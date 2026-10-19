পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত উলহ-মালহেৰে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কাজলৰ

পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত উলহ-মালহেৰে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কাজলৰ
সোমবাৰে মুম্বাইৰ আইকনিক দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত কাজলে ভগ্নী তনিছা, কন্যা নাইছাৰ সৈতে দুৰ্গা অষ্টমী উদযাপন কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : সোমবাৰে মুম্বাইৰ আইকনিক দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত দুৰ্গা অষ্টমীৰ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে কাজলে ৷ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাগৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে পূজাত উপস্থিত থাকে ।
এএনআইয়ে লাভ কৰা ভিজুৱেলত কাজলে দেৱী দুৰ্গাক প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা দেখা গৈছে । তেওঁৰ লগত আছে কন্যা নাইছা দেৱগণ আৰু ভগ্নী তনিছা মুখাৰ্জী । এই মণ্ডপত নাইছাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ’ৰীও উপস্থিত আছিল ।
পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে ফটোৰ বাবে প’জ দিয়া দেখা গৈছে ৷ সকলোৰে চেহেৰা উল্লাসেৰে ভৰা আৰু মুখত একো একোটা সমধুৰ হাঁহি ।
কাজলে নীলা ৰঙৰ ব্লাউজৰ সৈতে যোৰ কৰি হালধীয়া ৰঙৰ শাৰী পিন্ধে ৷ পৰম্পৰাগত সাজত অভিনেত্ৰীগৰাকীক মোহময়ী ৰূপত দেখা গৈছে ৷ আনহাতে তনিছাই ৰঙা ৰঙৰ শাৰী পিন্ধিছে । কন্যা নাইছাই হালধীয়া চুট পিন্ধা দেখা গৈছে ৷
উত্তৰ মুম্বাইৰ সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি পূজাভাগত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ বলীউডৰ বহু তাৰকাই সেইভাগ পূজা মণ্ডপলৈ গৈ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে একেলগ হোৱালৈকে এই স্থান বৰ্তমান সকলোৰে প্ৰিয় স্থান হৈ পৰিছে ৷
কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ মুম্বাইৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰিছিল অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ৷ বগা পাইজামাৰ সৈতে ৰঙা-সোণালী ৰঙৰ কুৰ্তা পিন্ধা ৰণবীৰক এই ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত খুব প্ৰশংসা কৰা হৈছিল ৷ ৰণবীৰে পাপাৰাজ্জীক সম্ভাষণ জনোৱাৰ পূৰ্বে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল আৰু ফটোৰ বাবে প’জ দিছিল ।
#RanbirKapoor visits the Pandal to seek Maa Durga’s blessings. 🙏❤️ #FilmfareLens https://t.co/qRkcXGhfS9— Filmfare (@filmfare) October 17, 2026
য়ে জৱানী হে দীৱানী পৰিচালনা কৰা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অয়ন মুখাৰ্জীৰ সৈতে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হয় । অৱশ্যে গায়িকা হৰ্ষদীপৰ সৈতে ৰণবীৰে আকস্মিকভাৱে ‘কবিৰা’ গোৱা মুহূৰ্তটোৱে অতি সোনকালে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
Straight outta 2013... Kabira Is one of the best song from RKs Discography https://t.co/bAvIBY6JEc— RK🐰 (@rksbunny) October 17, 2026
মণ্ডপৰ ভিডিঅ’ত হৰ্ষদীপে ‘কবিৰা’ গাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত ৰণবীৰক মাইক্ৰ’ফোন লৈ মঞ্চত থিয় হৈ থকা দেখা গৈছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত যোগ দিয়ে, গান গাই মাইক্ৰ’ফোনটো দৰ্শকৰ ফালে ঘূৰাই দি তেওঁলোকক যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । ভিডিঅ’টো তৎক্ষণাত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
লগতে পঢ়ক : শ্ৰীদেৱী আৰু জুহি চাওলা- মাধুৰী দীক্ষিতৰ প্ৰিয় কোন?