উলহ-মালহেৰে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কাজলৰ (Photo : ANI)
Kajol celebrates Durga Ashtami with sister Tanishaa, daughter Nysa
কন্যা নাইছাৰ সৈতে কাজল (Photo : ANI)

পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে ফটোৰ বাবে প’জ দিয়া দেখা গৈছে ৷ সকলোৰে চেহেৰা উল্লাসেৰে ভৰা আৰু মুখত একো একোটা সমধুৰ হাঁহি ।

কাজলে নীলা ৰঙৰ ব্লাউজৰ সৈতে যোৰ কৰি হালধীয়া ৰঙৰ শাৰী পিন্ধে ৷ পৰম্পৰাগত সাজত অভিনেত্ৰীগৰাকীক মোহময়ী ৰূপত দেখা গৈছে ৷ আনহাতে তনিছাই ৰঙা ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছে । কন্যা নাইছাই হালধীয়া চুট পিন্ধা দেখা গৈছে ৷

Kajol celebrates Durga Ashtami with sister Tanishaa, daughter Nysa
পৰম্পৰাগত সাজত অভিনেত্ৰী কাজল (Photo : ANI)

উত্তৰ মুম্বাইৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি পূজাভাগত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ বলীউডৰ বহু তাৰকাই সেইভাগ পূজা মণ্ডপলৈ গৈ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে একেলগ হোৱালৈকে এই স্থান বৰ্তমান সকলোৰে প্ৰিয় স্থান হৈ পৰিছে ৷

Kajol celebrates Durga Ashtami with sister Tanishaa, daughter Nysa
কাজলে ভগ্নী তনিছা, কন্যা নাইছাৰ সৈতে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কৰে (Photo : ANI)

কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ মুম্বাইৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰিছিল অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ৷ বগা পাইজামাৰ সৈতে ৰঙা-সোণালী ৰঙৰ কুৰ্তা পিন্ধা ৰণবীৰক এই ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত খুব প্ৰশংসা কৰা হৈছিল ৷ ৰণবীৰে পাপাৰাজ্জীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ পূৰ্বে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল আৰু ফটোৰ বাবে প’জ দিছিল ।

য়ে জৱানী হে দীৱানী পৰিচালনা কৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অয়ন মুখাৰ্জীৰ সৈতে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হয় । অৱশ্যে গায়িকা হৰ্ষদীপৰ সৈতে ৰণবীৰে আকস্মিকভাৱে ‘কবিৰা’ গোৱা মুহূৰ্তটোৱে অতি সোনকালে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।

মণ্ডপৰ ভিডিঅ’ত হৰ্ষদীপে ‘কবিৰা’ গাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ৰণবীৰক মাইক্ৰ’ফোন লৈ মঞ্চত থিয় হৈ থকা দেখা গৈছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত যোগ দিয়ে, গান গাই মাইক্ৰ’ফোনটো দৰ্শকৰ ফালে ঘূৰাই দি তেওঁলোকক যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । ভিডিঅ’টো তৎক্ষণাত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷

লগতে পঢ়ক : শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলা- মাধুৰী দীক্ষিতৰ প্ৰিয় কোন?

TAGGED:

CELEBRITY DURGA PUJA CELEBRATION
DURGA ASHTAMI
বলীউড অভিনেত্ৰী কাজলৰ দুৰ্গা পূজা
দুৰ্গা অষ্টমী
KAJOL DURGA PUJA CELEBRATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.